2020年7月28日(火)
- 豪雨被災支援 １７項目要請/「誰一人諦めさせない復興」のために/小池氏ら党国会議員団が防災相に
- 汚染水処分 結論急ぐな/高橋・紙・岩渕各氏「国民的議論を」/政府に要請書
- 米軍の感染対策 破綻/沖縄 ５８団体が外務省に抗議
- 黄氏、国安法反対を再表明/香港立法会選 選管が質問書
- 上からの規制で解決しない 十分な補償こそ政府の責任/立ち入り調査 小池書記局長が批判
- コロナ・野党共闘を議論/全国革新懇が代表世話人会
- コロナ対応 首相、国会で説明せよ/ＢＳ番組 宮本議員が主張
- 民青大阪府委 学生に食料品無料支援/善意に感動 助かります
- ＰＣＲ拡充 共産要求/都議会 コロナ補正可決/藤田都議が討論
- ７月豪雨災害にかんする申し入れ/日本共産党国会議員団
- 党員、読者の前進へ全党が心一つに奮闘しよう/「特別月間」推進本部長 小池晃/本部長代理 山下芳生
- 京都、米軍基地で感染者/共産党府議団が府に対応要請
- 米軍弾薬庫計画を調査/空自新田原基地 田村貴昭・まじま氏ら/宮崎
- 首相の“だんまり”/国会から逃げるのは許されぬ
- きょうの潮流/問題が起きるたび学び合ってきた。何が正解かわからず手探…
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