2020年10月1日(木)
１０～１１月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【９月２７日告示、１０月４日投票】
◆兵庫県三田（さんだ）市２２
長尾あきのり４２現
水元さゆみ５０新
木村まさと５６新
（前回当選３）
【２９日告示、１０月４日投票】
◆和歌山県みなべ町１４
池田みちる５９現
（前回当選１）
【１０月４日告示、１１日投票】
◆千葉県袖ケ浦市２２
しのざき典之６０現
となみ久子４３現
（前回当選２）
【６日告示、１１日投票】
◆東京都利島（としま）村６
笹岡 寿一７９現
（前回当選１）
【１１日告示、１８日投票】
◆静岡県伊豆市１６
木村 建一７４現
（前回当選１）
◆愛知県岡崎市３７
鈴木まさ子５９現
中根よしあき３９新
（前回当選３）
◆三重県志摩市補２
森 光子６２新
（現有議席１）
◆兵庫県養父（やぶ）市１６
津崎 和男６１現
竹浦 昭男７３元
（前回当選１）
◆滋賀県甲賀（こうか）市補１
西山みのる６０新
（現有議席３）
◆島根県安来（やすぎ）市補１
河津きよし６８元
（現有議席２）
【１３日告示、１８日投票】
◆鳥取県南部町１４
真壁 容子６６現
亀尾 共三７８現
加藤 学５９現
（前回当選３）
【１８日告示、２５日投票】
◆茨城県つくば市２８
滝口 隆一７２現
橋本けい子６６現
山中まゆみ４２現
（前回当選３）
◆山梨県笛吹市１９（２減）
渡辺まさひで７１現
こうの智子５７現
（前回当選２）
◆新潟県阿賀野市１６（４減）
みやわき雅夫６９現
松崎よしつぐ７３現
おかべ直史７２元
（前回当選４）
◆大阪府泉南市１６
大森 和夫６１現
寺本えみこ５８新
くすのき成明４１新
（前回当選２）
◆山口県光市１８
田辺まなぶ５７現
いわね洋志４０新
（前回当選２）
◆愛媛県東温（とうおん）市１６
森しんいち７８現
（前回当選１）
◆福岡県宗像（むなかた）市２０
末吉たかし６９現
しんどめ久味子６２現
かわち 亮４０新
（前回当選３）
◆鹿児島県薩摩川内（さつませんだい）市２６
井上かつひろ６１現
（前回当選１）
【２０日告示、２５日投票】
◆三重県菰野（こもの）町１８
中川てつお７３現
かとう昌行７２現
千賀ゆう子７７現
（前回当選３）
◆大阪府太子（たいし）町１１
西田いく子５７現
ふじい千代美７０新
（前回当選２）
◆京都府笠置（かさぎ）町８
むかいで健３９現
（前回当選１）
◆広島県世羅（せら）町１２（２減）
矢山たけし７７現
（前回当選１）
◆山口県周防大島（すおうおおしま）町１４
砂田まさかず６４現
（前回当選１）
◆愛媛県上島（かみじま）町１４
寺下みつのり７０現
（前回当選１）
【２７日告示、１１月１日投票】
◆京都府宇治田原（うじたわら）町１２
山本ただし６８現
今西としゆき６８新
（前回当選２）
【１１月１日告示、８日投票】
◆長野県東御（とうみ）市１７
くぼた俊介４５現
いちげ真弓６０新
（前回当選２）
【８日告示、１５日投票）
◆山梨県南アルプス市２２
名取やすし５３現
松野 昇平４４現
（前回当選２）
◆山梨県北杜（ほくと）市２０（２減）
清水 進６４現
志村 清６８現
（前回当選２）
◆富山県南砺（なんと）市１８（２減）
なかしま満７１元
（前回当選０）
◆岐阜県恵那（えな）市１８
さわたりみなえ７０新
平林たづ子６５新
（前回当選２・現有議席１）
◆兵庫県丹波市２０
西本よしひろ７３現
西脇ひでたか７０現
（前回当選２）
◆島根県雲南市１９
上代かずみ６２現
（前回当選１）
◆山口県防府（ほうふ）市２５
山本 久江６８現
清水ちかし５０現
（前回当選２）
◆愛媛県四国中央市２２
三好ひとし６８現
ひだかゆうすけ３９現
島 勝之７３新
（前回当選３）
【１０日告示、１５日投票】
◆長野県松川町１４
米山よしもり６５新
（前回当選１）
【１５日告示、２２日投票】
◆愛知県稲沢市補１
◆愛知県稲沢市補１
渡辺ちなみ６９元
（現有議席１）