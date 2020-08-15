2021年6月25日(金)
日本共産党の都議候補
東京都議選（６月２５日告示、７月４日投開票）の日本共産党の候補者を紹介します。（１６日時点。選挙区の後のカッコは定数）
◇千代田区（１）
冨田 なおき（４５）＝新＝ 党千代田地区副委員長・都政対策委員長
◇港区（２）
野口 ひろき（４７）＝新＝ 党港地区委員 都政くらし・福祉の相談室長
◇新宿区（４）
大山 とも子（６５）＝現＝ 党都議団長、都副委員長。都議会公営企業委員会理事。保育士１４年。都議７期
◇文京区（２）
福手 ゆう子（４４）＝新＝ 党文京地区常任委員・都政対策委員長。元区議１期
◇台東区（２）
小柳 しげる（４８）＝新＝ 党台東地区都政対策委員長
◇墨田区（３）
伊藤 大気（４２）＝新＝ 党都委員、墨田地区委員長、都政対策委員長
◇江東区（４）
あぜ上三和子（６５）＝現＝ 党都議団副幹事長、都委員。都議３期
◇品川区（４）
白石 たみお（３９）＝現＝ 党都議団政調委員長、都委員。都議会厚生副委員長、都議２期
◇目黒区（３）
星見 てい子（６３）＝現＝ 都議１期。元目黒区議３期（世田谷区議１期）
◇大田区（７＝１減）
藤田りょうこ（４６）＝現＝ 都議１期。看護師として病院に２０年勤務
◇世田谷区（８）
里吉 ゆみ（５４）＝現＝ 党都議団政調委員長代理、都委員。都議会環境・建設副委員長、都議２期
◇杉並区（６）
原田 あきら（４５）＝現＝ 都議１期。元区議４期
◇豊島区（３）
米倉 春奈（３３）＝現＝ 党都委員。都議２期。党都ジェンダー平等委員
◇北区（３）
そね はじめ（６９）＝現＝ 党都委員。都議６期
◇荒川区（２）
鈴木けんいち（５９）＝新＝ 党荒川地区副委員長・都政対策委員長
◇板橋区（５）
とくとめ道信（６９）＝現＝ 党都委員。都議２期
◇練馬区（７＝１増）
とや 英津子（５７）＝現＝ 党都議団政調副委員長、准都委員。都議会文教委員会理事、都議１期
◇足立区（６）
斉藤 まりこ（４６）＝現＝ 都議１期。２０１５年区長選出馬
◇葛飾区（４）
和泉 なおみ（５９）＝現＝ 党都議団幹事長、都委員。都議会都市整備副委員長。社会保険労務士。都議２期
◇江戸川区（５）
原 純子（５６）＝新＝ 河野ゆりえ都議事務所長、党都委員・党都ジェンダー平等委員。社会福祉士、保育士
◇八王子市（５）
アオヤギ有希子（４２）＝新＝ 党八王子地区委員。元市議３期
◇府中市（２）
からさわ地平（３２）＝新＝ 党地区常任委員、府中青年学生対策責任者
◇昭島市（１）
永元きょう子（４８）＝新＝ 党昭島ジェンダー平等対策責任者
◇町田市（４）
池川 友一（３６）＝現＝ 党都議団政調副委員長、准都委員。都議会財政委員会理事、都議１期
◇日野市（２）
清水 とし子（５８）＝新＝ 党准都委員。元市議５期
◇西東京市（２）
いでしげ美津子（５７）＝新＝ 党都委員。党地区委員長、都政と暮らしの相談室長
◇南多摩（２）（多摩市・稲城市）
上杉 ただし（４１）＝新＝ 党多摩稲城都政対策委員長
◇北多摩１区（３）（東村山市・東大和市・武蔵村山市）
尾崎 あや子（６２）＝現＝ 党都議団政調副委員長、都委員。都議会経済・港湾委員会理事、都議２期
◇北多摩３区（３）（調布市・狛江市）
田中 とも子（６３）＝元＝ 党准都委員。元都議１期、元狛江市議４期
◇北多摩４区（２）（清瀬市・東久留米市）
原 のり子（５５）＝現＝ 都議１期。元東久留米市議５期、元市議会副議長
◇島部（１）
梅木 けんじ（７０）＝新＝ 党都委員・島しょ都政対策委員長