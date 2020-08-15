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2020年10月1日(木)

１０～１１月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【９月２７日告示、１０月４日投票】

◆兵庫県三田（さんだ）市２２

　長尾あきのり４２現

　水元さゆみ５０新

　木村まさと５６新

　（前回当選３）

【２９日告示、１０月４日投票】

◆和歌山県みなべ町１４

　池田みちる５９現

　（前回当選１）

【１０月４日告示、１１日投票】

◆千葉県袖ケ浦市２２

　しのざき典之６０現

　となみ久子４３現

　（前回当選２）

【６日告示、１１日投票】

◆東京都利島（としま）村６

　笹岡　寿一７９現

　（前回当選１）

【１１日告示、１８日投票】

◆静岡県伊豆市１６

　木村　建一７４現

　（前回当選１）

◆愛知県岡崎市３７

　鈴木まさ子５９現

　中根よしあき３９新

　（前回当選３）

◆三重県志摩市補２

　森　　光子６２新

　（現有議席１）

◆兵庫県養父（やぶ）市１６

　津崎　和男６１現

　竹浦　昭男７３元

　（前回当選１）

◆滋賀県甲賀（こうか）市補１

　西山みのる６０新

　（現有議席３）

◆島根県安来（やすぎ）市補１

　河津きよし６８元

　（現有議席２）

【１３日告示、１８日投票】

◆鳥取県南部町１４

　真壁　容子６６現

　亀尾　共三７８現

　加藤　　学５９現

　（前回当選３）

【１８日告示、２５日投票】

◆茨城県つくば市２８

　滝口　隆一７２現

　橋本けい子６６現

　山中まゆみ４２現

　（前回当選３）

◆山梨県笛吹市１９（２減）

　渡辺まさひで７１現

　こうの智子５７現

　（前回当選２）

◆新潟県阿賀野市１６（４減）

　みやわき雅夫６９現

　松崎よしつぐ７３現

　おかべ直史７２元

　（前回当選４）

◆大阪府泉南市１６

　大森　和夫６１現

　寺本えみこ５８新

　くすのき成明４１新

　（前回当選２）

◆山口県光市１８

　田辺まなぶ５７現

　いわね洋志４０新

　（前回当選２）

◆愛媛県東温（とうおん）市１６

　森しんいち７８現

　（前回当選１）

◆福岡県宗像（むなかた）市２０

　末吉たかし６９現

　しんどめ久味子６２現

　かわち　亮４０新

　（前回当選３）

◆鹿児島県薩摩川内（さつませんだい）市２６

　井上かつひろ６１現

　（前回当選１）

【２０日告示、２５日投票】

◆三重県菰野（こもの）町１８

　中川てつお７３現

　かとう昌行７２現

　千賀ゆう子７７現

　（前回当選３）

◆大阪府太子（たいし）町１１

　西田いく子５７現

　ふじい千代美７０新

　（前回当選２）

◆京都府笠置（かさぎ）町８

　むかいで健３９現

　（前回当選１）

◆広島県世羅（せら）町１２（２減）

　矢山たけし７７現

　（前回当選１）

◆山口県周防大島（すおうおおしま）町１４

　砂田まさかず６４現

　（前回当選１）

◆愛媛県上島（かみじま）町１４

　寺下みつのり７０現

　（前回当選１）

【２７日告示、１１月１日投票】

◆京都府宇治田原（うじたわら）町１２

　山本ただし６８現

　今西としゆき６８新

　（前回当選２）

【１１月１日告示、８日投票】

◆長野県東御（とうみ）市１７

　くぼた俊介４５現

　いちげ真弓６０新

　（前回当選２）

【８日告示、１５日投票）

◆山梨県南アルプス市２２

　名取やすし５３現

　松野　昇平４４現

　（前回当選２）

◆山梨県北杜（ほくと）市２０（２減）

　清水　　進６４現

　志村　　清６８現

　（前回当選２）

◆富山県南砺（なんと）市１８（２減）

　なかしま満７１元

　（前回当選０）

◆岐阜県恵那（えな）市１８

　さわたりみなえ７０新

　平林たづ子６５新

　（前回当選２・現有議席１）

◆兵庫県丹波市２０

　西本よしひろ７３現

　西脇ひでたか７０現

　（前回当選２）

◆島根県雲南市１９

　上代かずみ６２現

　（前回当選１）

◆山口県防府（ほうふ）市２５

　山本　久江６８現

　清水ちかし５０現

　（前回当選２）

◆愛媛県四国中央市２２

　三好ひとし６８現

　ひだかゆうすけ３９現

　島　　勝之７３新

　（前回当選３）

【１０日告示、１５日投票】

◆長野県松川町１４

　米山よしもり６５新

　（前回当選１）

【１５日告示、２２日投票】

◆愛知県稲沢市補１

　渡辺ちなみ６９元

　（現有議席１）


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