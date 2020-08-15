しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2021年10月2日(土)

１０～１１月　地方議員選挙　中

日本共産党の立候補者

　(自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)

【１０月１０日告示、１７日投票】

◆長崎県平戸市１８

　岡村　文雄６６新

　（前回当選１）

【１２日告示、１７日投票】

◆北海道八雲町１４（２減）

　佐藤　智子５８現

　横田喜世志６０現

　（前回当選２）

◆富山県入善（にゅうぜん）町１４

　松田　俊弘６５現

　井田　義孝５１現

　（前回当選２）

◆長野県飯綱（いいづな）町１５

　伊藤まゆみ６３現

　渡辺千賀雄７７現

　（前回当選２）

【１７日告示、２４日投票】

◆秋田県湯沢市１８

　宮原あきら６３現

　藤岡　庄一６４元

　（前回当選１）

◆富山県高岡市２７

　金平　直巳７２現

　高瀬あつこ５９現

　（前回当選２）

◆石川県七尾（ななお）市１８

　いそがい和典７２現

　（前回当選１）

◆兵庫県豊岡市２４

　村岡　峰男７３現

　上田とも子７１現

　須山ひろかず５２新

　（前回当選３）

◆兵庫県朝来（あさご）市１８

　鈴木いつろう６４現

　岡田かずゆき６６現

　（前回当選２）

◆兵庫県南あわじ市１８

　えびす智彦６４現

　吉田よし子７１現

　（前回当選２）

◆島根県安来（やすぎ）市１８（３減）

　向田さとし６５現

　河津きよし６９元

　（前回当選２）

◆熊本県玉名市２２

　前田まさはる６７現

　（前回当選１）

◆沖縄県宮古島市２４

　上サトたつる６３現

　（前回当選１）

【１９日告示、２４日投票】

◆山梨県身延（みのぶ）町１４

　渡辺ふみ子６８現

　（前回当選１）

◆山口県阿武（あぶ）町８

　よねつ高明７３新

　（前回当選０）

◆島根県吉賀（よしか）町１２

　ふじます正夫６４現

　（前回当選１）

◆徳島県那賀（なか）町１４

　新居　敏弘６９現

　（前回当選２）

【２４日告示、３１日投票】

◆山形県酒田市２５（３減）

　斎藤　　周６１現

　市原　栄子６０現

　（前回当選２）

◆愛知県新城市１８

　浅尾　洋平４４現

　金原のぶゆき６１新

　（前回当選１）

◆三重県伊勢市２４（２減）

　楠木ひろひこ６７現

　川口　　浩５３新

　（前回当選２、現有議席１）

◆兵庫県西脇市１６

　寺北　建樹７２現

　（前回当選１）

◆長崎県雲仙市１９

　上田　　篤６４現

　矢崎　勝己７１現

　（前回当選２）

◆新潟県上越市補１

　いわさわ健５０新

　（現有議席３）

【２６日告示、３１日投票】

◆長野県長和（ながわ）町１０

　田福　光規７０現

　（前回当選１）

◆兵庫県新温泉町１６

　中井じろう７１現

　今崎　一恵６３新

　（前回当選２）

◆福岡県水巻町補１

　井手さちこ６４元

　（現有議席２）

【３１日告示、１１月７日投票】

◆東京都葛飾区４０

　中村しんご６０現

　三小田准一６２現

　中江　秀夫６１現

　木村ひでこ５６現

　樋口まこと３４新

　片岡ちとせ４８新

　（前回当選５）

◆鹿児島県いちき串木野市１６

　木下かおり５６新

　（前回当選０）


赤旗記者募集（１０月まで）

赤旗見本紙（無料）

赤旗購読

赤旗電子版購読


日曜版の紹介
赤旗ツイッター Fロゴ赤旗ＰＲ

◆しんぶん赤旗ツイッター
◆こちら赤旗日曜版ツイッター


pageup