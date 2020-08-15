2021年4月1日(木)
４～５月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)
【３月２８日告示、４月４日投票】
◆秋田県湯沢市補２
藤岡 庄一６４元
（前回当選１、現有議席１）
◆東京都小平市補３
佐藤みつる６９元
（現有議席３）
◆兵庫県赤穂市１８
ふかまち直也３４新
（前回当選２）
◆広島県三原市２５（１減）
寺田 元子６４現
（前回当選１）
【４月４日告示、１１日投票】
◆茨城県筑西市補３
国府田きくお７４新
（前回当選３、現有議席２）
◆栃木県佐野市２４
つるみ義明６８現
滝田よう子６６新
（前回当選２）
◆長野県佐久市２６
小林まつ子６４現
内藤ゆう子６６現
三石さとし３５新
（前回当選３）
◆島根県出雲市３０（２減）
ごとう由美５６現
吉井やすみ３３新
（前回当選１）
◆岡山県真庭市２４
伊賀もとゆき６８新
（前回当選１）
◆岡山県美作（みまさか）市１８
くらち重夫７６現
（前回当選１）
◆岡山県新見市１６（２減）
橋本きょう子６３現
（前回当選１）
◆広島県庄原市２０
谷口 隆明６６現
ふじき百合子６５新
（前回当選１）
◆大分県佐伯市２５
たかじ政文５９現
（前回当選１）
【６日告示、１１日投票】
◆北海道中富良野町１０
佐藤 和三７２元
（前回当選０）
◆福島県湯川（ゆがわ）村９（１減）
かたぎり英子６８現
（前回当選１）
◆長野県佐久穂町１４
高見沢はるの６１現
佐々木信幸６５新
（前回当選３、現有議席２）
◆福井県若狭町１４
北原 武道７６現
（前回当選１）
◆岡山県美咲（みさき）町１４
ふじいともえ６９現
（前回当選１）
◆鳥取県八頭（やず）町１４
川西さとし６６現
（前回当選１）
◆福岡県粕屋町１６
川口あきら７５現
田川まさはる７４現
（前回当選２）
【１１日告示、１８日投票】
◆東京都日野市補３
わたなべ三枝６２新
（前回当選５、現有議席４）
◆新潟県糸魚川（いといがわ）市１８（２減）
しんぼ峰孝７３現
さとう 孝６８現
（前回当選２）
◆富山市３８
赤星ゆかり５６現
吉田おさむ７０元
かじ 政見５８新
（前回当選２）
◆富山県砺波（となみ）市１８
境 きんご６６現
（前回当選１）
◆石川県かほく市１５
高橋しげのり６９現
（前回当選１）
◆静岡県伊豆の国市１７
田中 正男６７現
みよし陽子６４現
（前回当選２）
◆静岡県掛川市２１
勝川しほこ６１現
大井 正６６新
（前回当選１）
◆静岡県袋井市２０
高橋よしひろ６６現
竹むら眞弓６３新
（前回当選２）
◆静岡県磐田市２６
ねづ 康広６５現
高梨としひろ６６現
（前回当選２）
◆松江市３４
田中はじめ６２現
舟木けんじ６０新
たちばなふみ４４新
（前回当選３）
◆岡山県井原市１８（２減）
原田たかひさ５８新
（前回当選１、現有議席０）
◆山口県長門市１８
林 哲也５８現
（前回当選１）
◆香川県丸亀市２４（１減）
中谷まゆみ５４現
ささい孝志６７新
（前回当選１）
◆大分県竹田市１６
うえしま弘二７６現
（前回当選１）
◆長崎県西海（さいかい）市１８
ふちせ栄子６５現
（前回当選１）
【１３日告示、１８日投票】
◆宮城県大河原町１５
万波 孝子７１現
（前回当選１）
◆群馬県大泉町１５
ほりこし幸広６６現
（前回当選１）
◆神奈川県清川村８（２減）
藤田よしとも７５現
（前回当選１）
◆新潟県阿賀町１２
いりくら政盛７２現
（前回当選１）
◆静岡県森町１２
西田あきら７３現
（前回当選１）
◆静岡県西伊豆町１１
増山 勇７０現
（前回当選１）
◆大阪府島本町１４
はせがわ順子７２新
（前回当選１）
◆大阪府能勢町１２
中西けんじ５５現
（前回当選１）
◆和歌山県串本町１３（２減）
仲江たかまる６３現
末永きよし６９新
（前回当選１）
◆鳥取県大山（だいせん）町１６
大森 正治７２現
（前回当選１）
◆鳥取県伯耆（ほうき）町１４
幅田ちふみ７７現
森下かつひこ６９現
（前回当選２）
◆島根県奥出雲町１４
川西あきのり７１現
田食みちひろ６２現
（前回当選２）
◆島根県邑南（おおなん）町１３（２減）
日高やえみ６７新
（前回当選０）
◆山口県阿武（あぶ）町補１
米津 高明７２新
（現有議席０）
◆愛媛県内子町１５
関根のぶゆき５２現
（前回当選１）
◆愛媛県伊方町１４（２減）
遠藤もと子８０新
（前回当選０）
◆愛媛県久万高原町１３
大野よし子７４新
（前回当選０）
◆沖縄県与那原（よなばる）町１４
我謝モハン７１現
（前回当選１）
【１８日告示、２５日投票】
◆宮城県登米（とめ）市２６
工藤 淳子６９現
鈴木 実６１新
（前回当選２）
◆宮城県栗原市２４(2減)
佐藤 文男７０現
菅原 勇喜６９現
小野 久一６８現
（前回当選４）
◆宮城県東松島市１８
長谷川 博７１現
（前回当選１）
◆栃木県那須塩原市２６
つつみ正明７３新
（前回当選１）
◆山梨県山梨市１８
ぬかのぶ平５８新
（前回当選１）
◆埼玉県飯能市１９
金子としえ６５現
新井たくみ６５現
滝沢おさむ６５現
（前回当選４、現有議席３）
◆新潟県十日町市２４
鈴木かずお７３現
滝沢しげる６６現
富井はるみ６５新
（前回当選３）
◆千葉県茂原（もばら）市２２
平 ゆき子７０現
飯尾さとる６４現
（前回当選２）
◆神奈川県鎌倉市２６
吉岡 和江７３現
たかの洋一４５現
たけのひろこ６１現
（前回当選３）
◆長野県飯田市２３
古川 仁５３現
市瀬 芳明４１新
（前回当選２）
◆和歌山県田辺市２０（２減）
くぼひろつぐ６７現
前田 かよ４７現
まさがきやすひこ６９新
（前回当選３）
◆熊本県上天草市１６
宮下しょう子６７現
（前回当選１）
【２０日告示、２５日投票】
◆岩手県岩泉町１４
林﨑竟次郎７１現
（前回当選１）
◆栃木県塩谷町１２
橋本いわお７４現
（前回当選１）
◆長野県小海町１２
まとのみかこ５０現
渡辺あき子４０新
（前回当選２）
◆長野県青木村１０
坂井ひろし６６現
（前回当選１）
◆長野県白馬（はくば）村１２
加藤 亮輔７４現
（前回当選１）
◆長野県栄村１０
斉藤やすお７１現
（前回当選１）
◆長野県生坂村８
市川としあき７０現
（前回当選１）
◆大阪府千早赤阪村７
德丸はつみ７１新
服部ゆきのり４５新
（前回当選１）
◆兵庫県福崎町１４
小林ひろし７８現
いしの光市６５現
（前回当選２）
◆兵庫県香美町１６
山本けんし６７現
谷口しんじ７０現
（前回当選２）
◆鳥取県湯梨浜（ゆりはま）町１２
ますい久美７０現
信原かずひろ７０新
（前回当選２）
◆宮崎県国富（くにとみ）町１３
いいほし富生６７現
（前回当選１）
【５月９日告示、１６日投票】
◆徳島県吉野川市２０
岡田 光男７３現
（前回当選１）
◆鹿児島県日置市２０（２減）
山口はつみ６７現
（前回当選１）
【１１日告示、１６日投票】
◆京都府精華町１８
佐々木まさひこ６２現
つぼい久行７０現
松田たかえ７９現
竹川ますお６５新
（前回当選４）