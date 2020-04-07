2020年4月7日(火)
- きょう緊急事態宣言/対象７都府県 １カ月程度/東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 兵庫 福岡
- 政府は国民に説明と十分な補償を/小池書記局長が会見
- 「新型コロナウイルス感染症対策 緊急要望」を発表/小池書記局長・田村政策委員長が会見
- 新型コロナＱ＆Ａ 第２弾/医療どうなる くらし・雇用は…
- “自粛と補償一体”著名人発信/「氣志團」 綾小路翔さん サッカー 本田圭佑さん
- 自粛と一体の補償こそ/塩川議員 感染拡大防止に必要
- 医療費助成更新猶予を/田村貴昭議員 厚労省「早急に検討」
- 休校中も受け入れぜひ/宮本議員 経済的困難の子どもら
- 継続可能な補償必要/新型コロナ対応 山添議員語る/ＢＳ番組
- 新型コロナウイルス感染症対策 緊急要望/２０２０年４月６日 日本共産党国会議員団
- 労働者・フリーランス・中小企業支援/全労連が２次提言/コロナ対応
- 新型コロナで全国通訳案内士/外国人客激減 国は支援して/清水衆院議員に要請
- コロナの医療体制/抜本的強化の予算措置が要だ
- きょうの潮流/「被爆地」はヒロシマ、ナガサキだけではなかった―。イギ…
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