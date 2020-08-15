2021年10月2日(土)
１０～１１月 地方議員選挙 中
日本共産党の立候補者
(自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)
【１０月１０日告示、１７日投票】
◆長崎県平戸市１８
岡村 文雄６６新
（前回当選１）
【１２日告示、１７日投票】
◆北海道八雲町１４（２減）
佐藤 智子５８現
横田喜世志６０現
（前回当選２）
◆富山県入善（にゅうぜん）町１４
松田 俊弘６５現
井田 義孝５１現
（前回当選２）
◆長野県飯綱（いいづな）町１５
伊藤まゆみ６３現
渡辺千賀雄７７現
（前回当選２）
【１７日告示、２４日投票】
◆秋田県湯沢市１８
宮原あきら６３現
藤岡 庄一６４元
（前回当選１）
◆富山県高岡市２７
金平 直巳７２現
高瀬あつこ５９現
（前回当選２）
◆石川県七尾（ななお）市１８
いそがい和典７２現
（前回当選１）
◆兵庫県豊岡市２４
村岡 峰男７３現
上田とも子７１現
須山ひろかず５２新
（前回当選３）
◆兵庫県朝来（あさご）市１８
鈴木いつろう６４現
岡田かずゆき６６現
（前回当選２）
◆兵庫県南あわじ市１８
えびす智彦６４現
吉田よし子７１現
（前回当選２）
◆島根県安来（やすぎ）市１８（３減）
向田さとし６５現
河津きよし６９元
（前回当選２）
◆熊本県玉名市２２
前田まさはる６７現
（前回当選１）
◆沖縄県宮古島市２４
上サトたつる６３現
（前回当選１）
【１９日告示、２４日投票】
◆山梨県身延（みのぶ）町１４
渡辺ふみ子６８現
（前回当選１）
◆山口県阿武（あぶ）町８
よねつ高明７３新
（前回当選０）
◆島根県吉賀（よしか）町１２
ふじます正夫６４現
（前回当選１）
◆徳島県那賀（なか）町１４
新居 敏弘６９現
（前回当選２）
【２４日告示、３１日投票】
◆山形県酒田市２５（３減）
斎藤 周６１現
市原 栄子６０現
（前回当選２）
◆愛知県新城市１８
浅尾 洋平４４現
金原のぶゆき６１新
（前回当選１）
◆三重県伊勢市２４（２減）
楠木ひろひこ６７現
川口 浩５３新
（前回当選２、現有議席１）
◆兵庫県西脇市１６
寺北 建樹７２現
（前回当選１）
◆長崎県雲仙市１９
上田 篤６４現
矢崎 勝己７１現
（前回当選２）
◆新潟県上越市補１
いわさわ健５０新
（現有議席３）
【２６日告示、３１日投票】
◆長野県長和（ながわ）町１０
田福 光規７０現
（前回当選１）
◆兵庫県新温泉町１６
中井じろう７１現
今崎 一恵６３新
（前回当選２）
◆福岡県水巻町補１
井手さちこ６４元
（現有議席２）
【３１日告示、１１月７日投票】
◆東京都葛飾区４０
中村しんご６０現
三小田准一６２現
中江 秀夫６１現
木村ひでこ５６現
樋口まこと３４新
片岡ちとせ４８新
（前回当選５）
◆鹿児島県いちき串木野市１６
木下かおり５６新
（前回当選０）