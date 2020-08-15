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2021年3月2日(火)

３～４月　地方議員選挙　中

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【２３日告示、２８日投票】

◆長野県野沢温泉村８

　宮崎　早人７３現

　（前回当選１）

◆岡山県鏡野町１５

　藤田　照子６５新

　（前回当選１、現有議席０）

【２８日告示、４月４日投票】

◆東京都小平市補２

　佐藤　　充６９元

　（現有議席３）

◆兵庫県赤穂市１８

　ふかまち直也３４新

　（前回当選２）

◆広島県三原市２５（１減）

　寺田　元子６４現

　（前回当選１）

【４月４日告示、１１日投票】

◆長野県佐久市２６

　小林まつ子６４現

　内藤ゆう子６６現

　三石さとし３４新

　（前回当選３）

◆栃木県佐野市２４

　つるみ義明６８現

　滝田よう子６６新

　（前回当選２）

◆島根県出雲市３０（２減）

　ごとう由美５６現

　吉井やすみ３３新

　（前回当選１）

◆岡山県真庭市２４

　伊賀もとゆき６８新

　（前回当選１）

◆岡山県美作（みまさか）市１８

　くらち重夫７６現

　（前回当選１）

◆岡山県新見市１６（２減）

　橋本きょう子６３現

　（前回当選１）

◆広島県庄原市２０

　谷口　隆明６６現

　ふじき百合子６５新

　（前回当選１）

◆大分県佐伯市２５

　高司　政文５９現

　（前回当選１）

【６日告示、１１日投票】

◆北海道中富良野町１０

　佐藤　和三７２元

　（前回当選０）

◆福島県湯川（ゆがわ）村９（１減）

　かたぎり英子６８現

　（前回当選１）

◆福井県若狭町１４

　北原　武道７６現

　（前回当選１）

◆岡山県美咲（みさき）町１４

　ふじいともえ６９現

　（前回当選１）

◆鳥取県八頭（やず）町１４

　川西さとし６６現

　（前回当選１）

◆福岡県粕屋町１６

　川口あきら７５現

　田川まさはる７４現

　（前回当選２）

【１１日告示、１８日投票】

◆新潟県糸魚川（いといがわ）市１８（２減）

　しんぼ峰孝７３現

　さとう　孝６８現

　（前回当選２）

◆富山市３８

　赤星ゆかり５５現

　吉田おさむ７０元

　かじ　政見５８新

　（前回当選２）

◆富山県砺波（となみ）市１８

　境　きんご６６現

　（前回当選１）

◆石川県かほく市１５

　高橋しげのり６９現

　（前回当選１）

◆静岡県伊豆の国市１７

　田中　正男６７現

　みよし陽子６４現

　（前回当選２）

◆静岡県掛川市２１

　勝川しほこ６１現

　大井　　正６６新

　（前回当選１）

◆静岡県袋井市２０

　高橋よしひろ６６現

　竹むら眞弓６３新

　（前回当選２）

◆静岡県磐田市２６

　ねづ　康広６５現

　高梨としひろ６６現

　（前回当選２）

◆島根県松江市３４

　田中はじめ６２現

　舟木けんじ６０新

　たちばなふみ４４新

　（前回当選３）

◆岡山県井原市１８（２減）

　原田たかひさ５８新

　（前回当選１、現有議席０）

◆山口県長門市１８

　林　　哲也５８現

　（前回当選１）

◆香川県丸亀市２４（１減）

　中谷まゆみ５４現

　ささい孝志６７新

　（前回当選１）

◆大分県竹田市１６

　上島　弘二７６現

　（前回当選１）

◆長崎県西海（さいかい）市１８

　ふちせ栄子６５現

　（前回当選１）


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