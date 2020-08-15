しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2021年10月1日(金)

１０～１１月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【９月２４日告示、１０月３日投票】

◆岡山市補

　［中区］１

　やどめ和子３７新

　（現有議席５）

【２６日告示、３日投票】

◆岩手県一関市２６（４減）

　岡田もとみ５８現

　斉藤よしひろ５４新

　佐藤まゆみ６３新

　千葉えいき４５新

　（前回当選４、現有議席３）

◆石川県加賀市１８

　一色しんいち７１新

　（前回当選１）

◆京都府長岡京市２２（２減）

　小原　明大４４現

　すみだ初恵７１現

　二階堂けい子６８現

　ヒロガキ栄治４４現

　なかむら歩４０新

　山本のりまさ４２新

　（現有議席５、前回当選６）

◆山口県山陽小野田市２２

　山田　伸幸６４現

　中島　好人７０元

　（前回当選１）

◆鳥取県倉吉市１７

　佐藤ひろひで６８現

　（前回当選１）

【２８日告示、３日投票】

◆北海道遠軽（えんがる）町１６

　戸松　恵子６２新

　（前回当選１）

◆群馬県玉村町１３

　宇津木はるのぶ７４現

　（前回当選１）

◆富山県上市（かみいち）町１２

　碓井のりお７４現

　（前回当選１）

◆鳥取県北栄（ほくえい）町１５

　長谷川昭二６６現

　（前回当選１）

【１０月３日告示、１０日投票】

◆山形県鶴岡市２８（４減）

　加藤　鉱一６８現

　菅井　　巌５３現

　山田　　守５９現

　坂本　昌栄５７現

　長谷川　剛４３現

　（前回当選５）

◆石川県能美（のみ）市１６（２減）

　近藤けい子７３現

　（前回当選２）

【５日告示、１０日投票】

◆埼玉県小鹿野（おがの）町１２

　出浦　正夫７４現

　（前回当選１）

◆高知県佐川町１４

　橋元　陽一７１現

　（前回当選１）

【１０日告示、１７日投票】

◆秋田県横手市２６

　鈴木カツオ７８現

　たつみ万千子７１現

　（前回当選２）

◆秋田県由利本荘（ゆりほんじょう）市２２（４減）

　佐々木りゅう一７４現

　（前回当選１）

◆新潟県南魚沼市２２

　中沢みちお６５現

　川辺きのい６５新

　（前回当選２）

◆長野県安曇野（あづみの）市２２

　いがり久美子７０現

　井出　勝正７１現

　うすい泰彦６６現

　（前回当選３）

◆三重県志摩市１８（２減）

　坂口ひろし６５現

　森　　光子６３現

　（前回当選１、現有議席２）

◆滋賀県甲賀（こうか）市２４

　山岡　光広６９現

　小西きよつぐ７１現

　岡田しげみ６０現

　西山みのる６１新

　（前回当選３）

◆滋賀県野洲（やす）市１８

　工藤　義明７０現

　小菅　康子６３新

　（前回当選３）

◆滋賀県湖南市１８

　松井けい子５４現

　かわなみ忠臣３７新

　（前回当選２）

◆滋賀県東近江（ひがしおうみ）市２５

　たごう　正７０現

　山中かずし６２現

　広田たがやす７３現

　（前回当選３）

◆滋賀県米原（まいばら）市１６（２減）

　山脇まさたか６７現

　藤田まさお６９元

　（前回当選１）

◆奈良県葛城（かつらぎ）市１５

　谷原　一安６６現

　（前回当選１）

◆島根県浜田市２２（２減）

　林崎ただし６２新

　（前回当選１）

◆大分県由布（ゆふ）市１８（２減）

　首藤よしとも７０新

　（前回当選１）

◆佐賀市３６

　中山　重俊７３現

　池﨑もとこ５１新

　（前回当選１）


赤旗記者募集（１０月まで）

赤旗見本紙（無料）

赤旗購読

赤旗電子版購読


日曜版の紹介
赤旗ツイッター Fロゴ赤旗ＰＲ

◆しんぶん赤旗ツイッター
◆こちら赤旗日曜版ツイッター


pageup