2021年9月2日(木)
９～１０月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１０月１０日告示、１７日投票】
◆秋田県横手市２６
鈴木カツオ７８現
たつみ万千子７１現
（前回当選２）
◆秋田県由利本荘（ゆりほんじょう）市２２（４減）
佐々木りゅう一７４現
（前回当選１）
◆新潟県南魚沼市２２
中沢みちお６５現
川辺きのい６５新
（前回当選２）
◆長野県安曇野（あづみの）市２２
いがり久美子７０現
井出 勝正７１現
うすい泰彦６６現
（前回当選３）
◆三重県志摩市１８（２減）
坂口ひろし６５現
森 光子６３現
（前回当選１、現有議席２）
◆滋賀県甲賀（こうか）市２４
山岡 光広６９現
小西きよつぐ７１現
岡田しげみ６０現
西山みのる６１新
（前回当選３）
◆滋賀県野洲（やす）市１８
工藤 義明７０現
小菅 康子６３新
（前回当選３）
◆滋賀県湖南市１８
松井けい子５４現
かわなみ忠臣３７新
（前回当選２）
◆滋賀県東近江市２５
たごう 正７０現
山中かずし６２現
広田たがやす７３現
（前回当選３）
◆滋賀県米原（まいばら）市１６（２減）
山脇まさたか６７現
藤田まさお６９元
（前回当選１）
◆大分県由布（ゆふ）市１８（２減）
首藤よしとも７０新
（前回当選１）
◆佐賀市３６
中山 重俊７３現
池﨑もとこ５１新
（前回当選１）
【１２日告示、１７日投票】
◆北海道八雲町１４（２減）
佐藤 智子５８現
横田喜世志６０現
（前回当選２）
◆富山県入善（にゅうぜん）町１４
松田 俊弘６５現
井田 義孝５１現
（前回当選２）
【１７日告示、２４日投票】
◆秋田県湯沢市１８
宮原あきら６３現
藤岡 庄一６４元
（前回当選１）
◆富山県高岡市２７
金平 直巳７２現
高瀬あつこ５９現
（前回当選２）
◆石川県七尾（ななお）市１８
いそがい和典７２現
（前回当選１）
◆奈良県葛城（かつらぎ）市１５
谷原 一安６６現
（前回当選１）
◆兵庫県豊岡市２４
村岡 峰男７３現
上田とも子７１現
須山ひろかず５２新
（前回当選３）
◆兵庫県朝来（あさご）市１８
鈴木いつろう６４現
岡田かずゆき６６現
（前回当選２）
◆兵庫県南あわじ市１８
えびす智彦６４現
吉田よし子７１現
（前回当選２）
◆熊本県玉名市２２
前田まさはる６７現
（前回当選１）
◆沖縄県宮古島市２４
上サトたつる６３現
（前回当選１）
【１９日告示、２４日投票】
◆山梨県身延（みのぶ）町１４
渡辺ふみ子６８現
（前回当選１）
◆山口県阿武（あぶ）町８
よねつ高明７３新
（前回当選０）
【２４日告示、３１日投票】
◆山形県酒田市２５（３減）
斎藤 周６１現
市原 栄子６０現
（前回当選２）
◆三重県伊勢市２４(2減)
楠木ひろひこ６７現
川口 浩５３新
（前回当選２、現有議席１）
◆兵庫県西脇市１６
寺北 建樹７２現
（前回当選１）
◆長崎県雲仙市１９
上田 篤６４現
矢崎 勝己７１現
（前回当選２）
【２６日告示、３１日投票】
◆兵庫県新温泉町１６
中井じろう７１現
今崎 一恵６３新
（前回当選２）
【３１日告示、１１月７日投票】
◆鹿児島県いちき串木野市１６
木下かおり５６新
（前回当選０）