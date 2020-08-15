2021年10月1日(金)
１０～１１月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【９月２４日告示、１０月３日投票】
◆岡山市補
［中区］１
やどめ和子３７新
（現有議席５）
【２６日告示、３日投票】
◆岩手県一関市２６（４減）
岡田もとみ５８現
斉藤よしひろ５４新
佐藤まゆみ６３新
千葉えいき４５新
（前回当選４、現有議席３）
◆石川県加賀市１８
一色しんいち７１新
（前回当選１）
◆京都府長岡京市２２（２減）
小原 明大４４現
すみだ初恵７１現
二階堂けい子６８現
ヒロガキ栄治４４現
なかむら歩４０新
山本のりまさ４２新
（現有議席５、前回当選６）
◆山口県山陽小野田市２２
山田 伸幸６４現
中島 好人７０元
（前回当選１）
◆鳥取県倉吉市１７
佐藤ひろひで６８現
（前回当選１）
【２８日告示、３日投票】
◆北海道遠軽（えんがる）町１６
戸松 恵子６２新
（前回当選１）
◆群馬県玉村町１３
宇津木はるのぶ７４現
（前回当選１）
◆富山県上市（かみいち）町１２
碓井のりお７４現
（前回当選１）
◆鳥取県北栄（ほくえい）町１５
長谷川昭二６６現
（前回当選１）
【１０月３日告示、１０日投票】
◆山形県鶴岡市２８（４減）
加藤 鉱一６８現
菅井 巌５３現
山田 守５９現
坂本 昌栄５７現
長谷川 剛４３現
（前回当選５）
◆石川県能美（のみ）市１６（２減）
近藤けい子７３現
（前回当選２）
【５日告示、１０日投票】
◆埼玉県小鹿野（おがの）町１２
出浦 正夫７４現
（前回当選１）
橋元 陽一７１現
（前回当選１）
【１０日告示、１７日投票】
◆秋田県横手市２６
鈴木カツオ７８現
たつみ万千子７１現
（前回当選２）
◆秋田県由利本荘（ゆりほんじょう）市２２（４減）
佐々木りゅう一７４現
（前回当選１）
◆新潟県南魚沼市２２
中沢みちお６５現
川辺きのい６５新
（前回当選２）
◆長野県安曇野（あづみの）市２２
いがり久美子７０現
井出 勝正７１現
うすい泰彦６６現
（前回当選３）
◆三重県志摩市１８（２減）
坂口ひろし６５現
森 光子６３現
（前回当選１、現有議席２）
◆滋賀県甲賀（こうか）市２４
山岡 光広６９現
小西きよつぐ７１現
岡田しげみ６０現
西山みのる６１新
（前回当選３）
◆滋賀県野洲（やす）市１８
工藤 義明７０現
小菅 康子６３新
（前回当選３）
◆滋賀県湖南市１８
松井けい子５４現
かわなみ忠臣３７新
（前回当選２）
◆滋賀県東近江（ひがしおうみ）市２５
たごう 正７０現
山中かずし６２現
広田たがやす７３現
（前回当選３）
◆滋賀県米原（まいばら）市１６（２減）
山脇まさたか６７現
藤田まさお６９元
（前回当選１）
◆奈良県葛城（かつらぎ）市１５
谷原 一安６６現
（前回当選１）
◆島根県浜田市２２（２減）
林崎ただし６２新
（前回当選１）
◆大分県由布（ゆふ）市１８（２減）
首藤よしとも７０新
（前回当選１）
◆佐賀市３６
中山 重俊７３現
池﨑もとこ５１新
（前回当選１）