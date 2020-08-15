2021年2月2日(火)
２～３月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【２月２３日告示、２８日投票】
◆三重県大紀（たいき）町１１（３減）
大東 政司８１現
（前回当選１）
◆沖縄県本部（もとぶ）町１４
比嘉カズオ新６５
（前回当選０）
【３月２日告示、７日投票】
◆福井県越前町１４
中西きよし７２新
（前回当選０）
◆広島県北広島町１２（４減）
美濃 孝二６７現
（前回当選１）
【７日告示、１４日投票】
◆秋田県鹿角（かづの）市１８
浅石しげみ７３新
（前回当選０）
【９日告示、１４日投票】
◆福岡県香春（かわら）町１３
しまだ美恵子７９現
（前回当選１）
【１４日告示、２１日投票】
◆茨城県北茨城市１９
鈴木やす子６４現
（前回当選１）
◆東京都小金井市２４
水上ひろし６０現
たゆ 久貴３２現
森戸よう子６４元
寺内だい作３３新
（前回当選４、現有議席３）
【１６日告示、２１日投票】
◆山形県真室川（まむろがわ）町１０
平野まさずみ５４現
（前回当選１）
◆宮城県柴田町１８
広沢まこと５３現
（前回当選１）
◆長野県飯島町１２
三浦すみこ６８現
浜田みのる７４現
（前回当選２）
◆長野県信濃町１２
永原 和男７０現
伊藤ひろみ７０現
片野よしゆき５２現
（前回当選３）
◆広島県海田（かいた）町１６
佐中十九昭７６現
岡田 良訓６６現
（前回当選２）
【１９日告示、２８日投票】
◆静岡県静岡市４８
［葵区］１７
杉本まもる６３現
市川 正７２新
［駿河区］１４
寺尾 昭７６現
［清水区］１７
内田りゅうすけ６８現
（前回当選５）
【２１日告示、２８日投票】
◆埼玉県富士見市２１
川畑かつひろ５０現
寺田りょう４８現
小川たくみ３６現
木村くにのり５１新
（前回当選３）
◆三重県伊賀市２２（２減）
百上 まな６１現
かまい敏行３９新
（前回当選１）
◆奈良県香芝（かしば）市１６
中井まさとも６２元
青木つね子６６新
（前回当選０）
◆岡山県赤磐（あかいわ）市１８
福木 京子７０現
はなおかみほ７０新
（前回当選１）
◆広島県廿日市（はつかいち）市２８
大畑 美紀６３現
（前回当選１）
◆福岡県那珂川（なかがわ）市１７
平山ひとみ５９現
よしなが直子５０現
（前回当選２）
◆長崎県諫早市２６（４減）
中野 太陽４３現
西田 京子７２現
（前回当選２）
【２３日告示、２８日投票】
◆長野県野沢温泉村８
宮崎 早人７３現
（前回当選１）
◆岡山県鏡野町１５
藤田 照子６５新
（前回当選１、現有議席０）
【２８日告示、４月４日投票】
◆兵庫県赤穂市１８
ふかまち直也３４新
（前回当選２）