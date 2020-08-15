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2021年1月4日(月)

総選挙の年　比例で共産党躍進　政権交代へ

衆院比例予定候補３７氏

　今年の総選挙に立候補する予定の日本共産党比例代表候補３７氏を紹介します。

　ブロック名の下の数字は定数。◇は小選挙区重複です。

■北海道（８）

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　はたやま和也（畠山かずや）４９前

　前衆院議員（１期）、党北海道副委員長


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　伊藤りち子（いとう理智こ）５９新◇　

　前札幌市議（４期）、札幌白石・厚別地区副委員長、北海道３区


■東北（１３）

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　高橋ちづ子（たかはし千鶴こ）６１現

　衆院議員（６期）、党衆院議員団団長


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　ふなやま由美（舩山ゆみ）５２新

　党准中央委員、元仙台市議（４期）


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　藤本友里（ふじもとゆり）４１新

　党秋田県常任委員・青年学生部長


■北関東（１９）

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　塩川鉄也（しおかわてつや）５９現

　衆院議員（７期）、党国会対策委員長代理


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　梅村さえこ（うめむら早江子）５６前

　前衆院議員（１期）、党中央委員・子どもの権利委員会責任者


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　大内くみ子（おおうち久美こ）７１新◇

　元茨城県議（５期）、党茨城県副委員長、茨城４区


■南関東（２２）

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　志位和夫（しいかずお）６６現

　党幹部会委員長、衆院議員（９期）


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　はたの君枝（畑野きみえ）６３現◇

　衆院議員（２期・参院議員１期）、党中央委員・スポーツ委員会責任者、神奈川１０区


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　さいとう和子（斉藤かずこ）４６前◇

　前衆院議員（１期）、党中央委員、千葉７区


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　沼上とくみつ（ぬまかみ徳光）３４新

　前茅ケ崎市議（１期）、党神奈川県委員


■東京（１７）

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　笠井亮（かさいあきら）６８現

　衆院議員（５期・参院議員１期）、党常任幹部会委員


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　宮本徹（みやもととおる）４８現◇

　衆院議員（２期）、党中央委員、東京２０区


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　池内さおり（いけうち沙織）３８前◇

　前衆院議員（１期）、党中央委員、東京１２区


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　谷川智行（たにがわともゆき）４９新◇

　医師、党東京都副委員長、東京４区


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　坂井和歌子（さかいわかこ）４３新

　党東京都常任委員、山添拓・吉良よし子事務所事務局長


■北陸信越（１１）

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　藤野やすふみ（ふじの保史）５０現

　衆院議員（２期）、党衆院国会対策副委員長


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　たいらあやこ（平あや子）４１新◇

　前新潟市議（２期）、党新潟地区委員、新潟２区


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　金元幸枝（かねもとゆきえ）６２新◇

　党福井県書記長、福井１区


■東海（２１）

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　もとむら伸子（本村のぶこ）４８現

　衆院議員（２期）、党幹部会委員


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　しまづ幸広（島津ゆきひろ）６４前◇

　前衆院議員（１期）、党中央委員、静岡１区


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　長内史子（おさないふみこ）３３新

　党愛知准県委員・青年学生部副部長


■近畿（２８）

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　こくた恵二（穀田けいじ）７３現◇

　衆院議員（９期）、党国会対策委員長、党常任幹部会委員・選挙対策委員長、京都１区


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　宮本たけし（みやもと岳志）６１前◇

　前衆院議員（４期・参院議員１期）、党中央委員、大阪５区


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　清水ただし（しみず忠史）５２現◇

　衆院議員（２期）、党中央委員、大阪４区


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　こむら潤（小村じゅん）４５新◇

　尼崎市議（１期）、兵庫８区


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　たけやま彩子（武山さいこ）４９新

　元長岡京市議（５期）、党京都府常任委員


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　西田佐枝子（にしださえこ）４９新

　党大阪准府委員、生野天王寺地区常任委員


■中国（１１）

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　大平よしのぶ（おおひら喜信）４２前

　前衆院議員（１期）、党中央委員


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　すみより聡美（住寄さとみ）３７新

　党岡山県常任委員・青年学生部長


■四国（６）

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　白川よう子（しらかわ容こ）５４新

　元香川県議（４期）、党中央委員


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　中根こうさく（なかね耕作）３９新

　党高知県委員、子育て・雇用応援室長


■九州・沖縄（２０）

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　あかみね政賢（赤嶺せいけん）７３現◇

　衆院議員（７期）、党沖縄県委員長、沖縄１区


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　田村貴昭（たむらたかあき）５９現

　衆院議員（２期）、党中央委員


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　まじま省三（真島しょうぞう）５７前◇

　前衆院議員（１期）、党中央委員、福岡９区


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　まつざき真琴（松崎まこと）６２新◇

　元鹿児島県議（４期）、党中央委員、鹿児島２区


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