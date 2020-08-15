2020年9月24日(木)
核兵器禁止条約 発効まであと５カ国
史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約は、２１日に欧州の島国マルタが４５カ国目の批准国となり、発効に必要な５０カ国まであと５カ国に迫っています。これまでの批准国を地域別に紹介します。
批准の４５カ国
アジア
タイ（１７年９月２０日）、ベトナム（１８年５月１７日）、ラオス（１９年９月２６日）、モルディブ（同）、バングラデシュ（同）
大洋州
パラオ（１８年５月３日）、ニュージーランド（７月３１日）、クック諸島（９月４日）、サモア、バヌアツ（９月２６日）、キリバス（１９年９月２６日）、フィジー（２０年７月７日）、ニウエ（８月６日）
中東・北アフリカ
パレスチナ（１８年３月２２日）アフリカガンビア（１８年９月２６日）、南アフリカ（１９年２月２５日）、ナミビア（２０年３月２０日）、レソト（６月６日）、ボツワナ（７月１５日）、ナイジェリア（８月６日）
中南米・カリブ海
ガイアナ（１７年９月２０日）、メキシコ（１８年１月１６日）、キューバ（１月３０日）、ベネズエラ（３月２７日）、コスタリカ（７月５日）、ニカラグア（７月１９日）、ウルグアイ（７月２５日）、セントルシア（１９年１月２３日）、エルサルバドル（１月３０日）、パナマ（４月１１日）、セントビンセント・グレナディーン（７月３１日）、ボリビア（８月６日）、エクアドル（９月２５日）、トリニダード・トバゴ（９月２６日）、ドミニカ（１０月１８日）、アンティグア・バーブーダ（１１月２５日）、パラグアイ（２０年１月２３日）、ベリーズ（５月２１日）、セントクリストファー・ネビス（８月９日）
欧州
バチカン市国（１７年９月２０日）、オーストリア（１８年５月８日）、サンマリノ（９月２６日）、アイルランド（２０年８月６日）、マルタ（９月２１日）
中央アジア
カザフスタン（１９年８月２９日）