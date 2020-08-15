2021年1月4日(月)
総選挙の年 比例で共産党躍進 政権交代へ
衆院比例予定候補３７氏
今年の総選挙に立候補する予定の日本共産党比例代表候補３７氏を紹介します。
ブロック名の下の数字は定数。◇は小選挙区重複です。
■北海道（８）
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はたやま和也（畠山かずや）４９前
前衆院議員（１期）、党北海道副委員長
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伊藤りち子（いとう理智こ）５９新◇
前札幌市議（４期）、札幌白石・厚別地区副委員長、北海道３区
■東北（１３）
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高橋ちづ子（たかはし千鶴こ）６１現
衆院議員（６期）、党衆院議員団団長
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ふなやま由美（舩山ゆみ）５２新
党准中央委員、元仙台市議（４期）
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藤本友里（ふじもとゆり）４１新
党秋田県常任委員・青年学生部長
■北関東（１９）
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塩川鉄也（しおかわてつや）５９現
衆院議員（７期）、党国会対策委員長代理
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梅村さえこ（うめむら早江子）５６前
前衆院議員（１期）、党中央委員・子どもの権利委員会責任者
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大内くみ子（おおうち久美こ）７１新◇
元茨城県議（５期）、党茨城県副委員長、茨城４区
■南関東（２２）
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志位和夫（しいかずお）６６現
党幹部会委員長、衆院議員（９期）
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はたの君枝（畑野きみえ）６３現◇
衆院議員（２期・参院議員１期）、党中央委員・スポーツ委員会責任者、神奈川１０区
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さいとう和子（斉藤かずこ）４６前◇
前衆院議員（１期）、党中央委員、千葉７区
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沼上とくみつ（ぬまかみ徳光）３４新
前茅ケ崎市議（１期）、党神奈川県委員
■東京（１７）
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笠井亮（かさいあきら）６８現
衆院議員（５期・参院議員１期）、党常任幹部会委員
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宮本徹（みやもととおる）４８現◇
衆院議員（２期）、党中央委員、東京２０区
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池内さおり（いけうち沙織）３８前◇
前衆院議員（１期）、党中央委員、東京１２区
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谷川智行（たにがわともゆき）４９新◇
医師、党東京都副委員長、東京４区
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坂井和歌子（さかいわかこ）４３新
党東京都常任委員、山添拓・吉良よし子事務所事務局長
■北陸信越（１１）
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藤野やすふみ（ふじの保史）５０現
衆院議員（２期）、党衆院国会対策副委員長
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たいらあやこ（平あや子）４１新◇
前新潟市議（２期）、党新潟地区委員、新潟２区
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金元幸枝（かねもとゆきえ）６２新◇
党福井県書記長、福井１区
■東海（２１）
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もとむら伸子（本村のぶこ）４８現
衆院議員（２期）、党幹部会委員
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しまづ幸広（島津ゆきひろ）６４前◇
前衆院議員（１期）、党中央委員、静岡１区
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長内史子（おさないふみこ）３３新
党愛知准県委員・青年学生部副部長
■近畿（２８）
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こくた恵二（穀田けいじ）７３現◇
衆院議員（９期）、党国会対策委員長、党常任幹部会委員・選挙対策委員長、京都１区
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宮本たけし（みやもと岳志）６１前◇
前衆院議員（４期・参院議員１期）、党中央委員、大阪５区
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清水ただし（しみず忠史）５２現◇
衆院議員（２期）、党中央委員、大阪４区
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こむら潤（小村じゅん）４５新◇
尼崎市議（１期）、兵庫８区
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たけやま彩子（武山さいこ）４９新
元長岡京市議（５期）、党京都府常任委員
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西田佐枝子（にしださえこ）４９新
党大阪准府委員、生野天王寺地区常任委員
■中国（１１）
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大平よしのぶ（おおひら喜信）４２前
前衆院議員（１期）、党中央委員
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すみより聡美（住寄さとみ）３７新
党岡山県常任委員・青年学生部長
■四国（６）
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白川よう子（しらかわ容こ）５４新
元香川県議（４期）、党中央委員
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中根こうさく（なかね耕作）３９新
党高知県委員、子育て・雇用応援室長
■九州・沖縄（２０）
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あかみね政賢（赤嶺せいけん）７３現◇
衆院議員（７期）、党沖縄県委員長、沖縄１区
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田村貴昭（たむらたかあき）５９現
衆院議員（２期）、党中央委員
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まじま省三（真島しょうぞう）５７前◇
前衆院議員（１期）、党中央委員、福岡９区
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まつざき真琴（松崎まこと）６２新◇
元鹿児島県議（４期）、党中央委員、鹿児島２区