2020年2月1日(土)
２～３月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１月２６日告示、２月２日投票】
◆茨城県守谷市２０
佐藤ひろ子７５現
山田みえ子７４現
（前回当選２）
◆茨城県神栖（かみす）市２３
関口まさじ７６現
（前回当選１）
◆静岡県御殿場（ごてんば）市２１
高木まさふみ６３現
（前回当選１）
【２月２日告示、９日投票】
◆群馬県前橋市補３
吉田なおひろ４１新
（現有議席４）
◆茨城県つくばみらい市１８
古川よし枝６８現
間宮みち子７３新
（前回当選２）
◆愛知県豊田市補１
本多のぶひろ４４新
（現有議席１）
【４日告示、９日投票】
◆埼玉県皆野町１２
常山 知子７１現
（前回当選１）
◆埼玉県宮代町１４
がんどう栄一６８現
山下あきお６９現
（前回当選２）
◆東京都三宅村８
平川 大作６４現
（前回当選１）
◆徳島県藍住町１６
林 しげる７９現
（前回当選１）
【９日告示、１６日投票】
◆茨城県那珂（なか）市１８
花島 進６９現
（前回当選１）
◆埼玉県新座（にいざ）市２６
笠原すすむ７１現
石島よう子５７現
小野だいすけ４０現
辻 みき４３現
しまだよしえ６８新
小野ゆみこ５５新
（前回当選６、現有議席４）
◆愛知県弥富（やとみ）市１６
なす 英二４０現
いたくら克典４９新
（前回当選２）
◆岐阜県飛騨（ひだ）市１４
こみやま恵美子６５元
（前回当選０）
【１１日告示、１６日投票】
◆岩手県金ケ崎町１６
阿部 隆一７５現
（前回当選１）
◆福島県猪苗代（いなわしろ）町１５
五十嵐ミヱ子７３現
（前回当選１）
【１６日告示、２３日投票】
◆千葉県四街道（よつかいどう）市２２
あべ百合子７０現
本田りょう６８新
（前回当選２）
【１８日告示、２３日投票】
◆宮城県蔵王町１５
平間 武美６５現
（前回当選１）
【３月１日告示、８日投票】
◆青森県三沢市１８
奥本なおみ５９元
（前回当選０）
【３日告示、８日投票】
◆青森県三戸（さんのへ）町１４
大向 信市６４現
（前回当選１）
【１０日告示、１５日投票】
◆青森県平内町１２（２減）
田中 光弘６１現
（前回当選１）
◆青森県今別町７
中嶋めぐみ７０新
（前回当選０）
◆茨城県大子（だいご）町１３（２減）
佐藤 正弘６５現
（前回当選１）
◆神奈川県湯河原町１４
渡辺ひさ子７０新
（前回当選１）
◆滋賀県多賀町１２
山口 久男７１現
（前回当選１）