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2021年6月25日(金)

日本共産党の都議候補

　東京都議選（６月２５日告示、７月４日投開票）の日本共産党の候補者を紹介します。（１６日時点。選挙区の後のカッコは定数）

◇千代田区（１）

　冨田　なおき（４５）＝新＝　党千代田地区副委員長・都政対策委員長

◇港区（２）

　野口　ひろき（４７）＝新＝　党港地区委員　都政くらし・福祉の相談室長

◇新宿区（４）

　大山　とも子（６５）＝現＝　党都議団長、都副委員長。都議会公営企業委員会理事。保育士１４年。都議７期

◇文京区（２）

　福手　ゆう子（４４）＝新＝　党文京地区常任委員・都政対策委員長。元区議１期

◇台東区（２）

　小柳　しげる（４８）＝新＝　党台東地区都政対策委員長

◇墨田区（３）

　伊藤　大気（４２）＝新＝　党都委員、墨田地区委員長、都政対策委員長

◇江東区（４）

　あぜ上三和子（６５）＝現＝　党都議団副幹事長、都委員。都議３期

◇品川区（４）

　白石　たみお（３９）＝現＝　党都議団政調委員長、都委員。都議会厚生副委員長、都議２期

◇目黒区（３）

　星見　てい子（６３）＝現＝　都議１期。元目黒区議３期（世田谷区議１期）

◇大田区（７＝１減）

　藤田りょうこ（４６）＝現＝　都議１期。看護師として病院に２０年勤務

◇世田谷区（８）

　里吉　ゆみ（５４）＝現＝　党都議団政調委員長代理、都委員。都議会環境・建設副委員長、都議２期

◇杉並区（６）

　原田　あきら（４５）＝現＝　都議１期。元区議４期

◇豊島区（３）

　米倉　春奈（３３）＝現＝　党都委員。都議２期。党都ジェンダー平等委員

◇北区（３）

　そね　はじめ（６９）＝現＝　党都委員。都議６期

◇荒川区（２）

　鈴木けんいち（５９）＝新＝　党荒川地区副委員長・都政対策委員長

◇板橋区（５）

　とくとめ道信（６９）＝現＝　党都委員。都議２期

◇練馬区（７＝１増）

　とや　英津子（５７）＝現＝　党都議団政調副委員長、准都委員。都議会文教委員会理事、都議１期

◇足立区（６）

　斉藤　まりこ（４６）＝現＝　都議１期。２０１５年区長選出馬

◇葛飾区（４）

　和泉　なおみ（５９）＝現＝　党都議団幹事長、都委員。都議会都市整備副委員長。社会保険労務士。都議２期

◇江戸川区（５）

　原　純子（５６）＝新＝　河野ゆりえ都議事務所長、党都委員・党都ジェンダー平等委員。社会福祉士、保育士

◇八王子市（５）

　アオヤギ有希子（４２）＝新＝　党八王子地区委員。元市議３期

◇府中市（２）

　からさわ地平（３２）＝新＝　党地区常任委員、府中青年学生対策責任者

◇昭島市（１）

　永元きょう子（４８）＝新＝　党昭島ジェンダー平等対策責任者

◇町田市（４）

　池川　友一（３６）＝現＝　党都議団政調副委員長、准都委員。都議会財政委員会理事、都議１期

◇日野市（２）

　清水　とし子（５８）＝新＝　党准都委員。元市議５期

◇西東京市（２）

　いでしげ美津子（５７）＝新＝　党都委員。党地区委員長、都政と暮らしの相談室長

◇南多摩（２）（多摩市・稲城市）

　上杉　ただし（４１）＝新＝　党多摩稲城都政対策委員長

◇北多摩１区（３）（東村山市・東大和市・武蔵村山市）

　尾崎　あや子（６２）＝現＝　党都議団政調副委員長、都委員。都議会経済・港湾委員会理事、都議２期

◇北多摩３区（３）（調布市・狛江市）

　田中　とも子（６３）＝元＝　党准都委員。元都議１期、元狛江市議４期

◇北多摩４区（２）（清瀬市・東久留米市）

　原　のり子（５５）＝現＝　都議１期。元東久留米市議５期、元市議会副議長

◇島部（１）

　梅木　けんじ（７０）＝新＝　党都委員・島しょ都政対策委員長


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