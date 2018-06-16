2018年6月16日(土)
- カジノ法案 強行採決/衆院委で自公維 野党は一致して抗議/担当相不信任案は否決 宮本岳志議員賛成討論
- 内外で希望ある情勢の大激動 京都から共産党躍進を/志位委員長が訴え
- 『入党のよびかけ』カラーパンフ完成/歴史つくる生き方 共産党とともに
- カジノ実施法案 衆院審議で浮かびあがる/消えぬ違法性/ゆるむ「規制」策
- 共同して民青倍加めざす/共産党と民青の役員が懇談
- 「骨太方針」を閣議決定/消費税「１０％」、軍事力「大幅強化」
- 卸売市場法“骨抜き”/参院可決・成立 紙氏、反対討論
- 「原発問題 県政しっかり監視」/新潟県知事選 大健闘の池田さん 党国会議員団を訪問
- 受動喫煙対策が不十分/衆院厚労委 健康増進法改定案が可決/全参考人、不備を指摘
- 学童保育 基準緩和は安全軽視/安倍流“地方分権” 宮本岳志氏が批判/衆院地方創生特
- 共産党県委 統一地方選の予定候補者を発表/党と「オール沖縄」前進へ政策 第１次分２４人
- 原爆症認定改善を/被団協、国に５項目の要請書/核兵器禁止条約署名求める
- 実態が示す「働き方」改悪/過労死の５３％“残業１００時間未満”/森岡氏が集計
- ＴＰＰ１１試算根拠なし/紙氏 国、「悪影響回避」示せず
- 海洋プラゴミに新対策/武田氏 国は年次目標設定を
- 労基署の民間委託 批判/高橋氏 「監督業務に抜け穴」
- 自然冷媒へ早期転換を/笠井氏 オゾン層保護法質疑
- 公序良俗違反のカジノ貸金/法務省が“お墨付き”/議連への回答文書判明/衆院法務委 藤野議員が追及
- 「骨太」閣議決定/負担増持ち出す資格あるのか
- きょうの潮流/改ざん、隠ぺい、廃棄―。安倍政権のもとで相次ぐ公文書の…