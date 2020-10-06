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2020年10月6日(火)

日本共産党衆院比例予定候補（第６次）を発表

小池書記局長が会見

　日本共産党は５日、次期総選挙に向けた衆院比例代表予定候補の第６次分として、北海道ブロックの伊藤理智子氏、北関東ブロックの大内くみ子氏、東京ブロックの坂井和歌子氏、北陸信越ブロックの金元幸枝氏、東海ブロックの長内史子氏、近畿ブロックの西田佐枝子氏の６氏を新たに追加しました。小池晃書記局長が同日、国会内での記者会見で明らかにしました。

　発表ずみの第１次から第５次分と合わせると、日本共産党の衆院比例代表予定候補は、現職が１２人、前職が８人、新人が１７人の合計３７人となります。女性候補は２０人で比率は５４％、男性候補は１７人で比率は４６％となりました。全体の平均年齢は５３歳です。

北海道（定数８）

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伊藤　理智子　５９新

　前札幌市議（４期）、党札幌白石・厚別地区副委員長、北海道３区予定候補


北関東（定数１９）

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大内　くみ子　７１新

　元茨城県議（５期）、党茨城県副委員長、茨城４区予定候補


東京（定数１７）

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坂井　和歌子　４３新

　党東京都常任委員、山添拓・吉良よし子事務所事務局長


北陸信越（定数１１）

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金元　幸枝　６２新

　党福井県書記長、福井１区予定候補


東海（定数２１）

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長内　史子　３２新

　党准愛知県委員・青年学生部副部長


近畿（定数２８）

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西田　佐枝子　４９新

　党准大阪府委員、生野天王寺地区常任委員


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