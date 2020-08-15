任命拒否 理系も初声明

９３学会が共同会見

日本学術会議の会員を菅義偉首相が理由も示さず任命拒否した問題への学術界の抗議や要望が理系を含めて引き続き大きく広がっています。

日本物理学会、日本数学会、日本地球惑星科学連合の３学会と自然史学会連合、生物科学学会連合に加盟する９０の学会は９日、ネット上で共同会見を行い、今回の任命拒否は、多様な科学者の真摯(しんし)な意見に耳をふさごうとしているのではないかという危惧を持つとして、「政府により理由を付さずに任命が行われなかったこと」を「憂慮」し「従来の運営をベースとして…早期の解決が図られること」を求める共同の緊急声明を発表しました。理系の学会が声明を出すのは初めて。

日本地球惑星科学連合の田近英一会長（東京大教授）は会見で「理系でも起こり得る話。学術に基づいた自由な言動が制限されることは学問の自由の制限につながる」と述べ、日本物理学会の永江知文会長（京都大教授）は「忖度（そんたく）しないとならない世界は科学者から見れば変な世の中だ」と批判しました。

任命拒否された６人のうち２人が在籍する東京大学の五神真学長は９日、談話を発表。学術会議の持つ意義を強調し、学術会議の要請に真摯に対応するよう政府に求めています。

このほかにも、国際基督教大学学長、日本マス・コミュニケーション学会、ジェンダー法学会、日本スポーツとジェンダー学会、体育史学会、日本女性学会、日本解放社会学会、日本儒教学会、法と心理学会、日本犯罪社会学会、日本環境教育学会、社会文化学会、関西学院大学大学院社会学研究科、早稲田大学法学学術院、名古屋学院大学有志、香川大学教員有志などが声明を出しています。

任命拒否 声明参加の学会

日本学術会議の任命拒否問題で共同の緊急声明に参加した理系の学会は以下のとおり。

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日本数学会／日本地球惑星科学連合／日本物理学会／形の科学会／個体群生態学会／種生物学会／植生学会／水文・水資源学会／生態工学会／生命の起原および進化学会／染色体学会／地衣類研究会／地学団体研究会／地球環境史学会／地理科学学会／地理情報システム学会／東京地学協会／東北地理学会／特定非営利活動法人日本火山学会／日本サンゴ礁学会／日本プランクトン学会／日本ベントス学会／日本リモートセンシング学会／日本遺伝学会／日本宇宙生物科学会／日本衛生動物学会／日本温泉科学会／日本花粉学会／日本解剖学会／日本海洋学会／日本貝類学会／日本活断層学会／日本気象学会／日本魚類学会／日本古生物学会／日本昆虫学会／日本昆虫分類学会／日本細胞生物学会／日本時間生物学会／日本実験動物学会／日本植生史学会／日本植物学会／日本植物形態学会／日本植物生理学会／日本植物分類学会／日本神経化学会／日本神経科学学会／日本進化学会／日本人類学会／日本水文科学会／日本生化学会／日本生態学会／日本生物教育学会／日本生物地理学会／日本生物物理学会／日本生理学会／日本雪氷学会／日本藻類学会／日本測地学会／日本大気化学会／日本第四紀学会／日本蛋白質科学会／日本地衣学会／日本地学教育学会／日本地球化学会／日本地形学連合／日本地質学会／日本地震学会／日本地図学会／日本地理学会／日本蜘蛛学会／日本鳥学会／日本動物学会／日本動物分類学会／日本農業気象学会／日本農芸化学会／日本発生生物学会／日本比較生理生化学会／日本比較内分泌学会／日本微生物生態学会／日本分子生物学会／日本分類学会連合／日本味と匂学会／日本免疫学会／日本薬理学会／日本有機地球化学会／日本陸水物理学会／日本鱗翅学会／日本霊長類学会／日本惑星科学会／日本哺乳類学会／日本蘚苔類学会／物理探査学会