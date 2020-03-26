2020年3月26日(木)
- コロナ対策 即効性急務/市民連合が要望書/野党５党派と意見交換
- 「感染爆発の重大局面」/都知事 週末外出自粛など要請
- 羽田新ルート撤回を/参院委で山添氏 騒音・落下物など未解決
- 雇調金利用を容易に/政府・与野党協議会 田村氏が改善提起
- 宿泊・バス経営ひっ迫/新型コロナ 紙氏が対策ただす/参院予算委
- フリーランス困窮深刻/畑野氏 文化・芸術支援強化訴え/衆院文科委
- 財務省パワハラ調査を/森友改ざん職員自殺 清水氏追及/衆院財金委
- 内閣機能拡大を正当化/公取委員長候補 塩川氏の指摘に/衆院議運委
- 強く大きな民青つくろう/吉良・山下・若林氏が訪問・懇談
- 新型コロナ 各地で取り組み/岡山 無観客の児島競艇場従業員/休業補償６割を実現/自治労連
- 観光業者に緊急助成/京都市議会が補正予算可決
- 感染症など医療縮小/大山都議 都立病院独法化ノー
- 学力テスト中止こそ/畑野氏「現場はパンクする」
- 検察定年延長撤回を/山添氏「立法事実存在せず」
- 千曲川堤防強化して/武田氏「住民の切実な願い」
- 新型コロナウイルス感染症対策に関する市民連合の要望（要旨）
- 新型コロナ感染/医療物資支援策を/スペイン 医師組合など求める
- クローズアップ/「森友」公文書改ざん 再調査 拒むな/元近畿財務局職員 赤木さんの魂の叫び聞け
- 迫る改正児童虐待防止法施行/体罰ない社会を/参院議員会館で緊急集会
- 新型コロナ/子牛も牛乳も値崩れ/田村貴昭氏、ＪＡ宮崎と懇談
- 新型コロナ/消費税減税ぜひ/畠山氏、旅行業協会と懇談/北海道
- 東京五輪の延期/憲章の理念に立ち返ってこそ
- きょうの潮流/ドイツのメルケル首相は赤ちゃんの頃、一家で旧東独に…
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