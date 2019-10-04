2019年10月4日(金)
- 原発交付金も還流か/建設会社に３年３億７１４０万円/元助役通じ関電幹部に
- 関電利権/全容究明へ全力/共産党チーム初会合
- 補助不交付/審査委の決定無視/愛知芸術祭文化庁決定 委員、抗議の辞意
- 集落近くに危険な弾薬庫/沖縄・宮古島 島民「反対最後まで」/防衛局説明会場前
- 消費税減税・廃止へ 新たなたたかいを 各界から談話
- 経産省 独自調査せず/関電疑惑で野党ヒアリング
- ＮＨＫ番組への圧力疑惑/議事録など提出要求/野党ヒアリング
- 臨時国会の焦点（下）/問われる安倍外交/発揮すべき行政監視
- 韓国「開天節」レセプション/小池書記局長ら出席
- 表現の自由私も守りたい/名古屋 行動続く/「不自由展」６日にも再開
- 来年６月に県議選/共産・オール沖縄勝利を
- 日曜版６日号/消費税 ５％に減税を 共産党が提案/性暴力に抗議 広がるフラワーデモ
- “諦めない”思い掲げ/国会前 アベ政治許さない行動
- 原発マネー還流 受注業者も金品/現金・商品券など 関電３幹部受領/吉田開発 「特命発注」で恩恵も
- 防大いじめ 不当判決/福岡地裁 国の責任認めず
- あいち国際芸術祭/補助金不交付の決定は撤回を
- きょうの潮流/沖縄にある米空軍嘉手納基地。米国の在外空軍航空基地の…
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