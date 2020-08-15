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2021年10月3日(日)

１０～１１月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１１月７日告示、１４日投票】

◆山梨県甲州市１７（１減）

　佐藤ひろみ６４新

　（前回当選１）

◆富山県射水(いみず)市２２

　根木　武良８０現

　（前回当選２）

◆富山県滑川（なめりかわ）市１５

　古沢　利之６７現

　柴田たかみつ６３新

　（前回当選２）

◆三重県いなべ市１８

　岡つねかず６８現

　きぬがさ民子５９現

　（前回当選２）

◆香川県観音寺（かんおんじ）市２０

　藤田　　均６１現

　（前回当選１）

◆徳島県阿南市２６（２減）

　いさか重弘７４現

　やすおか好江７２原

　（前回当選２）

◆鹿児島県霧島市２６

　宮内ひろし７１現

　前川原まさと６０現

　（前回当選２）

◆鹿児島県南さつま市１７（１減）

　清水はるお６６現

　神野たかし６２新

　（前回当選１）

◆沖縄県糸満市２１

　うらさき暁５４現

　平田キヨノリ４５新

　まえだ　潤６６新

　（前回当選２）

【９日告示、１４日投票】

◆長野県木曽町１２（２減）

　上田とめ子６８現

　下島さとみ５３現

　（前回当選２）

◆京都府京丹波町１３（３減）

　東　まさこ７３現

　山田ひとし７３現

　中井　幸一７１新

　（現有議席３）

◆兵庫県多可（たか）町１４

　藤原　清勝６７新

　（前回当選１）

【１４日告示、２１日投票】

◆奈良県五條（ごじょう）市１２

　大谷　龍雄７４現

　（前回当選１）

◆徳島県鳴門市２２

　上田　公司５９現

　（前回当選１）

◆佐賀県鳥栖（とす）市２２

　尼寺　省吾７２現

　なりとみ牧男７２現

　（前回当選２）

◆鹿児島県曽於(そお)市２０

　とくみね一成７１現

　宮迫まさる６８現

　（前回当選２）

【１６日告示、２１日投票】

◆三重県御浜(みはま)町１０

　世古　　正７２現

　（前回当選１）

【２８日告示、１２月５日投票】

◆和歌山県紀の川市２０（２減）

　石井ただし４７現

　中村　まき４３現

　かど真一郎７２現

　（前回当選３）


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