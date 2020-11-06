2020年11月6日(金)
- 青年「食事抜き」「解雇」/民青 １万人の生活実態調査/政府は具体的手だてを
- バイデン氏 過半数迫る/米大統領選 トランプ陣営 集計停止訴え
- 杉田副長官の招致求める/学術会議介入 野党国対委員長が一致
- 政府答弁の矛盾噴出/学術会議任命拒否 志位委員長が会見
- 国民に冷たい政権転換へ/ウィメンズ行動１年に
- くり返される中国公船領海侵犯/覇権主義的行動に厳しく抗議/志位委員長
- 任命拒否 “事前調整なかった結果”/首相が新たな正当化
- 日曜版８日号/市民の良識 大阪市守った/８ページ特集 学術会議任命拒否
- 学術会議人事介入 任命拒否の「根拠」総崩れ/強権で異論を排斥する政治に未来なし/衆院予算委 志位委員長の質問
- コロナ禍 学費半額に、雇用を守れ/民青が国に支援要請
- 消費税５％ 町民１６％署名/北海道上ノ国町 負担増は限界/寒風突き全戸訪問
- 休校助成個人申請 厚労省に要請署名/さっぽろ青年ユニオン
- 米住民投票 フロリダ州最賃１５ドル/コロラドは有給の家族休暇
- 震災復興などで懇談/岩手４市町首長らと高橋議員
- 傷病手当 個人事業主も/コロナ禍 国に日俳連など要請
- 東京・調布 道路陥没調査/空洞一部 民家下に/外環道トンネル工事近く 東日本高速が明らかに
- 大阪市 「広域一元化」条例策す/松井市長“「都」構想の対案”/来年２月議会に
- 学術会議 国会論戦/任命拒否の論拠 完全に崩れた
- きょうの潮流/米国には第２の国歌といわれる歌があります。「ゴッド・ブ…
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