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2021年3月1日(月)

３～４月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【３月２日告示、７日投票】

◆福井県越前町１４

　中西きよし７２新

　（前回当選０）

◆広島県北広島町１２（４減）

　美濃　孝二６７現

　（前回当選１）

【７日告示、１４日投票】

◆秋田県鹿角（かづの）市１８

　浅石しげみ７３新

　（前回当選０）

◆埼玉県入間（いるま）市２２

　安道よし子６４現

　小出わたる５８現

　佐藤ただし６１現

　（前回当選４、現有議席３）

【９日告示、１４日投票】

◆福岡県香春（かわら）町１３

　しまだ美恵子７９現

　（前回当選１）

【１２日告示、２１日投票】

◆千葉市補

　［若葉区］２

　江田　ちよ４５新

　（現有議席１）

【１４日告示、２１日投票】

◆茨城県北茨城市１９

　鈴木やす子６４現

　（前回当選１）

◆千葉県東金（とうがね）市２０（２減）

　まえだ京子５７現

　（前回当選２）

◆東京都小金井市２４

　水上ひろし６０現

　たゆ　久貴３２現

　森戸よう子６４元

　寺内だい作３３新

　（前回当選４、現有議席３）

【１６日告示、２１日投票】

◆山形県真室川（まむろがわ）町１０（１減）

　平野まさずみ５４現

　（前回当選１）

◆宮城県柴田町１８

　広沢まこと５３現

　（前回当選１）

◆長野県飯島町１２

　三浦すみこ６８現

　浜田みのる７４現

　（前回当選２）

◆長野県信濃町１２

　永原　和男７０現

　伊藤ひろみ７０現

　片野よしゆき５２現

　（前回当選３）

◆広島県海田（かいた）町１６

　佐中十九昭７６現

　岡田　良訓６６現

　（前回当選２）

【１９日告示、２８日投票】

◆長崎県議補

　［諫早市区］２

　本山としひこ５９新

　（現有議席１）

◆静岡市４８

　［葵区］１７

　杉本まもる６３現

　市川　　正７２新

　［駿河区］１４

　寺尾　　昭７６現

　［清水区］１７

　内田りゅうすけ６８現

　（前回当選５）

【２１日告示、２８日投票】

◆埼玉県富士見市２１

　川畑かつひろ５０現

　寺田りょう４８現

　小川たくみ３６現

　木村くにのり５１新

　（前回当選３）

◆三重県伊賀市２２(２減）

　百上　まな６１現

　かまい敏行３９新

　（前回当選１）

◆奈良県香芝（かしば）市１６

　中井まさとも６２元

　青木つね子６６新

　（前回当選０）

◆岡山県赤磐（あかいわ）市１８

　福木　京子７０現

　はなおかみほ７０新

　（前回当選１）

◆広島県廿日市（はつかいち）市２８

　大畑　美紀６３現

　（前回当選１）

◆福岡県那珂川（なかがわ）市１７

　平山ひとみ５９現

　よしなが直子５０現

　（前回当選２）

◆長崎県諫早市２６(４減）

　中野　太陽４３現

　西田　京子７２現

　（前回当選２）


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