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2021年5月21日(金)

日本共産党の都議予定候補

　東京都議選（６月２５日告示、７月４日投開票）の日本共産党の予定候補者を紹介します。（１９日時点。選挙区の後のカッコは定数）

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◇千代田区（１）

冨田　なおき（４５）＝新＝

　党千代田地区副委員長・都政対策委員長


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◇港区（２）

野口　ひろき（４７）＝新＝

　党港地区委員　都政くらし・福祉の相談室長


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◇新宿区（４）

大山　とも子（６５）＝現＝

　党都議団長、幹部会委員、都副委員長。都議会公営企業委員会理事、都議７期


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◇文京区（２）

福手　ゆう子（４４）＝新＝

　党文京地区常任委員・都政対策委員長。元区議１期


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◇台東区（２）

小柳　しげる（４８）＝新＝

　党台東地区都政対策委員長


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◇墨田区（３）

伊藤　大気（４２）＝新＝

　党都委員、墨田地区委員長、都政対策委員長


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◇江東区（４）

あぜ上三和子（６５）＝現＝

　党都議団副幹事長、都委員。都議３期


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◇品川区（４）

白石　たみお（３９）＝現＝

　党都議団政調委員長、都委員。都議会厚生副委員長、都議２期


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◇目黒区（３）

星見　てい子（６３）＝現＝

　都議１期。元目黒区議３期（世田谷区議１期）

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◇大田区（７＝１減）

藤田りょうこ（４６）＝現＝

　都議１期。看護師として病院に２０年勤務


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◇世田谷区（８）

里吉　ゆみ（５４）＝現＝

　党都議団政調委員長代理、都委員。都議会環境・建設副委員長、都議２期


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◇杉並区（６）

原田　あきら（４５）＝現＝

　都議１期。元区議４期


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◇豊島区（３）

米倉　春奈（３３）＝現＝

　党都委員。都議２期。党都ジェンダー平等委員会委員


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◇北区（３）

そね　はじめ（６９）＝現＝

　党都委員。都議６期


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◇荒川区（２）

鈴木けんいち（５９）＝新＝

　党荒川地区副委員長・都政対策委員長


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◇板橋区（５）

とくとめ道信（６８）＝現＝

　党都委員。都議２期


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◇練馬区（７＝１増）

とや　英津子（５７）＝現＝

　党都議団政調副委員長、准都委員。都議会文教委員会理事、都議１期


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◇足立区（６）

斉藤　まりこ（４６）＝現＝

　都議１期。２０１５年区長選出馬


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◇葛飾区（４）

和泉　なおみ（５９）＝現＝

　党都議団幹事長、都委員。都議会都市整備副委員長、都議２期


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◇江戸川区（５）

原　純子（５６）＝新＝

　河野ゆりえ都議事務所長、党都委員、党都ジェンダー平等委員会委員


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◇八王子市（５）

アオヤギ有希子（４２）＝新＝

　党八王子地区委員。市議３期。市農業委員


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◇昭島市（１）

永元きょう子（４８）＝新＝

　党昭島ジェンダー平等対策責任者


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◇町田市（４）

池川　友一（３６）＝現＝

　党都議団政調副委員長、准都委員。都議会財政委員会理事、都議１期


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◇日野市（２）

清水　とし子（５８）＝新＝

　党准都委員。元市議５期


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◇西東京市（２）

いでしげ美津子（５７）＝新＝

　党都委員。党地区委員長、都政と暮らしの相談室長


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◇南多摩（２）

上杉　ただし（４１）＝新＝

　党多摩稲城都政対策委員長


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◇北多摩１区（３）

尾崎　あや子（６２）＝現＝

　党都議団政調副委員長、都委員。都議会経済・港湾委員会理事、都議２期


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◇北多摩３区（３）

田中　とも子（６３）＝元＝

　党准都委員。元都議１期、元狛江市議４期


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◇北多摩４区（２）

原　のり子（５５）＝現＝

　都議１期。元東久留米市議５期、元市議会副議長


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◇島部（１）

梅木　けんじ（７０）＝新＝

　党都委員・島しょ都政対策委員長


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