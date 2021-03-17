2021年3月17日(水)
- 感染封じ込めへ 大規模検査を/参院予算委中央公聴会 小池書記局長 尾身氏らに質問
- ミャンマー国軍は武力弾圧をただちに中止せよ/――国際社会の一致した取り組みを呼びかける/志位委員長が声明
- 核物質防護“最悪な状態”/柏崎刈羽原発 規制委が暫定評価
- ミャンマー死者 計１８３人に/国軍銃撃で犠牲者急増
- 対中国で同盟を強化/日米２プラス２ 辺野古推進を再確認
- 検査の大幅拡大急務/参院内閣委 田村氏「予算増を」
- 高額接待自体が問題/衆院予算委 藤野氏が社長ら追及
- ふるさと喪失賠償を/参院中央公聴会 除本氏らが公述/大門氏ら質問
- 中高も少人数化必要/衆院文科委 参考人全員が求める
- 全国の感染 増加傾向/連日１３００人超え/第２波ピークに迫る勢い
- 日本共産党の都議予定候補/第１・２次分の２４氏
- 沖縄戦遺骨眠る糸満の土使うな/「島ぐるみ」宣伝２００回
- 採取断念 国に求めよ/沖縄 県内議会に収集団体代表
- カジノ反対の市長を/「横浜市民の会」が発足/今夏の市長選
- 億万長者資産 １４１兆円増/富裕層増税で格差是正を/米の研究所が報告書
- 医療従事者確保策示せず/参院委 田村氏 五輪中止の検討要求
- イージス・レーダー“現場”から異議/「米側いいなり 性能劣り経費も膨張」/元海自幹部が証言/野党ヒアリング
- 都 戦略的検査実施へ/葛飾で試行 医療・高齢者施設など/共産党かねて要求
- 国内で変異？ 既知の株にない遺伝子配列/栃木で発見/遺伝研と民間病院が協力
- 香港選挙制度改変/権利奪う中国の無法許されぬ
- きょうの潮流/中国の故事に「伴食宰相」という言葉があります。伴食とは…
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