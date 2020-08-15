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2021年8月1日(日)

８～９月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【７月２５日告示、８月１日投票】

◆長崎県壱岐市１６

　山口よしひで６７新

　（前回当選０）

【８月３日告示、８日投票】

◆和歌山県印南（いなみ）町１２

　えのもと一平６２現

　（前回当選１）

【１５日告示、２２日投票】

◆北海道根室市１６（２減）

　鈴木　一彦５９現

　橋本りょういち４４現

　（前回当選２）

【２２日告示、２９日投票】

◆愛媛県宇和島市２４

　さかお　真７２現

　（前回当選１）

◆熊本県八代市２８

　はしもと徳一郎５１現

　（前回当選１）

【２９日告示、９月５日投票】

◆埼玉県八潮（やしお）市２１

　かの　泰司６９現

　いけや　正７１現

　高波ゆきお６７元

　小宮ひろ子６２新

　（前回当選３）

◆石川県羽咋（はくい）市１４

　北川まち子６８現

　（前回当選１）

◆愛媛県大洲（おおず）市２１

　梅木かづこ６８現

　（前回当選１）

◆福岡県大野城市補１

　内田ひろひさ６５新

　（現有議席０）

【３１日告示、９月５日投票】

◆奈良県山添村１０

　奥谷　和夫６６現

　（前回当選１）

【９月５日告示、１２日投票】

◆大阪府柏原（かしわら）市１６

　橋本みつお５６現

　江村じゅん５０新

　（前回当選１）

◆大阪府羽曳野（はびきの）市１８

　若林　信一７２現

　ささい喜世子６９現

　わたなべ真千６４現

　南　　れい３８新

　（前回当選４）

◆宮崎県えびの市１４（１減）

　西原まさふみ６６現

　（前回当選１）

【７日告示、１２日投票】

◆北海道佐呂間町１０

　但木　早苗６９現

　（前回当選１）

◆神奈川県箱根町１４

　山田　和江６９現

　鈴木　みき５７新

　（前回当選１）

◆長野県御代田（みよた）町１４

　市村ちえ子６４現

　（現有議席１）

◆長野県麻績（おみ）村８

　塚原としひこ６８現

　（現有議席１）

◆静岡県長泉（ながいずみ）町１６

　福田あきら６６現

　（前回当選１）

◆奈良県田原本（たわらもと）町１４

　吉田かつのり６４現

　岡本みつひろ３８新

　（前回当選１）

◆福岡県久山町１０

　本田　　光７６現

　（前回当選１）

【１２日告示、１９日投票】

◆岐阜県海津（かいづ）市１５

　松岡ただし４５現

　（前回当選１）

◆岐阜県本巣（もとす）市１６

　沢村ひとし７０現

　（前回当選１）

◆大阪府摂津市１９

　野口ひろし７１現

　安藤かおる５８現

　ひろ　　豊４７現

　増永　わき６２現

　（前回当選４）

◆大阪府阪南市１４

　大脇けんご６５現

　河合まゆみ６３現

　（前回当選２）

◆岡山県総社市２２

　にぐま　進６２新

　（前回当選２、現有議席１）

【１４日告示、１９日投開票】

◆秋田県美郷（みさと）町１６

　泉　みわこ６７現

　（前回当選１）

◆鹿児島県屋久島町１６

　渡辺ひろゆき７４元

　（前回当選０）

【１９日告示、２６日投票】

◆秋田県大仙市２４（４減）

　佐藤ふみ子６７現

　藤田かずひさ７２現

　（前回当選２）

【２１日告示、２６日投票】

◆神奈川県真鶴（まなづる）町１０（１減）

　黒岩のり子７５現

　（前回当選１）

◆山梨県富士河口湖町１６

　山下としお４３現

　（前回当選１）

◆大阪府豊能（とよのう）町１２

　高尾　靖子７７現

　（前回当選１）

◆熊本県長洲（ながす）町１４

　林　としや６０新

　（前回当選１）

【２４日告示、１０月３日投票】

◆岡山市中区補１

　やどめ和子３７新

　（現有議席５）

【２６日告示、３日投票】

◆岩手県一関市２６（４減）

　岡田もとみ５８現

　斉藤よしひろ５４新

　佐藤まゆみ６３新

　千葉えいき４５新

　（前回当選４、現有議席３）

◆石川県加賀市１８

　一色しんいち７１新

　（前回当選１）

◆山口県山陽小野田市２２

　山田　伸幸６４現

　中島　好人７０元

　（前回当選１）

【２８日告示、３日投票】

◆群馬県玉村町１３

　宇津木はるのぶ７４現

　（前回当選１）

◆静岡県川根本町１２

　大竹かつ子６８元

　（前回当選０）

◆富山県上市（かみいち）町１２

　碓井のりお７４現

　（前回当選１）


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