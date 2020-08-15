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2021年4月1日(木)

４～５月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)

【３月２８日告示、４月４日投票】

◆秋田県湯沢市補２

　藤岡　庄一６４元

　（前回当選１、現有議席１）

◆東京都小平市補３

　佐藤みつる６９元

　（現有議席３）

◆兵庫県赤穂市１８

　ふかまち直也３４新

　（前回当選２）

◆広島県三原市２５（１減）

　寺田　元子６４現

　（前回当選１）

【４月４日告示、１１日投票】

◆茨城県筑西市補３

　国府田きくお７４新

　（前回当選３、現有議席２）

◆栃木県佐野市２４

　つるみ義明６８現

　滝田よう子６６新

　（前回当選２）

◆長野県佐久市２６

　小林まつ子６４現

　内藤ゆう子６６現

　三石さとし３５新

　（前回当選３）

◆島根県出雲市３０（２減）

　ごとう由美５６現

　吉井やすみ３３新

　（前回当選１）

◆岡山県真庭市２４

　伊賀もとゆき６８新

　（前回当選１）

◆岡山県美作（みまさか）市１８

　くらち重夫７６現

　（前回当選１）

◆岡山県新見市１６（２減）

　橋本きょう子６３現

　（前回当選１）

◆広島県庄原市２０

　谷口　隆明６６現

　ふじき百合子６５新

　（前回当選１）

◆大分県佐伯市２５

　たかじ政文５９現

　（前回当選１）

【６日告示、１１日投票】

◆北海道中富良野町１０

　佐藤　和三７２元

　（前回当選０）

◆福島県湯川（ゆがわ）村９（１減）

　かたぎり英子６８現

　（前回当選１）

◆長野県佐久穂町１４

　高見沢はるの６１現

　佐々木信幸６５新

　（前回当選３、現有議席２）

◆福井県若狭町１４

　北原　武道７６現

　（前回当選１）

◆岡山県美咲（みさき）町１４

　ふじいともえ６９現

　（前回当選１）

◆鳥取県八頭（やず）町１４

　川西さとし６６現

　（前回当選１）

◆福岡県粕屋町１６

　川口あきら７５現

　田川まさはる７４現

　（前回当選２）

【１１日告示、１８日投票】

◆東京都日野市補３

　わたなべ三枝６２新

　（前回当選５、現有議席４）

◆新潟県糸魚川（いといがわ）市１８（２減）

　しんぼ峰孝７３現

　さとう　孝６８現

　（前回当選２）

◆富山市３８

　赤星ゆかり５６現

　吉田おさむ７０元

　かじ　政見５８新

　（前回当選２）

◆富山県砺波（となみ）市１８

　境　きんご６６現

　（前回当選１）

◆石川県かほく市１５

　高橋しげのり６９現

　（前回当選１）

◆静岡県伊豆の国市１７

　田中　正男６７現

　みよし陽子６４現

　（前回当選２）

◆静岡県掛川市２１

　勝川しほこ６１現

　大井　　正６６新

　（前回当選１）

◆静岡県袋井市２０

　高橋よしひろ６６現

　竹むら眞弓６３新

　（前回当選２）

◆静岡県磐田市２６

　ねづ　康広６５現

　高梨としひろ６６現

　（前回当選２）

◆松江市３４

　田中はじめ６２現

　舟木けんじ６０新

　たちばなふみ４４新

　（前回当選３）

◆岡山県井原市１８（２減）

　原田たかひさ５８新

　（前回当選１、現有議席０）

◆山口県長門市１８

　林　　哲也５８現

　（前回当選１）

◆香川県丸亀市２４（１減）

　中谷まゆみ５４現

　ささい孝志６７新

　（前回当選１）

◆大分県竹田市１６

　うえしま弘二７６現

　（前回当選１）

◆長崎県西海（さいかい）市１８

　ふちせ栄子６５現

　（前回当選１）

【１３日告示、１８日投票】

◆宮城県大河原町１５

　万波　孝子７１現

　（前回当選１）

◆群馬県大泉町１５

　ほりこし幸広６６現

　（前回当選１）

◆神奈川県清川村８（２減）

　藤田よしとも７５現

　（前回当選１）

◆新潟県阿賀町１２

　いりくら政盛７２現

　（前回当選１）

◆静岡県森町１２

　西田あきら７３現

　（前回当選１）

◆静岡県西伊豆町１１

　増山　　勇７０現

　（前回当選１）

◆大阪府島本町１４

　はせがわ順子７２新

　（前回当選１）

◆大阪府能勢町１２

　中西けんじ５５現

　（前回当選１）

◆和歌山県串本町１３（２減）

　仲江たかまる６３現

　末永きよし６９新

　（前回当選１）

◆鳥取県大山（だいせん）町１６

　大森　正治７２現

　（前回当選１）

◆鳥取県伯耆（ほうき）町１４

　幅田ちふみ７７現

　森下かつひこ６９現

　（前回当選２）

◆島根県奥出雲町１４

　川西あきのり７１現

　田食みちひろ６２現

　（前回当選２）

◆島根県邑南（おおなん）町１３（２減）

　日高やえみ６７新

　（前回当選０）

◆山口県阿武（あぶ）町補１

　米津　高明７２新

　（現有議席０）

◆愛媛県内子町１５

　関根のぶゆき５２現

　（前回当選１）

◆愛媛県伊方町１４（２減）

　遠藤もと子８０新

　（前回当選０）

◆愛媛県久万高原町１３

　大野よし子７４新

　（前回当選０）

◆沖縄県与那原（よなばる）町１４

　我謝モハン７１現

　（前回当選１）

【１８日告示、２５日投票】

◆宮城県登米（とめ）市２６

　工藤　淳子６９現

　鈴木　　実６１新

　（前回当選２）

◆宮城県栗原市２４(2減)

　佐藤　文男７０現

　菅原　勇喜６９現

　小野　久一６８現

　（前回当選４）

◆宮城県東松島市１８

　長谷川　博７１現

　（前回当選１）

◆栃木県那須塩原市２６

　つつみ正明７３新

　（前回当選１）

◆山梨県山梨市１８

　ぬかのぶ平５８新

　（前回当選１）

◆埼玉県飯能市１９

　金子としえ６５現

　新井たくみ６５現

　滝沢おさむ６５現

　（前回当選４、現有議席３）

◆新潟県十日町市２４

　鈴木かずお７３現

　滝沢しげる６６現

　富井はるみ６５新

　（前回当選３）

◆千葉県茂原（もばら）市２２

　平　ゆき子７０現

　飯尾さとる６４現

　（前回当選２）

◆神奈川県鎌倉市２６

　吉岡　和江７３現

　たかの洋一４５現

　たけのひろこ６１現

　（前回当選３）

◆長野県飯田市２３

　古川　　仁５３現

　市瀬　芳明４１新

　（前回当選２）

◆和歌山県田辺市２０（２減）

　くぼひろつぐ６７現

　前田　かよ４７現

　まさがきやすひこ６９新

　（前回当選３）

◆熊本県上天草市１６

　宮下しょう子６７現

　（前回当選１）

【２０日告示、２５日投票】

◆岩手県岩泉町１４

　林﨑竟次郎７１現

　（前回当選１）

◆栃木県塩谷町１２

　橋本いわお７４現

　（前回当選１）

◆長野県小海町１２

　まとのみかこ５０現

　渡辺あき子４０新

　（前回当選２）

◆長野県青木村１０

　坂井ひろし６６現

　（前回当選１）

◆長野県白馬（はくば）村１２

　加藤　亮輔７４現

　（前回当選１）

◆長野県栄村１０

　斉藤やすお７１現

　（前回当選１）

◆長野県生坂村８

　市川としあき７０現

　（前回当選１）

◆大阪府千早赤阪村７

　德丸はつみ７１新

　服部ゆきのり４５新

　（前回当選１）

◆兵庫県福崎町１４

　小林ひろし７８現

　いしの光市６５現

　（前回当選２）

◆兵庫県香美町１６

　山本けんし６７現

　谷口しんじ７０現

　（前回当選２）

◆鳥取県湯梨浜（ゆりはま）町１２

　ますい久美７０現

　信原かずひろ７０新

　（前回当選２）

◆宮崎県国富（くにとみ）町１３

　いいほし富生６７現

　（前回当選１）

【５月９日告示、１６日投票】

◆徳島県吉野川市２０

　岡田　光男７３現

　（前回当選１）

◆鹿児島県日置市２０（２減）

　山口はつみ６７現

　（前回当選１）

【１１日告示、１６日投票】

◆京都府精華町１８

　佐々木まさひこ６２現

　つぼい久行７０現

　松田たかえ７９現

　竹川ますお６５新

　（前回当選４）


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