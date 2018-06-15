2018年6月15日(金)
- 「働き方」・カジノ緊迫/与党 採決強行狙う/野党結束 石井担当相の不信任案提出
- 米朝首脳会談――開始されたプロセスを成功させる国際社会のとりくみを/志位委員長が会見
- 福島第２原発廃炉へ/東電社長表明 福島全議会が要求
- 国会会期末 「働かせ方大改悪」法案、カジノ実施法案、徹底審議で廃案に/志位委員長が強調
- 「働き方」改悪 山添氏が追及 参院厚労委/国、高プロ要望示せず
- 報告書でも佐川氏擁護/参院委 辰巳氏「改ざん調査」追及
- 別姓の選択認めよ/６野党会派 民法改正案を提出
- 自民党案国会提出へ/参院選挙制度 野党「議論継続を」
- 日曜版１７日号/歴史上初の米朝首脳会談を特集/原発除染でゼネコン談合 そのカラクリは
- ボロボロ「働き方」法案 立法根拠消えた/労働者の要求ゼロ 過労死促進の危険
- 新基地ノー 総意示そう/沖縄・糸満 県民投票署名よびかけ
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/平和は９条精神から/東京・新宿 田村貴昭議員が街頭で訴え
- 「ＴＰＰ１１」承認案 井上議員の反対討論 （要旨）/参院本会議
- 羽田新ルート中止に/東京連絡会が院内集会 署名スタート
- 飛散防止、患者救済を/田村貴昭氏 アスベスト公害で要求
- 「稼ぐ文化」が狙い/吉良氏 改定文科省法に反対
- カジノで文化振興/吉良氏 「言語道断だ」と批判
- 十分な準備期間必要/高橋氏 食品衛生法改正で指摘
- 過労死“合法化”阻止/「働き方」法案採決強行するな/雇用共同アクション国会行動
- 公共事業推進の手段/山添氏 所有者不明土地法に反対
- 放送大学を指導せよ/畑野氏 無期転換逃れ雇い止め
- 原発支援より賠償を/岩渕氏 国と東電の責任追及
- 団体向け集荷続けよ/本村氏 郵便サービスで要求
- 非核化へ活発外交/米朝会談の意義確認/米国務長官、韓国大統領と会談
- 個人情報保護がおろそかになる/大門氏 ＴＰＰ１１で追及
- 医療への消費税なくして/保団連が国会内で集会
- 悪法阻止、安倍政権退陣を/国会前で総がかり行動
- Ｇ７「機能不全」/混乱広げたトランプ通商外交
- きょうの潮流/５５年前のきょう、坂本九が歌った「上を向いて歩こう」（作…