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2020年12月23日(水)

日本共産党の都議予定候補

第１次分の２２氏

　日本共産党東京都委員会が２２日発表した都議選の予定候補者（第１次分）２２氏は次の通りです。（選挙区の後のカッコは定数）

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◇港区（２）

野口　ひろき（４６）＝新＝

　党港地区委員・都政くらし・福祉相談室長


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◇新宿区（４）

大山　とも子（６５）＝現＝

　党都議団長、幹部会委員、都副委員長。都議会公営企業委員会理事、都議７期


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◇文京区（２）

福手　ゆう子（４３）＝新＝

　党文京地区常任委員・都政対策委員長。元区議１期


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◇江東区（４）

あぜ上三和子（６５）＝現＝

　党都議団副幹事長、都委員。都議３期


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◇品川区（４）

白石　たみお（３８）＝現＝

　党都議団政調委員長、都委員。都議会厚生副委員長、都議２期


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◇目黒区（３）

星見　てい子（６３）＝現＝　

　都議１期


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◇大田区（７＝１減）

藤田りょうこ（４６）＝現＝

　都議１期


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◇世田谷区（８）

里吉　ゆみ（５３）＝現＝

　党都議団政調委員長代理、都委員。都議会環境・建設副委員長、都議２期


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◇杉並区（６）

原田　あきら（４５）＝現＝

　都議１期


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◇豊島区（３）

米倉　春奈（３２）＝現＝

　党都委員。都議２期


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◇北区（３）

そね　はじめ（６８）＝現＝

　党都委員。都議６期


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◇板橋区（５）

とくとめ道信（６８）＝現＝

　党都委員。都議２期


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◇練馬区（７＝１増）

とや　英津子（５７）＝現＝

　党都議団政調副委員長、准都委員。都議会文教委員会理事、都議１期


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◇足立区（６）

斉藤　まりこ（４５）＝現＝

　都議１期


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◇葛飾区（４）

和泉　なおみ（５８）＝現＝

　党都議団幹事長、都委員。都議会都市整備副委員長、都議２期


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◇江戸川区（５）

原　純子（５６）＝新＝

　河野ゆりえ都議事務所長、党都常任委員


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◇八王子市（５）

アオヤギ有希子（４１）＝新＝

　党八王子地区委員。市議３期


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◇町田市（４）

池川　友一（３５）＝現＝

　党都議団政調副委員長、准都委員。都議会財政委員会理事、都議１期


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◇日野市（２）

清水　とし子（５７）＝新＝

　党准都委員。元市議５期


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◇北多摩１区（３）

尾崎　あや子（６２）＝現＝

　党都議団政調副委員長、都委員。都議会経済・港湾委員会理事、都議２期


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◇北多摩３区（３）

田中　とも子（６３）＝元＝

　党准都委員。元都議１期、元狛江市議４期


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◇北多摩４区（２）

原　のり子（５５）＝現＝

　都議１期


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