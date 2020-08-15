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2021年3月3日(水)

３～４月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【４月１３日告示、１８日投票】

◆群馬県大泉町１５

　ほりこし幸弘６６現

　（前回当選１）

◆新潟県阿賀町１２

　いりくら政盛７２現

　（前回当選１）

◆静岡県森町１２

　西田あきら７３現

　（前回当選１）

◆静岡県西伊豆町１１

　増山　　勇７０現

　（前回当選１）

◆和歌山県串本町１３（２減）

　仲江たかまる６３現

　末永きよし６９新

　（前回当選１）

◆鳥取県大山（だいせん）町１６

　大森　正治７２現

　（前回当選１）

◆鳥取県伯耆（ほうき）町１４

　幅田ちふみ７７現

　森下かつひこ６９現

　（前回当選２）

◆島根県奥出雲町１４

　川西あきのり７１現

　田食みちひろ６２現

　（前回当選２）

◆島根県邑南（おおなん）町１３（２減）

　日高やえみ６７新

　（前回当選０）

◆山口県阿武（あぶ）町補１

　米津　高明７２新

　（現有議席０）

◆愛媛県内子町１５

　関根のぶゆき５２現

　（前回当選１）

◆愛媛県伊方町１４(２減）

　遠藤もと子８０新

　（前回当選０）

◆愛媛県久万高原町１３

　大野よし子７４新

　（前回当選０）

◆沖縄県与那原（よなばる）町１４

　我謝モハン７１現

　（前回当選１）

【１８日告示、２５日投票】

◆宮城県登米(とめ)市２６

　工藤　淳子６９現

　鈴木　　実６１新

　（前回当選２）

◆宮城県栗原市２４(２減)

　佐藤　文男７０現

　菅原　勇喜６９現

　小野　久一６８現

　（前回当選４）

◆宮城県東松島市１８

　長谷川　博７１現

　（前回当選１）

◆栃木県那須塩原市２６

　つつみ正明７３新

　（前回当選１）

◆山梨県山梨市１８

　ぬかのぶ平５８新

　（前回当選１）

◆新潟県十日町市２４

　鈴木かずお７３現

　滝沢しげる６６現

　富井はるみ６５新

　（前回当選３）

◆埼玉県飯能市１９

　金子としえ６５現

　山田とし子７３現

　新井たくみ６５現

　滝沢おさむ６５現

　（前回当選４）

◆千葉県茂原（もばら）市２２

　平　ゆき子７０現

　飯尾さとる６４現

　（前回当選２）

◆神奈川県鎌倉市２６

　吉岡　和江７３現

　たかの洋一４５現

　たけのひろこ６１現

　（前回当選３）

◆長野県飯田市２３

　古川　　仁５３現

　市瀬　芳明４１新

　（前回当選２）

◆和歌山県田辺市２２

　くぼひろつぐ６７現

　前田　かよ４７現

　まさがきやすひこ６９新

　（前回当選３）

◆熊本県上天草市１６

　宮下しょう子６７現

　（前回当選１）

【２０日告示、２５日投票】

◆岩手県岩泉町１４

　林﨑竟次郎７１現

　（前回当選１）

◆宮城県大河原町１５

　万波　孝子７１現

　（前回当選１）

◆栃木県塩谷町１２

　橋本いわお７４現

　（前回当選１）

◆長野県小海町１２

　まとのみかこ５０現

　渡辺あき子４０新

　（前回当選２）

◆長野県青木村１０

　坂井ひろし６６現

　（前回当選１）

◆長野県白馬（はくば）村１２

　加藤　亮輔７４現

　（前回当選１）

◆長野県栄村１０

　斉藤やすお７１現

　（前回当選１）

◆兵庫県福崎町１４

　小林ひろし７８現

　いしの光市６５現

　（前回当選２）

◆兵庫県香美町１６

　山本けんし６７現

　谷口しんじ７０現

　（前回当選２）

◆鳥取県湯梨浜（ゆりはま）町１２

　増井　くみ７０現

　のぶはら和裕７０新

　（前回当選２）

◆宮崎県国富（くにとみ）町１３

　いいほし富生６７現

　（前回当選１）


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