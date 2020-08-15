2021年10月3日(日)
１０～１１月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１１月７日告示、１４日投票】
◆山梨県甲州市１７（１減）
佐藤ひろみ６４新
（前回当選１）
◆富山県射水(いみず)市２２
根木 武良８０現
（前回当選２）
◆富山県滑川（なめりかわ）市１５
古沢 利之６７現
柴田たかみつ６３新
（前回当選２）
◆三重県いなべ市１８
岡つねかず６８現
きぬがさ民子５９現
（前回当選２）
◆香川県観音寺（かんおんじ）市２０
藤田 均６１現
（前回当選１）
◆徳島県阿南市２６（２減）
いさか重弘７４現
やすおか好江７２原
（前回当選２）
◆鹿児島県霧島市２６
宮内ひろし７１現
前川原まさと６０現
（前回当選２）
◆鹿児島県南さつま市１７（１減）
清水はるお６６現
神野たかし６２新
（前回当選１）
◆沖縄県糸満市２１
うらさき暁５４現
平田キヨノリ４５新
まえだ 潤６６新
（前回当選２）
【９日告示、１４日投票】
◆長野県木曽町１２（２減）
上田とめ子６８現
下島さとみ５３現
（前回当選２）
◆京都府京丹波町１３（３減）
東 まさこ７３現
山田ひとし７３現
中井 幸一７１新
（現有議席３）
◆兵庫県多可（たか）町１４
藤原 清勝６７新
（前回当選１）
【１４日告示、２１日投票】
◆奈良県五條（ごじょう）市１２
大谷 龍雄７４現
（前回当選１）
◆徳島県鳴門市２２
上田 公司５９現
（前回当選１）
◆佐賀県鳥栖（とす）市２２
尼寺 省吾７２現
なりとみ牧男７２現
（前回当選２）
◆鹿児島県曽於(そお)市２０
とくみね一成７１現
宮迫まさる６８現
（前回当選２）
【１６日告示、２１日投票】
◆三重県御浜(みはま)町１０
世古 正７２現
（前回当選１）
【２８日告示、１２月５日投票】
◆和歌山県紀の川市２０（２減）
石井ただし４７現
中村 まき４３現
かど真一郎７２現
（前回当選３）