2021年7月1日(木)
７～８月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【６月２５日告示、７月４日投票】
◆東京都１２７
［千代田区］１
冨田なおき４５新
（前回当選０）
［港区］２
野口ひろき４７新
（前回当選０）
［新宿区］４
大山とも子６５現
（前回当選１）
［文京区］２
福手ゆう子４４新
（前回当選０）
［台東区］２
小柳しげる４８新
（前回当選０）
［墨田区］３
伊藤 大気４２新
（前回当選０）
［江東区］４
あぜ上三和子６５現
（前回当選１）
［品川区］４
白石たみお３９現
（前回当選１）
［目黒区］３
星見てい子６３現
（前回当選１）
［大田区］７（１減）
藤田りょうこ４６現
（前回当選１）
［世田谷区］８
里吉 ゆみ５４現
（前回当選１）
［杉並区］６
原田あきら４６現
（前回当選１）
［豊島区］３
米倉 春奈３３現
（前回当選１）
［北区］３
そねはじめ６９現
（前回当選１）
［荒川区］２
鈴木けんいち５９新
（前回当選０）
［板橋区］５
とくとめ道信６９現
（前回当選１）
［練馬区］７（１増）
とや英津子５７現
（前回当選１）
［足立区］６
斉藤まりこ４６現
（前回当選１）
［葛飾区］４
和泉なおみ５９現
（前回当選１）
［江戸川区］５
原 純子５６新
（前回当選１）
［八王子市］５
アオヤギ有希子４２新
（前回当選１）
［府中市］２
からさわ地平３２新
（前回当選０）
［昭島市］１
永元きょう子４９新
（前回当選０）
［町田市］４
池川 友一３６現
（前回当選１）
［日野市］２
清水とし子５８新
（前回当選０）
［西東京市］２
いでしげ美津子５７新
（前回当選０）
［南多摩］２
上杉ただし４１新
（前回当選０）
［北多摩１区］３
尾崎あや子６２現
（前回当選１）
［北多摩３区］３
田中とも子６３元
（前回当選１）
［北多摩４区］２
原 のり子５５現
（前回当選１）
［島部］１
梅木けんじ７０新
（前回当選０）