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2020年8月1日(土)

８～９月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　(自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)

【８月４日告示、９日投票】

◆和歌山県串本町補３

　末永きよし６８新

　（現有議席１）

【１６日告示、２３日投票】

◆大阪府箕面（みのお）市２３

　神田たかお６４現

　名手ひろき５９現

　村川　まみ４７現

　（前回当選３）

【２５日告示、３０日投票】

◆鹿児島県与論町１０

　川村　武俊５７現

　（前回当選１）

【９月６日告示、１３日投票】

◆福島県いわき市３７

　かんの宗長６０新

　高橋あき子７５元

　（前回当選４）

【８日告示、１３日投票】

◆神奈川県大井町１４

　大石　まい３５新

　（前回当選１）

◆広島県府中町１８

　ふたみ伸吾５７現

　（前回当選２）

【１３日告示、２０日投票】

◆神奈川県座間市２２

　もりや浩一４０現

　星野くみ子５９現

　むらこし透３３新

　（前回当選３）

【２０日告示、２７日投票】

◆岡山県高梁（たかはし）市１８

　石部　　誠６１現

　小柴　健男６１新

　（前回当選２）

【２２日告示、２７日投票】

◆高知県大月町１０

　浦木ひでお７０現

　（前回当選１）

◆鹿児島県喜界町１２

　良岡理一郎６８現

　（前回当選１）

【２７日告示、１０月４日投票】

◆兵庫県三田市２２

　長尾あきのり４２現

　水元さゆみ５０新

　木村まさと５６新

　（前回当選３）

【２９日告示、１０月４日投票】

◆和歌山県みなべ町１４

　池田みちる５９現

　（前回当選１）


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