しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2021年9月2日(木)

９～１０月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１０月１０日告示、１７日投票】

◆秋田県横手市２６

　鈴木カツオ７８現

　たつみ万千子７１現

　（前回当選２）

◆秋田県由利本荘（ゆりほんじょう）市２２（４減）

　佐々木りゅう一７４現

　（前回当選１）

◆新潟県南魚沼市２２

　中沢みちお６５現

　川辺きのい６５新

　（前回当選２）

◆長野県安曇野（あづみの）市２２

　いがり久美子７０現

　井出　勝正７１現

　うすい泰彦６６現

　（前回当選３）

◆三重県志摩市１８（２減）

　坂口ひろし６５現

　森　　光子６３現

　（前回当選１、現有議席２）

◆滋賀県甲賀（こうか）市２４

　山岡　光広６９現

　小西きよつぐ７１現

　岡田しげみ６０現

　西山みのる６１新

　（前回当選３）

◆滋賀県野洲（やす）市１８

　工藤　義明７０現

　小菅　康子６３新

　（前回当選３）

◆滋賀県湖南市１８

　松井けい子５４現

　かわなみ忠臣３７新

　（前回当選２）

◆滋賀県東近江市２５

　たごう　正７０現

　山中かずし６２現

　広田たがやす７３現

　（前回当選３）

◆滋賀県米原（まいばら）市１６（２減）

　山脇まさたか６７現

　藤田まさお６９元

　（前回当選１）

◆大分県由布（ゆふ）市１８（２減）

　首藤よしとも７０新

　（前回当選１）

◆佐賀市３６

　中山　重俊７３現

　池﨑もとこ５１新

　（前回当選１）

【１２日告示、１７日投票】

◆北海道八雲町１４（２減）

　佐藤　智子５８現

　横田喜世志６０現

　（前回当選２）

◆富山県入善（にゅうぜん）町１４

　松田　俊弘６５現

　井田　義孝５１現

　（前回当選２）

【１７日告示、２４日投票】

◆秋田県湯沢市１８

　宮原あきら６３現

　藤岡　庄一６４元

　（前回当選１）

◆富山県高岡市２７

　金平　直巳７２現

　高瀬あつこ５９現

　（前回当選２）

◆石川県七尾（ななお）市１８

　いそがい和典７２現

　（前回当選１）

◆奈良県葛城（かつらぎ）市１５

　谷原　一安６６現

　（前回当選１）

◆兵庫県豊岡市２４

　村岡　峰男７３現

　上田とも子７１現

　須山ひろかず５２新

　（前回当選３）

◆兵庫県朝来（あさご）市１８

　鈴木いつろう６４現

　岡田かずゆき６６現

　（前回当選２）

◆兵庫県南あわじ市１８

　えびす智彦６４現

　吉田よし子７１現

　（前回当選２）

◆熊本県玉名市２２

　前田まさはる６７現

　（前回当選１）

◆沖縄県宮古島市２４

　上サトたつる６３現

　（前回当選１）

【１９日告示、２４日投票】

◆山梨県身延（みのぶ）町１４

　渡辺ふみ子６８現

　（前回当選１）

◆山口県阿武（あぶ）町８

　よねつ高明７３新

　（前回当選０）

【２４日告示、３１日投票】

◆山形県酒田市２５（３減）

　斎藤　　周６１現

　市原　栄子６０現

　（前回当選２）

◆三重県伊勢市２４(2減)

　楠木ひろひこ６７現

　川口　　浩５３新

　（前回当選２、現有議席１）

◆兵庫県西脇市１６

　寺北　建樹７２現

　（前回当選１）

◆長崎県雲仙市１９

　上田　　篤６４現

　矢崎　勝己７１現

　（前回当選２）

【２６日告示、３１日投票】

◆兵庫県新温泉町１６

　中井じろう７１現

　今崎　一恵６３新

　（前回当選２）

【３１日告示、１１月７日投票】

◆鹿児島県いちき串木野市１６

　木下かおり５６新

　（前回当選０）


赤旗記者募集（１０月まで）

赤旗見本紙（無料）

赤旗購読

赤旗電子版購読


日曜版の紹介
赤旗ツイッター Fロゴ赤旗ＰＲ

◆しんぶん赤旗ツイッター
◆こちら赤旗日曜版ツイッター


pageup