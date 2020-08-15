2021年5月2日(日)
５～６月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【６月６日告示、１３日投票】
◆東京都あきる野市２１
たばたあずみ４６現
松本ゆき子６９現
関口江利子５５新
（前回当選３）
◆福岡県中間市１６（１減）
田口すみお７１現
柴田よしのぶ７４現
（前回当選３）
【８日告示、１３日投票】
◆長野県喬木（たかぎ）村１２
後藤すみとし７４現
福沢まり子６８現
（前回当選２）
【１３日告示、２０日投票】
◆愛知県西尾市３０
前田おさむ６５現
牧野 次郎６３現
（前回当選２）
◆福井県あわら市１６（２減）
山川ともいちろう７６現
（前回当選１）
【１５日告示、２０日投票】
◆愛知県南知多町１２
内田たもつ６８現
（前回当選１）
◆高知県津野町１０
大﨑 健夫７８現
（前回当選１）
◆長崎県佐々町１０
永田 勝美６７現
（前回当選１）
【２２日告示、２７日投票】
◆奈良県高取町８
新沢あけみ６３現
（前回当選１）
【２５日告示、７月４日投票】
◆東京都１２７
［千代田区］１
［千代田区］１
冨田なおき４５新
（前回当選０）
［港区］２
野口ひろき４７新
（前回当選０）
［新宿区］４
大山とも子６５現
（前回当選１）
［文京区］２
福手ゆう子４４新
（前回当選０）
［台東区］２
小柳しげる４８新
（前回当選０）
［墨田区］３
伊藤 大気４２新
（前回当選０）
［江東区］４
あぜ上三和子６５現
（前回当選１）
［品川区］４
白石たみお３９現
（前回当選１）
［目黒区］３
星見てい子６３現
（前回当選１）
［大田区］７（１減）
藤田りょうこ４６現
（前回当選１）
［世田谷区］８
里吉 ゆみ５４現
（前回当選１）
［杉並区］６
原田あきら４６現
（前回当選１）
［豊島区］３
米倉 春奈３３現
（前回当選１）
［北区］３
そねはじめ６９現
（前回当選１）
［荒川区］２
鈴木けんいち５９新
（前回当選０）
［板橋区］５
とくとめ道信６９現
（前回当選１）
［練馬区］７（１増）
とや英津子５７現
（前回当選１）
［足立区］６
斉藤まりこ４６現
（前回当選１）
［葛飾区］４
和泉なおみ５９現
（前回当選１）
［江戸川区］５
原 純子５６新
（前回当選１）
［八王子市］５
アオヤギ有希子４２新
（前回当選１）
［昭島市］１
永元きょう子４９新
（前回当選０）
［町田市］４
池川 友一３６現
（前回当選１）
［日野市］２
清水とし子５８新
（前回当選０）
［南多摩］２
上杉ただし４１新
（前回当選０）
［北多摩１区］３
尾崎あや子６２現
（前回当選１）
［北多摩３区］３
田中とも子６３元
（前回当選１）
［北多摩４区］２
原のり子５５現
（前回当選１）
［島部］１
梅木けんじ７０新
（前回当選０）