2020年1月5日(日)
１～２月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１月１４日告示、１９日投票】
◆秋田県井川（いかわ）町１２
石井しげる６２現
（前回当選１）
◆茨城県東海村１８（２減）
大名みえ子６５現
（前回当選１）
◆奈良県田原本町補１
岡本みつひろ３７新
（現有議席１）
【１９日告示、２６日投票】
◆宮城県名取市２１
小野寺美穂５９現
斎 博巳４５現
笹森 波４７新
（前回当選３）
◆茨城県取手（とりで）市２４
加増みつ子６７現
遠山ちえ子６６現
せきど 勇７５現
小池えつ子４４現
（前回当選４）
◆埼玉県吉川市２０
遠藤よしのり６８現
雪田きよみ５９現
宇内としのり６７新
いいじま正義５６新
（前回当選４）
◆長野県駒ケ根市補１
竹上 陽子６６新
（現有議席１）
【２１日告示、２６日投票】
◆滋賀県甲良（こうら）町１２
西沢のぶあき７１現
（前回当選１）
【２６日告示、２月２日投票】
◆茨城県守谷市２０
佐藤ひろ子７５現
山田みえ子７４現
（前回当選２）
◆茨城県神栖（かみす）市２３
関口まさじ７６現
（前回当選１）
◆静岡県御殿場（ごてんば）市２１
高木まさふみ６３現
（前回当選１）
【２８日告示、２月２日投票】
◆三重県東員町１４
大崎 昭一７７新
（前回当選１）