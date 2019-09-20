2019年9月20日(金)
- 共闘発展させ政権倒そう/戦争法廃止へ決意新た/総がかり実行委など 国会議員会館前３０００人/強行成立４年
- 東電元経営陣３人無罪/国の原子力行政を忖度 東京地裁判決
- 「野党は共闘」から「野党は政権」へ/総がかり実行委に小池書記局長ら協力要請
- 千葉 漁業被害４．３億円/台風・停電 イセエビ４トンなど死滅
- 「石木ダム つくらないで」/強制収用明け渡し期限日/地権者、長崎知事に涙の訴え
- 辺野古埋め立て土砂 入札前に教示/官製談合疑惑を追及 野党ヒアリング
- 禁止条約批准を歓迎/カザフスタン主催反核会議/井上議員が参加
- 東北で呼びかけた学生たち/フラワーデモ 思いつなげて/絶望のなか一輪の希望
- 日曜版２２日号/世論に逆らう安倍「増税」内閣/台風１５号直撃 千葉現地ルポ
- リニア、納得できぬ/残土置き場計画に不信/長野県 党国会議員団、住民と懇談
- 増税ダメ 被災地支援こそ/南関東の共産党 畑野氏に署名提出
- 米軍ヘリ窓落下への沖縄県議会抗議決議/全会一致、思いに応えよ/政府に提出
- 政治を足元から変える 未来公共の２年半（中）
- 朝鮮幼稚園も無償に/保護者ら小池・畑野氏に要請
- 東電刑事裁判 「無罪」に絶句/地裁前怒り次々/誰も責任取らぬのか
- 歴史に汚点を残す/福島原発告訴団が批判
- 台風１５号 屋根壊れ住めない/山添参院議員、都議ら大島町調査
- マイナンバー/なりふり構わずカード普及か
- きょうの潮流/池井戸潤さん原作のドラマ「ノーサイド・ゲーム」。ラグビ…
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