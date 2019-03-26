2019年3月26日(火)
- 安倍政権、新たな土砂投入/県民投票踏みにじる暴挙/沖縄・辺野古 海と陸で抗議
- 辺野古、新たな土砂投入/満身の怒り込め抗議、直ちに中止を/小池書記局長が会見
- 国保・消費税 ダブルパンチ/山下氏 値上げも増税もやめる道を/参院予算委
- 岩手県議会「辺野古ノー」/沖縄以外で初 工事中止へ意見書
- ２０１９統一地方選/「高い国保料下げて」 共産党の訴えに共感広がる/兵庫県議選・尼崎市選挙区
- 論戦ハイライト/特別支援学校教室不足/音楽室を奪うことが適切か 設置基準策定と新増設促す/参院予算委 山下議員の質問
- 地方選情勢、共闘発展を議論/全国革新懇が代表世話人会
- 地方自治を破壊/新たな土砂投入 デニー知事コメント
- 辺野古 新たな土砂投入開始/安倍政権、展望なき暴走/３区補選・参院選で審判を
- 「国会パブリックビューイング」好評/京都で倉林議員とサポーター
- 高額兵器よりくらしに/教育・社会保障の拡充要求/市民団体 国に署名提出
- 基地押し付け打破必ず/衆院沖縄３区補選 ヤラ氏励ます集い/出身地の北谷で
- オスプレイ 横田にいらない/辺野古土砂投入やめよ/国会内 撤回求め集会
- 保育士の処遇ただせ/塩川氏 実態把握して対応せよ
- 裁判受ける権利崩す/藤野氏 増員要求引き下げ批判
- １０％増税 農家に混乱/紙氏 中止を強く求める
- 環境省は中立・公正に/市田氏 水俣病訴訟への姿勢追及
- モロッコ 教員ら１万人デモ/緊縮政策に批判強まる
- 新基地反対 全国で/土砂投入中止を 東京で集会/政府は民意に応えろ
- 豊洲粉じん 開場直後から/共産党、都の日報入手 被害訴え続出
- 大阪のダブル選挙/「都」構想に終止符のチャンス
- きょうの潮流/３月２６日は犀星（さいせい）忌。詩人・小説家の室生犀星（１８８９～…
|赤旗ＰＲ