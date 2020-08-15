2021年6月1日(火)
６～７月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【５月３０日告示、６月６日投票】
◆兵庫県尼崎市４２
まさき一子６３現
川崎としみ６７現
松沢ちづる６６現
広瀬わかな４１現
シバタ 稔５６新
山本なおひろ５１新
（前回当選６）
◆岡山県瀬戸内市１８
島津ゆきえ４５現
ことうあきお４７現
（前回当選２）
◆愛知県半田市補２
山本かよこ７３元
（現有議席１）
【６月１日告示、６日投票】
◆奈良県明日香村９
森本よしひで６５現
（前回当選１）
【６日告示、１３日投票】
◆東京都あきる野市２１
たばたあずみ４６現
松本ゆき子６９現
関口江利子５５新
（前回当選３）
◆福岡県中間市１６（１減）
田口すみお７１現
柴田よしのぶ７４現
（前回当選３）
【８日告示、１３日投票】
◆長野県喬木（たかぎ）村１２
後藤すみとし７４現
福沢まり子６８現
（前回当選２）
【１３日告示、２０日投票】
◆愛知県西尾市３０
前田おさむ６５現
牧野 次郎６３現
（前回当選２）
◆新潟県魚沼市１８（２減）
大平きょうじ５８現
佐藤たつお７０新
（前回当選２）
◆福井県あわら市１６（２減）
山川ともいちろう７７現
（前回当選１）
【１５日告示、２０日投票】
◆愛知県南知多町１２
内田たもつ６８現
（前回当選１）
◆高知県津野町１０
大﨑 健夫７８現
（前回当選１）
◆長崎県佐々町１０
永田 勝美６７現
（前回当選１）
【２２日告示、２７日投票】
◆奈良県高取町８
新沢あけみ６３現
（前回当選１）
【２５日告示、７月４日投票】
◆東京都１２７
［千代田区］１
冨田なおき４５新
（前回当選０）
［港区］２
野口ひろき４７新
（前回当選０）
［新宿区］４
大山とも子６５現
（前回当選１）
［文京区］２
福手ゆう子４４新
（前回当選０）
［台東区］２
小柳しげる４８新
（前回当選０）
［墨田区］３
伊藤 大気４２新
（前回当選０）
［江東区］４
あぜ上三和子６５現
（前回当選１）
［品川区］４
白石たみお３９現
（前回当選１）
［目黒区］３
星見てい子６３現
（前回当選１）
［大田区］７（１減）
藤田りょうこ４６現
（前回当選１）
［世田谷区］８
里吉 ゆみ５４現
（前回当選１）
［杉並区］６
原田あきら４６現
（前回当選１）
［豊島区］３
米倉 春奈３３現
（前回当選１）
［北区］３
そねはじめ６９現
（前回当選１）
［荒川区］２
鈴木けんいち５９新
（前回当選０）
［板橋区］５
とくとめ道信６９現
（前回当選１）
［練馬区］７（１増）
とや英津子５７現
（前回当選１）
［足立区］６
斉藤まりこ４６現
（前回当選１）
［葛飾区］４
和泉なおみ５９現
（前回当選１）
［江戸川区］５
原 純子５６新
（前回当選１）
［八王子市］５
アオヤギ有希子４２新
（前回当選１）
［府中市］２
からさわ地平３２新
（前回当選０）
［昭島市］１
永元きょう子４９新
（前回当選０）
［町田市］４
池川 友一３６現
（前回当選１）
［日野市］２
清水とし子５８新
（前回当選０）
［西東京市］２
いでしげ美津子５７新
（前回当選０）
［南多摩］２
上杉ただし４１新
（前回当選０）
［北多摩１区］３
尾崎あや子６２現
（前回当選１）
［北多摩３区］３
田中とも子６３元
（前回当選１）
［北多摩４区］２
原 のり子５５現
（前回当選１）
［島部］１
梅木けんじ７０新
（前回当選０）
【７月４日告示、１１日投票】
◆奈良市３９
北村たくや５１現
山口ひろし５６現
井上まさひろ６７現
山本直子６１現
白川ケンタロー３８現
ますい隆志５６新
中島かつじ４９新
（前回当選６、現有５）
◆那覇市４０
フルゲン茂治６８現
ワク川朝渉６０現
我如古イチロー６３現
マエダちひろ４９現
上原やすお６１現
宮里ノボル７３現
西中間ヒサエ４７現
（前回当選７）
◆徳島県三好市補１
みなみ盛晴６８元
（現有議席０）
【１１日告示、１８日投票】
◆兵庫県淡路市１８
かまづか聡４３現
岡田のりお６０新
（前回当選１）
【１３日告示、１８日投票】
◆兵庫県上郡町１０
米田 浩樹５９新
（前回当選０）
【１８日告示、２５日投票】
◆三重県松阪市２８
久松みちお６８現
くりたに建一郎７２現
とのむら峰代５８現
（前回当選３）
【２５日告示、８月１日投票】
◆愛媛県八幡浜市１６
遠藤 あや５１現
（前回当選１）
◆長崎県壱岐市１６
山口よしひで６７新
（前回当選０）