2021年7月2日(金)
７～８月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【７月４日告示、１１日投票】
◆埼玉県三郷（みさと）市２４
工藤ちか子５９現
さとうともひと４１現
深川ともか３９現
（前回当選４）
◆奈良市３９
北村たくや５１現
山口ひろし５６現
井上まさひろ６７現
山本直子６１現
白川ケンタロー３８現
ますい隆志５６新
中島かつじ４９新
（前回当選６、現有５）
◆那覇市４０
フルゲン茂治６８現
ワク川朝渉６０現
我如古イチロー６３現
マエダちひろ４９現
上原やすお６１現
宮里ノボル７３現
西中間ヒサエ４７現
（前回当選７）
◆徳島県三好市補１
みなみ盛晴６８元
（現有議席０）
【６日告示、１１日投票】
◆長野県高森町１４
北沢 幸保７２現
原 敏明６８現
佐々木あきら７３新
（前回当選３）
【１１日告示、１８日投票】
◆兵庫県淡路市１８
かまづか聡４３現
岡田のりお６０新
（前回当選１）
【１３日告示、１８日投票】
◆兵庫県上郡町１０
米田ひろき５９新
（前回当選０）
◆島根県美郷町１２
中原 保彦７９現
（前回当選１）
【２０日告示、２５日投票】
◆島根県飯南町１０
いとう好晴６９現
（前回当選１）
【１８日告示、２５日投票】
◆三重県松阪市２８
久松みちお６８現
くりたに建一郎７２現
とのむら峰代５８現
（前回当選３）
【２５日告示、８月１日投票】
◆愛媛県八幡浜市１６
遠藤 あや５１現
（前回当選１）
◆長崎県壱岐市１６
山口よしひで６７新
（前回当選０）
【８月３日告示、８日投票】
◆和歌山県印南（いなみ）町１２
えのもと一平６２現
（前回当選１）
【１５日告示、２２日投票】
◆北海道根室市１６(２減)
鈴木 一彦５９現
橋本りょういち４４現
（前回当選２）
【２２日告示、２９日投票】
◆愛媛県宇和島市２４
さかお 真７２現
（前回当選１）
◆熊本県八代市２８
はしもと徳一郎５１現
（前回当選１）
【２９日告示、９月５日投票】
◆埼玉県八潮（やしお）市２１
かの 泰司６９現
いけや 正７１現
高波ゆきお６７元
小宮ひろ子６２新
（前回当選３）
◆石川県羽咋（はくい）市１４
北川まち子６８現
（前回当選１）
◆愛媛県大洲（おおず）市２１
梅木かづこ６８現
（前回当選１）
【３１日告示、９月５日投票】
◆奈良県山添村１０
奥谷 和夫６６現
（前回当選１）