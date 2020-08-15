2021年3月2日(火)
３～４月 地方議員選挙 中
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【２３日告示、２８日投票】
◆長野県野沢温泉村８
宮崎 早人７３現
（前回当選１）
◆岡山県鏡野町１５
藤田 照子６５新
（前回当選１、現有議席０）
【２８日告示、４月４日投票】
◆東京都小平市補２
佐藤 充６９元
（現有議席３）
◆兵庫県赤穂市１８
ふかまち直也３４新
（前回当選２）
◆広島県三原市２５（１減）
寺田 元子６４現
（前回当選１）
【４月４日告示、１１日投票】
◆長野県佐久市２６
小林まつ子６４現
内藤ゆう子６６現
三石さとし３４新
（前回当選３）
◆栃木県佐野市２４
つるみ義明６８現
滝田よう子６６新
（前回当選２）
◆島根県出雲市３０（２減）
ごとう由美５６現
吉井やすみ３３新
（前回当選１）
◆岡山県真庭市２４
伊賀もとゆき６８新
（前回当選１）
◆岡山県美作（みまさか）市１８
くらち重夫７６現
（前回当選１）
◆岡山県新見市１６（２減）
橋本きょう子６３現
（前回当選１）
◆広島県庄原市２０
谷口 隆明６６現
ふじき百合子６５新
（前回当選１）
◆大分県佐伯市２５
高司 政文５９現
（前回当選１）
【６日告示、１１日投票】
◆北海道中富良野町１０
佐藤 和三７２元
（前回当選０）
◆福島県湯川（ゆがわ）村９（１減）
かたぎり英子６８現
（前回当選１）
◆福井県若狭町１４
北原 武道７６現
（前回当選１）
◆岡山県美咲（みさき）町１４
ふじいともえ６９現
（前回当選１）
◆鳥取県八頭（やず）町１４
川西さとし６６現
（前回当選１）
◆福岡県粕屋町１６
川口あきら７５現
田川まさはる７４現
（前回当選２）
【１１日告示、１８日投票】
◆新潟県糸魚川（いといがわ）市１８（２減）
しんぼ峰孝７３現
さとう 孝６８現
（前回当選２）
◆富山市３８
赤星ゆかり５５現
吉田おさむ７０元
かじ 政見５８新
（前回当選２）
◆富山県砺波（となみ）市１８
境 きんご６６現
（前回当選１）
◆石川県かほく市１５
高橋しげのり６９現
（前回当選１）
◆静岡県伊豆の国市１７
田中 正男６７現
みよし陽子６４現
（前回当選２）
◆静岡県掛川市２１
勝川しほこ６１現
大井 正６６新
（前回当選１）
◆静岡県袋井市２０
高橋よしひろ６６現
竹むら眞弓６３新
（前回当選２）
◆静岡県磐田市２６
ねづ 康広６５現
高梨としひろ６６現
（前回当選２）
◆島根県松江市３４
田中はじめ６２現
舟木けんじ６０新
たちばなふみ４４新
（前回当選３）
◆岡山県井原市１８（２減）
原田たかひさ５８新
（前回当選１、現有議席０）
◆山口県長門市１８
林 哲也５８現
（前回当選１）
◆香川県丸亀市２４（１減）
中谷まゆみ５４現
ささい孝志６７新
（前回当選１）
◆大分県竹田市１６
上島 弘二７６現
（前回当選１）
◆長崎県西海（さいかい）市１８
ふちせ栄子６５現
（前回当選１）