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2021年1月5日(火)

１～２月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１月１９日告示、２４日投票】

◆広島県坂町補１

　向田　清一７４新

　（現有議席０）

【２４日告示、３１日投票】

◆埼玉県戸田市２６

　花井　伸子６５現

　本田　　哲４８現

　つちやえみこ６９現

　むとう葉子４６現

　（前回当選４）

◆滋賀県高島市１８

　森脇とおる６９現

　福井せつ子６８現

　粟津たいぞう７２元

　（前回当選２）

◆和歌山県岩出市１４（２減）

　増田こうじ６４現

　市来　りえ４９現

　（前回当選２）

◆佐賀県唐津市２８（２減）

　うらた関夫７１現

　黒木はじめ３２新

　（前回当選２）

◆熊本県山鹿（やまが）市２０

　いもうよしや６６現

　（前回当選１）

◆鹿児島県西之表（にしのおもて）市１４（２減）

　橋口みゆき６５現

　渡辺みちひろ４０現

　（前回当選２）

【２６日告示、３１日投票】

◆愛媛県砥部（とべ）町１６

　佐々木たかお６９現

　（前回当選１）

◆熊本県大津町１６

　荒木としひこ６７現

　（前回当選１）

【３１日告示、２月７日投票】

◆前橋市３８

　長谷川かおる７０現

　小林ひさ子６４現

　近藤よしえ６４現

　吉田なおひろ４２新

　（前回当選４）

◆奈良県橿原（かしはら）市２３（１減）

　竹森まもる６８現

　西川まさかつ６３現

　山﨑　たよ６９新

　（前回当選３）

◆愛媛県今治（いまばり）市３０（２減）

　松田すみこ６９現

　（前回当選１）

◆長崎県五島市１８（２減）

　江川みつ子６８現

　（前回当選２）

【２月２日告示、７日投票】

◆北海道上砂川町９

　越前　　等６６現

　（前回当選１）

◆山形県三川町１０

　すなだ　茂６３新

　（前回当選１）

◆神奈川県寒川町１８

　山田まさひろ５６現

　青木ひろし５７現

　吉田こういち７０新

　（前回当選３）

【７日告示、１４日投票】

◆愛媛県西条市２８（２減）

　山地みちかず６４現

　おちゆみこ３７新

　（前回当選２）

【９日告示、１４日投票】

◆北海道津別町１０

　巴　　光政６９現

　（前回当選１）

◆岐阜県揖斐川（いびがわ）町１５（１減）

　小倉　昌弘６７現

　（前回当選０・現有議席１）

【１４日告示、２１日投票】

◆石川県白山市２１

　宮岸みなえ７０現

　（前回当選１）

◆大分市４４

　ふくま健治６５現

　斉藤ゆみこ５６現

　いわさき貴博４５現

　（前回当選３）

【２１日告示、２８日投票】

◆岐阜県各務原（かかみがはら）市２４

　永冶　明子６９現

　波多野こうめ６７現

　岩田　優画４８新

　（前回当選２）

【２３日告示、２８日投票】

◆三重県大紀（たいき）町１１（３減）

　大東　政司８１現

　（前回当選１）


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