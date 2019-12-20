2020年8月1日(土)
８～９月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
(自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)
【８月４日告示、９日投票】
◆和歌山県串本町補３
末永きよし６８新
（現有議席１）
【１６日告示、２３日投票】
◆大阪府箕面（みのお）市２３
神田たかお６４現
名手ひろき５９現
村川 まみ４７現
（前回当選３）
【２５日告示、３０日投票】
◆鹿児島県与論町１０
川村 武俊５７現
（前回当選１）
【９月６日告示、１３日投票】
◆福島県いわき市３７
かんの宗長６０新
高橋あき子７５元
（前回当選４）
【８日告示、１３日投票】
◆神奈川県大井町１４
大石 まい３５新
（前回当選１）
◆広島県府中町１８
ふたみ伸吾５７現
（前回当選２）
【１３日告示、２０日投票】
◆神奈川県座間市２２
もりや浩一４０現
星野くみ子５９現
むらこし透３３新
（前回当選３）
【２０日告示、２７日投票】
◆岡山県高梁（たかはし）市１８
石部 誠６１現
小柴 健男６１新
（前回当選２）
【２２日告示、２７日投票】
◆高知県大月町１０
浦木ひでお７０現
（前回当選１）
◆鹿児島県喜界町１２
良岡理一郎６８現
（前回当選１）
【２７日告示、１０月４日投票】
◆兵庫県三田市２２
長尾あきのり４２現
水元さゆみ５０新
木村まさと５６新
（前回当選３）
【２９日告示、１０月４日投票】
◆和歌山県みなべ町１４
池田みちる５９現
（前回当選１）