2021年1月27日(水)
第３次補正予算案の組み替え動議 概要
日本共産党と立憲民主党が２６日、衆院予算委員会に共同で提出した2020年度第３次補正予算案の組み替え動議の内容は以下の通りです。
【概要】
１、追加歳出（１７兆９０００億円）
（１）医療機関・医療従事者への支援（３兆円）
①医療機関支援（減収分の補てん）
②医療・介護・障がい福祉従事者・保育士等への慰労金
③潜在看護師の活用・研修の実施
（２）感染防止対策の徹底（１兆５０００億円）
①医療・介護・障がい福祉・保育等従事者等への公費検査の実施
②検査の普及促進
（３）生活困窮への支援（３兆４０００億円）
①緊急小口貸付・総合支援資金の延長（生活福祉資金貸付制度の充実）
②失業手当の支給割合引き上げ・日数延長
③中小企業新卒就業者等就業支援対策（内定取消防止）
④生活が困窮する低所得の子育て世帯への給付金
⑤大学授業料半額補助、アルバイト学生収入補助
（４）事業・雇用への支援（７兆５０００億円）
①自粛要請に応じた事業者への支援
②持続化給付金制度の再開
③雇用調整助成金の特例措置の延長
④高収益作物次期作支援交付金の増額
（５）地方自治体の支援（２兆５０００億円）
①緊急包括支援交付金の増額（１兆円）
②地方創生臨時交付金の増額（１兆５０００億円）
２、新型コロナウイルス感染症対策予備費減額の撤回（１兆８５００億円）
３、新型コロナウイルス感染症対策予備費の充当（▲４兆６６４４億円）
４、歳出削減（来年度予算での措置を検討）（▲６兆９１４億円）
（１）カーボンニュートラルに向けた基金の創設（▲２兆円）
（２）マイナンバーカードの普及促進（▲１３３６億円）
（３）大学ファンド（▲５０００億円）
（４）「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」（▲１兆３１１億円）
（５）「Ｇｏ Ｔｏ イート」（▲５１５億円）
（６）災害復旧事業等を除く、国土強靱（きょうじん）化の推進(▲２兆９３６億円)
（７）防衛装備品の支払い前倒しのための経費（▲２８１６億円）
５、追加歳入（８兆９９４２億円）
○特例公債の追加（８兆９９４２億円）