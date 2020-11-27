2020年11月27日(金)
- 検査・補償・ＧｏＴｏ停止/政府の責任で実行直ちに/志位委員長が記者会見
- 任命拒否/学問の自由に与える影響はきわめて深刻/国際学術会議の書簡を公表 梶田会長
- 国会愚弄する虚偽答弁 安倍前首相の証人喚問を/拒むなら「菅問題」に発展/志位委員長
- 空洞発見 現手法は困難/外環道工事/笠井議員らに高速道会社認める
- 医療崩壊阻止は急務/北海道 畠山予定候補 国に補填要請
- 軍事転用要請は違法/井上議員 学術会議の独立脅かす/参院外交防衛委
- 日弁連・弁政連と共産党懇談/コロナ対策 学術会議 「桜」 ジェンダー平等 外国人支援/多彩なテーマ 意見交換
- 日本側に責任転嫁する傲岸不遜な暴言/志位委員長 中国・王毅外相を批判
- 現行法の欠陥議論を/与党の国民投票法改定案 野党が指摘/衆院憲法審
- 改定 農家負担増える/参院農水委 紙議員、種苗法案を追及
- 検査・保健所強化を/共産党大阪府委が宣伝
- 「赤旗」に改めて注目 「桜」疑惑再燃/スクープ連発なぜ？
- コロナ禍の自治体、資金繰り苦慮/伊藤議員「減収対策 国に責任」/総務相「必要な一般財源は確保」
- 種苗法改定案 参考人の意見陳述（要旨）/種取りは農民の権利/全国愛農会会長 家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン代表 村上真平氏
- 次期作見直し説明を/紙氏 背景に財務省との協議
- 保険証統合はやめよ/伊藤氏 情報漏えいの危険
- 地銀の合併統合批判/大門氏 自主的判断尊重せよ
- 余暇活動を支援して/宮本氏 青年・成人期の障害者に
- 高速交通優先に反対/高橋氏 国土強靭化基本法改正可決
- 復旧工事人手足りず/武田氏 農地被害 実情把握を
- 漁業法施行延期せよ/田村貴昭氏 魚価暴落、事務過重に
- 避難所の食事温かく/田村貴昭氏 家電の支給も必要
- 政権奪取へ講演会・世話人総会開催/全国学者・研究者日本共産党後援会
- 陸上イージス代替/破綻した計画は断念すべきだ
- きょうの潮流/「秋田県の山奥にあった中学。懐かしくも楽しかったあの時…
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