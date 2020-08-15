2021年9月1日(水)
９～１０月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【８月２９日告示、９月５日投票】
◆埼玉県八潮（やしお）市２１
かの 泰司６９現
いけや 正７１現
高波ゆきお６７元
小宮ひろこ６２新
（前回当選３）
◆石川県羽咋（はくい）市１４
北川まち子６８現
（前回当選１）
◆愛媛県大洲（おおず）市２１
梅木かづこ６８現
（前回当選１）
◆福岡県大野城市補１
内田ひろひさ６５新
（現有議席０）
【３１日告示、９月５日投票】
◆奈良県山添村１０
奥谷 和夫６６現
（前回当選１）
【９月３日告示、１２日投票】
◆高知県補
［佐川町・越知町・日高村区］１
安田せつ子６７新
（現有議席５）
【５日告示、１２日投票】
◆大阪府柏原（かしわら）市１６
橋本みつお５６現
江村じゅん５０新
（前回当選１）
◆大阪府羽曳野（はびきの）市１８
若林 信一７２現
ささい喜世子６９現
わたなべ真千６４現
南 れい３８新
（前回当選４）
◆宮崎県えびの市１４（１減）
西原 政文６６現
（前回当選１）
【７日告示、１２日投票】
◆北海道佐呂間町１０
但木 早苗６９現
（前回当選１）
◆神奈川県箱根町１４
山田 和江６９現
鈴木 みき５７新
（前回当選１）
◆長野県御代田（みよた）町１４
市村ちえ子６４現
（現有議席１）
◆長野県麻績（おみ）村８
塚原としひこ６８現
（現有議席１）
◆静岡県長泉（ながいずみ）町１６
福田あきら６６現
（前回当選１）
◆奈良県田原本（たわらもと）町１４
吉田かつのり６４現
岡本みつひろ３８新
（前回当選１）
◆福岡県久山町１０
本田 光７６現
（前回当選１）
【１２日告示、１９日投票】
◆岐阜県海津（かいづ）市１５
松岡ただし４５現
（前回当選１）
◆岐阜県本巣（もとす）市１６
沢村ひとし７０現
（前回当選１）
◆大阪府摂津市１９
野口ひろし７１現
安藤かおる５８現
ひろ 豊４７現
増永 わき６２現
（前回当選４）
◆大阪府阪南市１４
大脇けんご６５現
河合まゆみ６３現
（前回当選２）
◆岡山県総社市２２
にぐま 進６２新
（前回当選２、現有議席１）
【１４日告示、１９日投開票】
◆秋田県美郷（みさと）町１６
泉 みわこ６７現
（前回当選１）
◆鹿児島県屋久島町１６
渡辺ひろゆき７４元
（前回当選０）
【１７日告示、２６日投票】
◆横浜市補
［磯子区］１
蓮池ゆきお６９新
（現有議席９）
【１９日告示、２６日投票】
◆秋田県大仙（だいせん）市２４（４減）
佐藤ふみ子６７現
藤田かずひさ７２現
（前回当選２）
◆北海道旭川市補３
石田ひさとし５２新
（現有議席４）
【２１日告示、２６日投票】
◆神奈川県真鶴（まなづる）町１０（１減）
黒岩のり子７５現
（前回当選１）
◆山梨県富士河口湖町１６
山下としお４３現
（前回当選１）
◆長野県高山村１２
湯本 辰雄６９現
山嵜 秀治７０元
（前回当選２）
◆大阪府豊能（とよの）町１２
高尾 靖子７７現
（前回当選１）
◆熊本県長洲（ながす）町１４
林 としや６０新
（前回当選１）
【２４日告示、１０月３日投票】
◆岡山市補
［中区］１
やどめ和子３７新
（現有議席５）
【２６日告示、３日投票】
◆岩手県一関市２６（４減）
岡田もとみ５８現
斉藤よしひろ５４新
佐藤まゆみ６３新
千葉えいき４５新
（前回当選４、現有議席３）
◆石川県加賀市１８
一色しんいち７１新
（前回当選１）
◆京都府長岡京市２２（２減）
小原 明大４４現
すみだ初恵７１現
二階堂けい子６８現
ヒロガキ栄治４４現
なかむら歩４０新
山本のりまさ４２新
（現有議席５、前回当選６）
◆山口県山陽小野田市２２
山田 伸幸６４現
中島 好人７０元
（前回当選１）
◆鳥取県倉吉市１７
佐藤ひろひで６８現
（前回当選１）
【２８日告示、３日投票】
◆北海道遠軽（えんがる）町１６
戸松 恵子６２新
（前回当選１）
◆群馬県玉村町１３
宇津木はるのぶ７４現
（前回当選１）
◆静岡県川根本町１２
大竹かつ子６８元
（前回当選０）
◆富山県上市（かみいち）町１２
碓井のりお７４現
（前回当選１）
◆鳥取県北栄（ほくえい）町１５
長谷川昭二６６現
（前回当選１）
【１０月３日告示、１０日投票】
◆山形県鶴岡市２８（４減）
加藤 鉱一６８現
菅井 巌５３現
山田 守５９現
坂本 昌栄５７現
長谷川 剛４３現
（前回当選５）
◆石川県能美（のみ）市１６（２減）
近藤けい子７３現
（前回当選２）
【５日告示、１０日投票】
◆埼玉県小鹿野（おがの）町１２
出浦 正夫７４現
（前回当選１）
◆高知県佐川町１４
橋元 陽一７１現
（前回当選１）