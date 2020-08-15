2021年1月5日(火)
１～２月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１月１９日告示、２４日投票】
◆広島県坂町補１
向田 清一７４新
（現有議席０）
【２４日告示、３１日投票】
◆埼玉県戸田市２６
花井 伸子６５現
本田 哲４８現
つちやえみこ６９現
むとう葉子４６現
（前回当選４）
◆滋賀県高島市１８
森脇とおる６９現
福井せつ子６８現
粟津たいぞう７２元
（前回当選２）
◆和歌山県岩出市１４（２減）
増田こうじ６４現
市来 りえ４９現
（前回当選２）
◆佐賀県唐津市２８（２減）
うらた関夫７１現
黒木はじめ３２新
（前回当選２）
◆熊本県山鹿（やまが）市２０
いもうよしや６６現
（前回当選１）
◆鹿児島県西之表（にしのおもて）市１４（２減）
橋口みゆき６５現
渡辺みちひろ４０現
（前回当選２）
【２６日告示、３１日投票】
◆愛媛県砥部（とべ）町１６
佐々木たかお６９現
（前回当選１）
◆熊本県大津町１６
荒木としひこ６７現
（前回当選１）
【３１日告示、２月７日投票】
◆前橋市３８
長谷川かおる７０現
小林ひさ子６４現
近藤よしえ６４現
吉田なおひろ４２新
（前回当選４）
◆奈良県橿原（かしはら）市２３（１減）
竹森まもる６８現
西川まさかつ６３現
山﨑 たよ６９新
（前回当選３）
◆愛媛県今治（いまばり）市３０（２減）
松田すみこ６９現
（前回当選１）
◆長崎県五島市１８（２減）
江川みつ子６８現
（前回当選２）
【２月２日告示、７日投票】
◆北海道上砂川町９
越前 等６６現
（前回当選１）
◆山形県三川町１０
すなだ 茂６３新
（前回当選１）
◆神奈川県寒川町１８
山田まさひろ５６現
青木ひろし５７現
吉田こういち７０新
（前回当選３）
【７日告示、１４日投票】
◆愛媛県西条市２８（２減）
山地みちかず６４現
おちゆみこ３７新
（前回当選２）
【９日告示、１４日投票】
◆北海道津別町１０
巴 光政６９現
（前回当選１）
◆岐阜県揖斐川（いびがわ）町１５（１減）
小倉 昌弘６７現
（前回当選０・現有議席１）
【１４日告示、２１日投票】
◆石川県白山市２１
宮岸みなえ７０現
（前回当選１）
◆大分市４４
ふくま健治６５現
斉藤ゆみこ５６現
いわさき貴博４５現
（前回当選３）
【２１日告示、２８日投票】
◆岐阜県各務原（かかみがはら）市２４
永冶 明子６９現
波多野こうめ６７現
岩田 優画４８新
（前回当選２）
【２３日告示、２８日投票】
◆三重県大紀（たいき）町１１（３減）
大東 政司８１現
（前回当選１）