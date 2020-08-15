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2021年1月27日(水)

第３次補正予算案の組み替え動議　概要

　日本共産党と立憲民主党が２６日、衆院予算委員会に共同で提出した2020年度第３次補正予算案の組み替え動議の内容は以下の通りです。

　【概要】

１、追加歳出（１７兆９０００億円）

　（１）医療機関・医療従事者への支援（３兆円）

　①医療機関支援（減収分の補てん）

　②医療・介護・障がい福祉従事者・保育士等への慰労金

　③潜在看護師の活用・研修の実施

　（２）感染防止対策の徹底（１兆５０００億円）

　①医療・介護・障がい福祉・保育等従事者等への公費検査の実施

　②検査の普及促進

　（３）生活困窮への支援（３兆４０００億円）

　①緊急小口貸付・総合支援資金の延長（生活福祉資金貸付制度の充実）

　②失業手当の支給割合引き上げ・日数延長

　③中小企業新卒就業者等就業支援対策（内定取消防止）

　④生活が困窮する低所得の子育て世帯への給付金

　⑤大学授業料半額補助、アルバイト学生収入補助

　（４）事業・雇用への支援（７兆５０００億円）

　①自粛要請に応じた事業者への支援

　②持続化給付金制度の再開

　③雇用調整助成金の特例措置の延長

　④高収益作物次期作支援交付金の増額

　（５）地方自治体の支援（２兆５０００億円）

　①緊急包括支援交付金の増額（１兆円）

　②地方創生臨時交付金の増額（１兆５０００億円）

２、新型コロナウイルス感染症対策予備費減額の撤回（１兆８５００億円）

３、新型コロナウイルス感染症対策予備費の充当（▲４兆６６４４億円）

４、歳出削減（来年度予算での措置を検討）（▲６兆９１４億円）

　（１）カーボンニュートラルに向けた基金の創設（▲２兆円）

　（２）マイナンバーカードの普及促進（▲１３３６億円）

　（３）大学ファンド（▲５０００億円）

　（４）「Ｇｏ　Ｔｏ　トラベル」（▲１兆３１１億円）

　（５）「Ｇｏ　Ｔｏ　イート」（▲５１５億円）

　（６）災害復旧事業等を除く、国土強靱（きょうじん）化の推進(▲２兆９３６億円)

　（７）防衛装備品の支払い前倒しのための経費（▲２８１６億円）

５、追加歳入（８兆９９４２億円）

　○特例公債の追加（８兆９９４２億円）


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