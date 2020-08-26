2020年8月26日(水)
- 公選法違反初公判/大型買収 １００人に現金/河井夫妻 無罪主張 供与は認める
- 弁明は成り立たない 首相の政治責任重大/河井夫妻初公判 小池書記局長が批判
- コロナ禍 国は医療守って/「プロジェクト」が署名提出
- 育鵬社教科書 次々ノー/大阪市・松山市など不採択
- 検査拡充国が支援を/コロナ禍 野党合同ヒアリング
- 来月の国勢調査 同性カップル集計を/性的少数者団体が要請
- コロナ影響 非正規解雇、２万人超/製造・宿泊・飲食業など
- 感染労災 認定迅速に/国に小池氏 フリーランス加入も
- ７月豪雨被害 軽トラも支援/「収穫物運搬など営農に不可欠」 農民連が再三要求/農水省が決定
- 警官が黒人男性銃撃/丸腰背後から複数回/米中西部 抗議続く、州兵配備も
- ２０２０米大統領選/共和党大会 トランプ氏を指名/市民守らぬ「警察改革」公約
- 「ＧｏＴｏ現場は混乱」/野党ヒアリング 効果強調の発言批判
- 寿都町の核ごみ処分場応募/日本消費者連盟 白紙撤回を要請
- 河井夫妻の初公判/政権の責任が改めて問われる
- きょうの潮流/散歩コースの自然公園で親子が虫探しをしていました。かご…
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