2018年6月4日(月)
- 「オール沖縄」の力で翁長県政発展を/革新懇主催「沖縄連帯のつどい」で志位委員長 新基地阻止の展望語る
- 新潟知事選 ラストサンデー 「池田さん絶対勝って」/支援者、宣伝・対話に汗
- 若者「９条いいね」 新宿デモに２０００人
- 「『働き方』もカジノも庶民犠牲の金もうけ」/ＮＨＫ日曜討論 笠井政策委員長が批判
- 沖縄連帯のつどい 「オール沖縄の結束で基地のない沖縄を」/辺野古新基地阻止の展望はどこにあるか/志位委員長が講演
- 病気治し 責任全う/沖縄連帯のつどい 翁長知事がメッセージ
- 市民と野党の共闘で自公を少数に追い込もう/秋田市 小池書記局長・紙参院議員が演説
- 再稼働圧力はねかえす/新潟知事選 池田さん熱く/長岡 市民＋野党が決起集会
- コメ・農業守り抜く/新潟 知事選勝利へ集会/紙議員が激励
- 住宅近く 秋田配備撤回を/地上イージス候補地 小池・紙氏が視察
- 参院比例躍進 長野から/党演説会 山下副委員長ら訴え
- ＮＨＫ日曜討論 笠井政策委員長の発言
- 通知書記載は撤回を/田村智子氏 マイナンバーただす
- 教員不足対策急いで/吉良氏 “小中の教育に穴”指摘
- 交付対象から外すな/紙氏 低農薬の農家“応援を”
- 公訴時効検討求める/仁比氏 性犯罪調査めぐり提起
- 安全策は事業者任せ/笠井氏 繰り返す原発トラブル
- ＵＲ修繕負担見直す/畑野氏追及に「速やかに講じる」
- 「稼ぐ文化」推進図る/畑野氏反対 文科省設置法案可決
- 石炭火発建設やめよ/武田氏 温室ガス削減目標困難
- 「命と生活を破壊」 「働き方」法案 批判相次ぐ/過労死防止学会大会終わる
- 新基地工事の環境影響/沖縄防衛局 辞職の監視委員に口封じ/「報道の取材に応じるな」
- 力を合わせ９条を守る/「学んだこと伝えたい」/若者憲法集会に１１００人 東京
- ウソつき安倍政権退陣を/埼玉１万３５００人集う
- 障害基礎年金 １年間で２９００人が支給打ち切り/高橋議員が救済策要求
- カジノ面積規制緩和 海外事業者が要求/塩川氏追及
- 自民・防衛大綱提言/常軌逸した大軍拡の時代錯誤
- きょうの潮流/梅雨の季節がやってくると、心配なのが食中毒。本紙日曜版…