2020年1月6日(月)
１～２月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【２月２日告示、９日投票】
◆群馬県前橋市補３
吉田なおひろ４１新
（現有議席４）
◆茨城県つくばみらい市１８
古川よし枝６８現
間宮みち子７３新
（前回当選１）
◆愛知県豊田市補１
本多のぶひろ４４新
（現有議席１）
【４日告示、９日投票】
◆埼玉県皆野町１２
常山 知子７１現
（前回当選１）
◆埼玉県宮代町１４
がんどう栄一６８現
山下あきお６９現
（前回当選２）
◆東京都三宅村８
平川 大作６４現
（前回当選１）
◆徳島県藍住町１６
林 しげる７９現
（前回当選１）
【９日告示、１６日投票】
◆茨城県那珂(なか)市１８
花島 進６９現
（前回当選１）
◆埼玉県新座（にいざ）市２６
笠原すすむ７１現
石島よう子５７現
小野だいすけ４０現
辻 みき４３現
しまだよしえ６８新
小野ゆみこ５５新
（前回当選６）
◆愛知県弥富（やとみ）市１６
なす 英二４０現
いたくら克典４９新
（前回当選２）
◆岐阜県飛騨（ひだ）市１４
こみやま恵美子６５元
（前回当選０）
【１１日告示、１６日投票】
◆岩手県金ケ崎町１６
阿部 隆一７５現
（前回当選１）
◆福島県猪苗代（いなわしろ）町１５
五十嵐ミヱ子７３現
（前回当選１）
【１６日告示、２３日投票】
◆千葉県四街道（よつかいどう）市２２
あべ百合子７０現
本田りょう６８新
（前回当選２）