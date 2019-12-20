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2020年2月1日(土)

２～３月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１月２６日告示、２月２日投票】

◆茨城県守谷市２０

　佐藤ひろ子７５現

　山田みえ子７４現

　（前回当選２）

◆茨城県神栖（かみす）市２３

　関口まさじ７６現

　（前回当選１）

◆静岡県御殿場（ごてんば）市２１

　高木まさふみ６３現

　（前回当選１）

【２月２日告示、９日投票】

◆群馬県前橋市補３

　吉田なおひろ４１新

　（現有議席４）

◆茨城県つくばみらい市１８

　古川よし枝６８現

　間宮みち子７３新

　（前回当選２）

◆愛知県豊田市補１

　本多のぶひろ４４新

　（現有議席１）

【４日告示、９日投票】

◆埼玉県皆野町１２

　常山　知子７１現

　（前回当選１）

◆埼玉県宮代町１４

　がんどう栄一６８現

　山下あきお６９現

　（前回当選２）

◆東京都三宅村８

　平川　大作６４現

　（前回当選１）

◆徳島県藍住町１６

　林　しげる７９現

　（前回当選１）

【９日告示、１６日投票】

◆茨城県那珂（なか）市１８

　花島　　進６９現

　（前回当選１）

◆埼玉県新座（にいざ）市２６

　笠原すすむ７１現

　石島よう子５７現

　小野だいすけ４０現

　辻　　みき４３現

　しまだよしえ６８新

　小野ゆみこ５５新

　（前回当選６、現有議席４）

◆愛知県弥富（やとみ）市１６

　なす　英二４０現

　いたくら克典４９新

　（前回当選２）

◆岐阜県飛騨（ひだ）市１４

　こみやま恵美子６５元

　（前回当選０）

【１１日告示、１６日投票】

◆岩手県金ケ崎町１６

　阿部　隆一７５現

　（前回当選１）

◆福島県猪苗代（いなわしろ）町１５

　五十嵐ミヱ子７３現

　（前回当選１）

【１６日告示、２３日投票】

◆千葉県四街道（よつかいどう）市２２

　あべ百合子７０現

　本田りょう６８新

　（前回当選２）

【１８日告示、２３日投票】

◆宮城県蔵王町１５

　平間　武美６５現

　（前回当選１）

【３月１日告示、８日投票】

◆青森県三沢市１８

　奥本なおみ５９元

　（前回当選０）

【３日告示、８日投票】

◆青森県三戸（さんのへ）町１４

　大向　信市６４現

　（前回当選１）

【１０日告示、１５日投票】

◆青森県平内町１２（２減）

　田中　光弘６１現

　（前回当選１）

◆青森県今別町７

　中嶋めぐみ７０新

　（前回当選０）

◆茨城県大子（だいご）町１３（２減）

　佐藤　正弘６５現

　（前回当選１）

◆神奈川県湯河原町１４

　渡辺ひさ子７０新

　（前回当選１）

◆滋賀県多賀町１２

　山口　久男７１現

　（前回当選１）


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