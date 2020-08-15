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2021年7月2日(金)

７～８月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【７月４日告示、１１日投票】

◆埼玉県三郷（みさと）市２４

　工藤ちか子５９現

　さとうともひと４１現

　深川ともか３９現

　（前回当選４）

◆奈良市３９

　北村たくや５１現

　山口ひろし５６現

　井上まさひろ６７現

　山本直子６１現

　白川ケンタロー３８現

　ますい隆志５６新

　中島かつじ４９新

　（前回当選６、現有５）

◆那覇市４０

　フルゲン茂治６８現

　ワク川朝渉６０現

　我如古イチロー６３現

　マエダちひろ４９現

　上原やすお６１現

　宮里ノボル７３現

　西中間ヒサエ４７現

　（前回当選７）

◆徳島県三好市補１

　みなみ盛晴６８元

　（現有議席０）

【６日告示、１１日投票】

◆長野県高森町１４

　北沢　幸保７２現

　原　　敏明６８現

　佐々木あきら７３新

　（前回当選３）

【１１日告示、１８日投票】

◆兵庫県淡路市１８

　かまづか聡４３現

　岡田のりお６０新

　（前回当選１）

【１３日告示、１８日投票】

◆兵庫県上郡町１０

　米田ひろき５９新

　（前回当選０）

◆島根県美郷町１２

　中原　保彦７９現

　（前回当選１）

【２０日告示、２５日投票】

◆島根県飯南町１０

　いとう好晴６９現

　（前回当選１）

【１８日告示、２５日投票】

◆三重県松阪市２８

　久松みちお６８現

　くりたに建一郎７２現

　とのむら峰代５８現

　（前回当選３）

【２５日告示、８月１日投票】

◆愛媛県八幡浜市１６

　遠藤　あや５１現

　（前回当選１）

◆長崎県壱岐市１６

　山口よしひで６７新

　（前回当選０）

【８月３日告示、８日投票】

◆和歌山県印南（いなみ）町１２

　えのもと一平６２現

　（前回当選１）

【１５日告示、２２日投票】

◆北海道根室市１６(２減)

　鈴木　一彦５９現

　橋本りょういち４４現

　（前回当選２）

【２２日告示、２９日投票】

◆愛媛県宇和島市２４

　さかお　真７２現

　（前回当選１）

◆熊本県八代市２８

　はしもと徳一郎５１現

　（前回当選１）

【２９日告示、９月５日投票】

◆埼玉県八潮（やしお）市２１

　かの　泰司６９現

　いけや　正７１現

　高波ゆきお６７元

　小宮ひろ子６２新

　（前回当選３）

◆石川県羽咋（はくい）市１４

　北川まち子６８現

　（前回当選１）

◆愛媛県大洲（おおず）市２１

　梅木かづこ６８現

　（前回当選１）

【３１日告示、９月５日投票】

◆奈良県山添村１０

　奥谷　和夫６６現

　（前回当選１）


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