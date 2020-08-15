2021年5月21日(金)
日本共産党の都議予定候補
東京都議選（６月２５日告示、７月４日投開票）の日本共産党の予定候補者を紹介します。（１９日時点。選挙区の後のカッコは定数）
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◇千代田区（１）
冨田 なおき（４５）＝新＝
党千代田地区副委員長・都政対策委員長
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◇港区（２）
野口 ひろき（４７）＝新＝
党港地区委員 都政くらし・福祉の相談室長
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◇新宿区（４）
大山 とも子（６５）＝現＝
党都議団長、幹部会委員、都副委員長。都議会公営企業委員会理事、都議７期
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◇文京区（２）
福手 ゆう子（４４）＝新＝
党文京地区常任委員・都政対策委員長。元区議１期
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◇台東区（２）
小柳 しげる（４８）＝新＝
党台東地区都政対策委員長
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◇墨田区（３）
伊藤 大気（４２）＝新＝
党都委員、墨田地区委員長、都政対策委員長
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◇江東区（４）
あぜ上三和子（６５）＝現＝
党都議団副幹事長、都委員。都議３期
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◇品川区（４）
白石 たみお（３９）＝現＝
党都議団政調委員長、都委員。都議会厚生副委員長、都議２期
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◇目黒区（３）
星見 てい子（６３）＝現＝
都議１期。元目黒区議３期（世田谷区議１期）
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◇大田区（７＝１減）
藤田りょうこ（４６）＝現＝
都議１期。看護師として病院に２０年勤務
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◇世田谷区（８）
里吉 ゆみ（５４）＝現＝
党都議団政調委員長代理、都委員。都議会環境・建設副委員長、都議２期
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◇杉並区（６）
原田 あきら（４５）＝現＝
都議１期。元区議４期
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◇豊島区（３）
米倉 春奈（３３）＝現＝
党都委員。都議２期。党都ジェンダー平等委員会委員
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◇北区（３）
そね はじめ（６９）＝現＝
党都委員。都議６期
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◇荒川区（２）
鈴木けんいち（５９）＝新＝
党荒川地区副委員長・都政対策委員長
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◇板橋区（５）
とくとめ道信（６８）＝現＝
党都委員。都議２期
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◇練馬区（７＝１増）
とや 英津子（５７）＝現＝
党都議団政調副委員長、准都委員。都議会文教委員会理事、都議１期
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◇足立区（６）
斉藤 まりこ（４６）＝現＝
都議１期。２０１５年区長選出馬
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◇葛飾区（４）
和泉 なおみ（５９）＝現＝
党都議団幹事長、都委員。都議会都市整備副委員長、都議２期
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◇江戸川区（５）
原 純子（５６）＝新＝
河野ゆりえ都議事務所長、党都委員、党都ジェンダー平等委員会委員
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◇八王子市（５）
アオヤギ有希子（４２）＝新＝
党八王子地区委員。市議３期。市農業委員
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◇昭島市（１）
永元きょう子（４８）＝新＝
党昭島ジェンダー平等対策責任者
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◇町田市（４）
池川 友一（３６）＝現＝
党都議団政調副委員長、准都委員。都議会財政委員会理事、都議１期
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◇日野市（２）
清水 とし子（５８）＝新＝
党准都委員。元市議５期
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◇西東京市（２）
いでしげ美津子（５７）＝新＝
党都委員。党地区委員長、都政と暮らしの相談室長
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◇南多摩（２）
上杉 ただし（４１）＝新＝
党多摩稲城都政対策委員長
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◇北多摩１区（３）
尾崎 あや子（６２）＝現＝
党都議団政調副委員長、都委員。都議会経済・港湾委員会理事、都議２期
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◇北多摩３区（３）
田中 とも子（６３）＝元＝
党准都委員。元都議１期、元狛江市議４期
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◇北多摩４区（２）
原 のり子（５５）＝現＝
都議１期。元東久留米市議５期、元市議会副議長
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◇島部（１）
梅木 けんじ（７０）＝新＝
党都委員・島しょ都政対策委員長