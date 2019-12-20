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2020年3月2日(月)

３～４月　地方議員選挙　中

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【２４日告示、２９日投票】

◆宮城県大和（たいわ）町１８

　藤巻　博史６７現

　（前回当選１）

◆秋田県五城目（ごじょうめ）町１４

　石川　交三６７現

　（前回当選１）

◆宮城県川崎町１３（１減）

　高橋　義則６４現

　（前回当選１）

◆福島県只見（ただみ）町１２

　山岸　国夫７３現

　（前回当選１）

◆長野県宮田（みやだ）村１２

　小林　宏美６５現

　（前回当選１）

◆岐阜県池田町１０

　野網　義一６４現

　（前回当選１）

◆京都府南山城村１０

　さいとう和憲６７現

　鈴木かほる７３現

　（現有議席３、前回当選２）

【２９日告示、４月５日投票】

◆広島県福山市３８（２減）

　高木たけし６８現

　土屋とものり４４現

　河村ひろ子４５現

　みよし剛史３９新

　（前回当選４）

【３１日告示、４月５日投票】

◆岩手県平泉町１２

　三枚山光裕６０現

　阿部　圭二６０現

　（前回当選２）

◆奈良県広陵町１４

　やつお春雄６６現

　山田みつよ７０現

　（前回当選２）

【４月５日告示、１２日投票】

◆埼玉県坂戸（さかど）市２０

　あらい文雄７０現

　鈴木ともゆき４６現

　平瀬としひさ５３現

　宮坂ひろゆき３９新

　（前回当選４）

◆新潟県佐渡市２１（１減）

　中川なおみ６１現

　中村よしお６７現

　（前回当選２）

◆静岡県御前崎（おまえざき）市１５

　清水すみお７３現

　やえづ純男６２新

　（前回当選１）

◆岐阜県下呂（げろ）市１４

　吾郷　孝枝７０現

　中島　新吾６６現

　（前回当選３）

◆広島県三次（みよし）市２４

　いとう芳則６４現

　（前回当選１）

◆福岡県行橋（ゆくはし）市２０（１減）

　とくなが克子７２現

　田中　次子４７現

　（前回当選２）

◆長崎県壱岐（いき）市補１

　山口よしひで６６新

　（現有議席０）

【７日告示、１２日投票】

◆北海道上川（かみかわ）町１１

　溝口　久男６９現

　（前回当選１）

◆埼玉県松伏（まつぶし）町１５

　吉田しゅんいち５９現

　平野　ちほ４６現

　（前回当選２）


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