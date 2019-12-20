2020年3月2日(月)
３～４月 地方議員選挙 中
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【２４日告示、２９日投票】
◆宮城県大和（たいわ）町１８
藤巻 博史６７現
（前回当選１）
◆秋田県五城目（ごじょうめ）町１４
石川 交三６７現
（前回当選１）
◆宮城県川崎町１３（１減）
高橋 義則６４現
（前回当選１）
◆福島県只見（ただみ）町１２
山岸 国夫７３現
（前回当選１）
◆長野県宮田（みやだ）村１２
小林 宏美６５現
（前回当選１）
◆岐阜県池田町１０
野網 義一６４現
（前回当選１）
◆京都府南山城村１０
さいとう和憲６７現
鈴木かほる７３現
（現有議席３、前回当選２）
【２９日告示、４月５日投票】
◆広島県福山市３８（２減）
高木たけし６８現
土屋とものり４４現
河村ひろ子４５現
みよし剛史３９新
（前回当選４）
【３１日告示、４月５日投票】
◆岩手県平泉町１２
三枚山光裕６０現
阿部 圭二６０現
（前回当選２）
◆奈良県広陵町１４
やつお春雄６６現
山田みつよ７０現
（前回当選２）
【４月５日告示、１２日投票】
◆埼玉県坂戸（さかど）市２０
あらい文雄７０現
鈴木ともゆき４６現
平瀬としひさ５３現
宮坂ひろゆき３９新
（前回当選４）
◆新潟県佐渡市２１（１減）
中川なおみ６１現
中村よしお６７現
（前回当選２）
◆静岡県御前崎（おまえざき）市１５
清水すみお７３現
やえづ純男６２新
（前回当選１）
◆岐阜県下呂（げろ）市１４
吾郷 孝枝７０現
中島 新吾６６現
（前回当選３）
◆広島県三次（みよし）市２４
いとう芳則６４現
（前回当選１）
◆福岡県行橋（ゆくはし）市２０（１減）
とくなが克子７２現
田中 次子４７現
（前回当選２）
◆長崎県壱岐（いき）市補１
山口よしひで６６新
（現有議席０）
【７日告示、１２日投票】
◆北海道上川（かみかわ）町１１
溝口 久男６９現
（前回当選１）
◆埼玉県松伏（まつぶし）町１５
吉田しゅんいち５９現
平野 ちほ４６現
（前回当選２）