2020年5月23日(土)
- 日本の文化守ろう/演劇・音楽・映画３団体 省庁要請/渡辺えりさん「演劇に恩返ししたい」/小池・市田氏ら参加
- 検査・医療体制強化、長期の生活支援策を/田村政策委員長 要望書を提出/政府・与野党連絡協
- 首相・法相の責任ただす/検事長辞職 田村政策委員長が会見
- 黒川氏人事は首相の責任/医療・検査に財政投入を/ＢＳ―ＴＢＳ報道１９３０ 小池書記局長が主張
- 個人情報掌握の危険/共産党など反対 スーパーシティ法案可決/参院委
- 黒川氏辞職 安倍政権の責任追及/宮本・藤野氏 法解釈変更撤回求める/衆院委員会
- 公益通報者保護法改正案が可決/畑野氏賛成討論 修正で全会一致/衆院消費者特
- 私物化政治もうゴメン 大阪で宣伝
- 日本共産党国会議員の質問特集
- 全人代開幕 中国、成長率目標見送り/コロナ対策で特別国債発行/会期を短縮
- コロナから雇用・生活守れ/全労連 首相に第４次要請/“生活見通せる経済対策を”
- コロナ口実 不当解雇/東京美々卯 労組、救済申し立て
- 空路の感染源化防げ/航空連 政府に対策強化要請
- コロナ経済危機の打開へ/消費税５％に引き下げを/東京 各界連が宣伝
- 世界２０億人 手洗いできず/せっけん・清潔な水 使えぬ環境/米ワシントン大
- 子ども 感染しにくいのは/ウイルス入り口少ないからかも/米の医科大など
- 感染予防に不安 患者来ない/大阪府保険医協会調査 「３ない」解消を
- 一人の中退者も出さない/野党議員に埼玉の民青要請
- バイト失い貯金崩し生活 実習中止で医者になれるか不安/医師の卵が危機に直面/ＦＲＥＥ医学生調査
- 米軍コロナ検疫 厚労省知っていた/実績把握 初めて認める/衆院外務委で穀田議員追及
- 種苗法改定案/農・食のあり方変質させる危険
- きょうの潮流/天を仰ぐ、泣き崩れる、そっと仲間の肩を抱く…。球児それ…
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