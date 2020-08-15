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2021年2月1日(月)

２～３月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１月３１日告示、２月７日投票】

◆前橋市３８

　長谷川かおる７０現

　小林ひさ子６４現

　近藤よしえ６４現

　吉田なおひろ４２新

　（前回当選４）

◆奈良県橿原（かしはら）市２３（１減）

　竹森まもる６８現

　西川まさかつ６３現

　山﨑　たよ７０新

　（前回当選３）

◆愛媛県今治（いまばり）市３０（２減）

　松田すみこ６９現

　（前回当選１）

◆長崎県五島市１８（２減）

　江川みつ子６８現

　（前回当選２）

◆沖縄県浦添市２７

　タバタ翔吾３４現

　仲村なお子５６新

　（前回当選３）

【２日告示、７日投票】

◆秋田県八郎潟（はちろうがた）町１２

　北嶋けん子７２現

　（前回当選１）

◆北海道上砂川町９

　越前　　等６６現

　（前回当選１）

◆山形県三川町１０

　すなだ　茂６３新

　（前回当選１）

◆神奈川県寒川町１８

　山田まさひろ５６現

　青木ひろし５７現

　吉田こういち７０新

　（前回当選３）

【７日告示、１４日投票】

◆愛媛県西条市２８（２減）

　山地みちかず６４現

　おちゆみこ３７新

　（前回当選２）

【９日告示、１４日投票】

◆北海道津別町１０

　巴　　光政６９現

　（前回当選１）

◆岐阜県揖斐川（いびがわ）町１５（１減）

　小倉　昌弘６７現

　（前回当選０・現有議席１）

【１４日告示、２１日投票】

◆石川県白山市２１

　宮岸みなえ７０現

　（前回当選１）

◆大分市４４

　ふくま健治６５現

　斉藤ゆみこ５６現

　いわさき貴博４５現

　（前回当選３）

【２１日告示、２８日投票】

◆岐阜県各務原（かかみがはら）市２４

　永冶　明子６９現

　波多野こうめ６７現

　（前回当選２）


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