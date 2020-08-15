2021年5月1日(土)
５～６月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【５月９日告示、１６日投票】
◆徳島県吉野川市２０
岡田 光男７３現
（前回当選１）
◆鹿児島県日置市２０（２減）
山口はつみ（６７）現
（前回当選１）
【１１日告示、１６日投票】
◆京都府精華町１８
佐々木まさひこ６２現
つぼい久行７０現
松田たかえ７９現
竹川ますお６５新
（前回当選４）
【１４日告示、２３日投票】
◆兵庫県議補
［宝塚市区］２
みとみ智恵子４２新
(同県の現有議席は5)
◆名古屋市補
［南区］１
高橋ゆうすけ４２元
(同市の現有議席は5)
【１６日告示、２３日投票】
◆静岡県島田市２０
桜井 洋子７１現
よつや 恵６８新
（前回当選１）
【１８日告示、２３日投票】
◆高知県いの町１８
山岡つとむ７２現
山﨑 きよ５５現
（前回当選２）
【２３日告示、３０日投票】
◆北海道千歳市２３
吉谷 徹３６現
（前回当選１）
【３０日告示、６月６日投票】
◆兵庫県尼崎市４２
まさき一子６３現
川崎としみ６７現
松沢ちづる６６現
広瀬わかな４１現
シバタ 稔５６新
山本なおひろ５１新
（前回当選６）
◆岡山県瀬戸内市１８
島津ゆきえ４５現
ことうあきお４７現
（前回当選２）
【６月１日告示、６日投票】
◆奈良県明日香村９
森本よしひで６５現
（前回当選１）