2020年1月12日(日)
- 暮らし・平和 福山氏に期待/京都市長選告示まで１週間/現職陣営と激しい攻防
- イラン 撃墜認める/ウクライナ機 「ミスで攻撃対象に」
- 野党連合政権めざして/山形県労連 本気で選挙/要求実現へ政治変える
- 私たちは社会を動かせる/各地でフラワーデモ
- 「桜」名簿 安倍政権下で違法廃棄/意図的隠ぺい深まる疑惑
- 四病協が賀詞交歓会/小池書記局長あいさつ
- くらし・防災対策こそ急ごう/カジノあかん宣伝/大阪 共産・立民・社民・新社・市民の代表
- なんだっけ/「横田空域」って？
- 陸自 高校敷地に降下/千葉 共産党「訓練やめよ」
- 安倍政権に白旗立てさせよう/京都市長選 福山さん応援 小松名誉教授駆け付け
- 基地問う住民投票ぜひ/沖縄・石垣 市長に実施迫る宣伝
- 公害団体合同旗開き/環境保護へ世代を超えて
- 台風１９号３カ月/揺れる被災者 現地再建か移転か/宮城・大郷町
- 日本にカジノいらない/全国設置反対協幹事会/大阪
- 京都市長選/福山市長の実現で政治に春を
- きょうの潮流/波にさらされ茶色い根をむき出しにして傾くココヤシの木。…
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