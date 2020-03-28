2020年3月28日(土)
- 「自粛要請するなら支援を」/増税にコロナ“最後の一撃”/中小業者「経営努力超えている」
- 小池書記局長、国民・平野幹事長と会談/政権構想 野党連合政権に向けた立場を説明
- 来年度予算 コロナ対策費一円もなし 国民の命・暮らし守り、経済立て直しを/小池書記局長が会見
- 感染拡大でも病床削減/地域医療構想 田村氏が撤回迫る
- 命・生活守る予算こそ/２０年度予算成立 山添氏、反対討論/参院本会議
- 現下の情勢に合致せず/２税法改定案成立 共産党は反対
- 首相 不誠実答弁に終始/改ざん問題 田村氏、厳しく批判
- 再開発推進の後ろ盾/土地基本法等改定案可決 共産党は反対/参院本会議
- 住民合意保障せぬ合併/特例法改定案成立 共産党は反対
- 日曜版２９日号/箱根悲鳴 最新Ｑ＆Ａ コロナ大特集/辺野古軟弱地盤データ問題 カラー見開き
- 感染拡大防止へ全力/北陸信越いっせい宣伝 藤野氏ら決意/長野
- 中小業者の「延命」こそ/仙台 高橋議員が実態調査
- 都立病院独法化含む予算可決/都議会最終日 共産党は反対
- 困難に寄り添ってこそ/党都議団 和泉幹事長が談話
- 音楽文化の危機知ってほしい/ミュージシャンと吉良議員懇談
- ２０年度予算に対する山添議員の反対討論（要旨）
- 英 自営・フリーランス支援策/所得８割 直接支給/野党・労組「早期給付を」
- 全党のみなさんに緊急に訴えます/コロナ感染から国民のいのちと暮らしを守り、党員と「赤旗」読者の３月前進を勝ちとろう/書記局長 小池晃/党建設委員会責任者 山下芳生
- 新型コロナ 消毒液が足りない/身の危険感じる 不安かかえ勤務/千葉 訪問看護ステーション
- 辺野古上告棄却に抗議/「総がかり」などが沖縄に連帯/最高裁前
- ２０年度予算成立/経済失政への反省が全くない
- きょうの潮流/いま“スポーツの聖地”が揺れています。東京にある明治…
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