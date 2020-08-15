2021年2月1日(月)
２～３月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１月３１日告示、２月７日投票】
◆前橋市３８
長谷川かおる７０現
小林ひさ子６４現
近藤よしえ６４現
吉田なおひろ４２新
（前回当選４）
◆奈良県橿原（かしはら）市２３（１減）
竹森まもる６８現
西川まさかつ６３現
山﨑 たよ７０新
（前回当選３）
◆愛媛県今治（いまばり）市３０（２減）
松田すみこ６９現
（前回当選１）
◆長崎県五島市１８（２減）
江川みつ子６８現
（前回当選２）
◆沖縄県浦添市２７
タバタ翔吾３４現
仲村なお子５６新
（前回当選３）
【２日告示、７日投票】
◆秋田県八郎潟（はちろうがた）町１２
北嶋けん子７２現
（前回当選１）
◆北海道上砂川町９
越前 等６６現
（前回当選１）
◆山形県三川町１０
すなだ 茂６３新
（前回当選１）
◆神奈川県寒川町１８
山田まさひろ５６現
青木ひろし５７現
吉田こういち７０新
（前回当選３）
【７日告示、１４日投票】
◆愛媛県西条市２８（２減）
山地みちかず６４現
おちゆみこ３７新
（前回当選２）
【９日告示、１４日投票】
◆北海道津別町１０
巴 光政６９現
（前回当選１）
◆岐阜県揖斐川（いびがわ）町１５（１減）
小倉 昌弘６７現
（前回当選０・現有議席１）
【１４日告示、２１日投票】
◆石川県白山市２１
宮岸みなえ７０現
（前回当選１）
◆大分市４４
ふくま健治６５現
斉藤ゆみこ５６現
いわさき貴博４５現
（前回当選３）
【２１日告示、２８日投票】
◆岐阜県各務原（かかみがはら）市２４
永冶 明子６９現
波多野こうめ６７現
（前回当選２）