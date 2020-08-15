2020年9月3日(木)
日本共産党に託された豪雨災害救援募金
６３００万円を被災地に
日本共産党中央委員会にお寄せいただいた「２０２０年豪雨災害救援募金」は、８月３１日現在、６３００万円を超えました。あたたかいご支援に心から感謝申し上げます。
日本共産党は、豪雨災害の救援活動と復旧・復興めざす活動を続けています。
志位和夫委員長、小池晃書記局長をはじめ、国会議員、県議、市町村議、各地の党組織の代表が被災自治体を訪問して、被害の調査、要望をお聞きしてきました。これまで義援金として６０６５万円を７１自治体（２県３４市３０町５村）にお届けするとともに、日本共産党の政治活動のための資金と区別し、救援物資の購入など全額を救援活動に活用しています。
日本共産党は、引き続き、義援金のお届け、被災者の訪問、生活相談、政府・自治体への要請、国会、地方議会での論戦などをすすめ、復旧・復興めざして力を尽くします。
【義援金をお届けした自治体】
（熊本県）熊本県、人吉市、八代市、天草市、荒尾市、芦北町、小国町、津奈木町、多良木町、錦町、あさぎり町、湯前町、南小国町、球磨村、相良村、山江村
（鹿児島県）伊佐市、鹿屋市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、指宿市、大崎町、長島町
（福岡県）大牟田市、八女市、久留米市
（大分県）日田市、由布市、九重町
（長崎県）大村市
（佐賀県）鹿島市
（島根県）江津市、川本町、美郷町
（岐阜県）下呂市、高山市、八百津町
（山形県）山形県、山形市、村山市、東根市、上山市、天童市、寒河江市、尾花沢市、新庄市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市、米沢市、河北町、大石田町、中山町、大江町、白鷹町、山辺町、西川町、朝日町、最上町、舟形町、高畠町、川西町、小国町、飯豊町、三川町、庄内町、戸沢村、大蔵村