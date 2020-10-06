日本共産党衆院比例予定候補（第６次）を発表

小池書記局長が会見

日本共産党は５日、次期総選挙に向けた衆院比例代表予定候補の第６次分として、北海道ブロックの伊藤理智子氏、北関東ブロックの大内くみ子氏、東京ブロックの坂井和歌子氏、北陸信越ブロックの金元幸枝氏、東海ブロックの長内史子氏、近畿ブロックの西田佐枝子氏の６氏を新たに追加しました。小池晃書記局長が同日、国会内での記者会見で明らかにしました。

発表ずみの第１次から第５次分と合わせると、日本共産党の衆院比例代表予定候補は、現職が１２人、前職が８人、新人が１７人の合計３７人となります。女性候補は２０人で比率は５４％、男性候補は１７人で比率は４６％となりました。全体の平均年齢は５３歳です。

北海道（定数８）





伊藤 理智子 ５９新

前札幌市議（４期）、党札幌白石・厚別地区副委員長、北海道３区予定候補

北関東（定数１９）





大内 くみ子 ７１新

元茨城県議（５期）、党茨城県副委員長、茨城４区予定候補

東京（定数１７）





坂井 和歌子 ４３新

党東京都常任委員、山添拓・吉良よし子事務所事務局長

北陸信越（定数１１）





金元 幸枝 ６２新

党福井県書記長、福井１区予定候補

東海（定数２１）





長内 史子 ３２新

党准愛知県委員・青年学生部副部長

近畿（定数２８）





西田 佐枝子 ４９新

党准大阪府委員、生野天王寺地区常任委員