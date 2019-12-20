2020年4月1日(水)
４～５月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【３月２９日告示、４月５日投票】
◆広島県福山市３８（２減）
高木たけし６８現
土屋とものり４４現
河村ひろ子４５現
みよし剛史３９新
（前回当選４）
【３１日告示、４月５日投票】
◆岩手県平泉町１２
三枚山光裕６０現
阿部けいじ６０現
（前回当選２）
◆奈良県広陵町１４
やつお春雄６６現
山田みつよ７０現
（前回当選２）
【４月５日告示、１２日投票】
◆埼玉県坂戸（さかど）市２０
あらい文雄７０現
鈴木ともゆき４６現
平瀬としひさ５３現
宮坂ひろゆき３９新
（前回当選４）
◆埼玉県志木市１４
水谷としみ７３現
（前回当選２）
◆新潟県佐渡市２１（１減）
中川なおみ６１現
中村よしお６７現
（前回当選２）
◆静岡県御前崎（おまえざき）市１５
清水すみお７３現
やえづ純男６２新
（前回当選１）
◆岐阜県下呂（げろ）市１４
吾郷 孝枝７０現
中島 新吾６６現
（前回当選３）
◆広島県三次（みよし）市２４
いとう芳則６４現
（前回当選１）
◆福岡県行橋（ゆくはし）市２０（１減）
とくなが克子７２現
田中 次子４７現
（前回当選２）
◆長崎県壱岐（いき）市補１
山口よしひで６６新
（現有議席０）
【７日告示、１２日投票】
◆北海道上川（かみかわ）町１１
溝口 久男６９現
（前回当選１）
◆埼玉県松伏（まつぶし）町１５
吉田しゅんいち５９現
平野 ちほ４６現
（前回当選２）
【１２日告示、１９日投票】
◆千葉県富津（ふっつ）市１６
福田よしえ６１新
（前回当選１）
◆新潟県村上市２２（４減）
いなば久美子７２現
（前回当選２）
◆新潟県阿賀野市補３
松崎よしつぐ７３新
（現有議席３）
◆富山県魚津（うおづ）市１７
岡田たつろう６８現
（前回当選１）
◆愛知県碧南（へきなん）市２２
山口はるみ７０現
岡本 守正７６現
磯貝 明彦６３現
（前回当選３）
◆大阪府大東（だいとう）市１７
あらさき美枝４３現
天野かずゆき４９現
（前回当選２）
◆岡山県笠岡市２０（２減）
ひのつ倫子７１現
井木まもる６２現
（前回当選２）
◆山口県美祢（みね）市１６
三好むつ子７６現
山下やすのり４４新
（前回当選１）
◆鹿児島市４５（５減）
大園たつや４２現
園山 えり４２現
たてやま清隆６４現
（前回当選３）
【１４日告示、１９日投票】
◆北海道広尾町１３
旗手 恵子７２現
前崎 茂７０現
（前回当選２）
◆長野県南木曽（なぎそ）町１０
坂本みつる６９現
（前回当選１）
◆島根県川本町９
山口 節雄７０現
（前回当選１）
【１９日告示、２６日投票】
◆岩手県大船渡（おおふなと）市２０
滝田 松男７２現
山本 和義６０元
（前回当選２）
◆新潟県上越市３２
上野こうえつ７０現
はしづめ法一７０現
ひららぎ哲也６２元
橋本まさゆき７２現
（前回当選４）
◆岐阜県瑞穂（みずほ）市１８
小川 理６７現
関谷 守彦６７新
（前回当選１）
◆岐阜県山県（やまがた）市１３（１減）
福井 一徳６９現
（前回当選１）
◆京都府京丹後市２０（２減）
田中くにお６８現
平林ちえみ６７現
橋本まり子６１現
松本なおき６３現
（前回当選４）
◆兵庫県丹波篠山（たんばささやま）市１８
前田えり子６９現
（前回当選１）
◆岡山県倉敷市補３
三宅せいし６１新
（現有議席４）
◆愛媛県西予（せいよ）市１８
和気かずお７３新
（前回当選０）
【２１日告示、２６日投票】
◆長野県栄村補１
鈴木としひこ（７３）元
（現有議席１）
◆愛知県扶桑（ふそう）町１６
高木よしみち７０現
荒木こうぞう７１新
（前回当選２）
【５月２９日告示、６月７日投票】
◆沖縄県４８
［沖縄市区５］
しまぶく恵祐３３新
［浦添市区４］
ニシメ純恵６９現
［那覇市・南部離島区１１］
とぐち 修６７現
比嘉みずき４５現
［豊見城（とみぐすく）市区２］
セナガ美佐雄５８現
［島尻・南城市区４］
たまき武光７１現
［糸満市区２］
玉城ノブコ７３前
（前回当選６）