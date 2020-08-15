2021年3月3日(水)
３～４月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【４月１３日告示、１８日投票】
◆群馬県大泉町１５
ほりこし幸弘６６現
（前回当選１）
◆新潟県阿賀町１２
いりくら政盛７２現
（前回当選１）
◆静岡県森町１２
西田あきら７３現
（前回当選１）
◆静岡県西伊豆町１１
増山 勇７０現
（前回当選１）
◆和歌山県串本町１３（２減）
仲江たかまる６３現
末永きよし６９新
（前回当選１）
◆鳥取県大山（だいせん）町１６
大森 正治７２現
（前回当選１）
◆鳥取県伯耆（ほうき）町１４
幅田ちふみ７７現
森下かつひこ６９現
（前回当選２）
◆島根県奥出雲町１４
川西あきのり７１現
田食みちひろ６２現
（前回当選２）
◆島根県邑南（おおなん）町１３（２減）
日高やえみ６７新
（前回当選０）
◆山口県阿武（あぶ）町補１
米津 高明７２新
（現有議席０）
◆愛媛県内子町１５
関根のぶゆき５２現
（前回当選１）
◆愛媛県伊方町１４(２減）
遠藤もと子８０新
（前回当選０）
◆愛媛県久万高原町１３
大野よし子７４新
（前回当選０）
◆沖縄県与那原（よなばる）町１４
我謝モハン７１現
（前回当選１）
【１８日告示、２５日投票】
◆宮城県登米(とめ)市２６
工藤 淳子６９現
鈴木 実６１新
（前回当選２）
◆宮城県栗原市２４(２減)
佐藤 文男７０現
菅原 勇喜６９現
小野 久一６８現
（前回当選４）
◆宮城県東松島市１８
長谷川 博７１現
（前回当選１）
◆栃木県那須塩原市２６
つつみ正明７３新
（前回当選１）
◆山梨県山梨市１８
ぬかのぶ平５８新
（前回当選１）
◆新潟県十日町市２４
鈴木かずお７３現
滝沢しげる６６現
富井はるみ６５新
（前回当選３）
◆埼玉県飯能市１９
金子としえ６５現
山田とし子７３現
新井たくみ６５現
滝沢おさむ６５現
（前回当選４）
◆千葉県茂原（もばら）市２２
平 ゆき子７０現
飯尾さとる６４現
（前回当選２）
◆神奈川県鎌倉市２６
吉岡 和江７３現
たかの洋一４５現
たけのひろこ６１現
（前回当選３）
◆長野県飯田市２３
古川 仁５３現
市瀬 芳明４１新
（前回当選２）
◆和歌山県田辺市２２
くぼひろつぐ６７現
前田 かよ４７現
まさがきやすひこ６９新
（前回当選３）
◆熊本県上天草市１６
宮下しょう子６７現
（前回当選１）
【２０日告示、２５日投票】
◆岩手県岩泉町１４
林﨑竟次郎７１現
（前回当選１）
◆宮城県大河原町１５
万波 孝子７１現
（前回当選１）
◆栃木県塩谷町１２
橋本いわお７４現
（前回当選１）
◆長野県小海町１２
まとのみかこ５０現
渡辺あき子４０新
（前回当選２）
◆長野県青木村１０
坂井ひろし６６現
（前回当選１）
◆長野県白馬（はくば）村１２
加藤 亮輔７４現
（前回当選１）
◆長野県栄村１０
斉藤やすお７１現
（前回当選１）
◆兵庫県福崎町１４
小林ひろし７８現
いしの光市６５現
（前回当選２）
◆兵庫県香美町１６
山本けんし６７現
谷口しんじ７０現
（前回当選２）
◆鳥取県湯梨浜（ゆりはま）町１２
増井 くみ７０現
のぶはら和裕７０新
（前回当選２）
◆宮崎県国富（くにとみ）町１３
いいほし富生６７現
（前回当選１）