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2021年5月1日(土)

５～６月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【５月９日告示、１６日投票】

◆徳島県吉野川市２０

　岡田　光男７３現

　（前回当選１）

◆鹿児島県日置市２０（２減）

　山口はつみ（６７）現

　（前回当選１）

【１１日告示、１６日投票】

◆京都府精華町１８

　佐々木まさひこ６２現

　つぼい久行７０現

　松田たかえ７９現

　竹川ますお６５新

　（前回当選４）

【１４日告示、２３日投票】

◆兵庫県議補

　［宝塚市区］２

　みとみ智恵子４２新

　(同県の現有議席は5)

◆名古屋市補

　［南区］１

　高橋ゆうすけ４２元

　(同市の現有議席は5)

【１６日告示、２３日投票】

◆静岡県島田市２０

　桜井　洋子７１現

　よつや　恵６８新

　（前回当選１）

【１８日告示、２３日投票】

◆高知県いの町１８

　山岡つとむ７２現

　山﨑　きよ５５現

　（前回当選２）

【２３日告示、３０日投票】

◆北海道千歳市２３

　吉谷　　徹３６現

　（前回当選１）

【３０日告示、６月６日投票】

◆兵庫県尼崎市４２

　まさき一子６３現

　川崎としみ６７現

　松沢ちづる６６現

　広瀬わかな４１現

　シバタ　稔５６新

　山本なおひろ５１新

　（前回当選６）

◆岡山県瀬戸内市１８

　島津ゆきえ４５現

　ことうあきお４７現

　（前回当選２）

【６月１日告示、６日投票】

◆奈良県明日香村９

　森本よしひで６５現

　（前回当選１）


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