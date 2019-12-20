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2020年1月5日(日)

１～２月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１月１４日告示、１９日投票】

◆秋田県井川（いかわ）町１２

　石井しげる６２現

（前回当選１）

◆茨城県東海村１８（２減）

　大名みえ子６５現

（前回当選１）

◆奈良県田原本町補１

　岡本みつひろ３７新

（現有議席１）

【１９日告示、２６日投票】

◆宮城県名取市２１

　小野寺美穂５９現

　斎　　博巳４５現

　笹森　　波４７新

（前回当選３）

◆茨城県取手（とりで）市２４

　加増みつ子６７現

　遠山ちえ子６６現

　せきど　勇７５現

　小池えつ子４４現

（前回当選４）

◆埼玉県吉川市２０

　遠藤よしのり６８現

　雪田きよみ５９現

　宇内としのり６７新

　いいじま正義５６新

（前回当選４）

◆長野県駒ケ根市補１

　竹上　陽子６６新

（現有議席１）

【２１日告示、２６日投票】

◆滋賀県甲良（こうら）町１２

　西沢のぶあき７１現

（前回当選１）

【２６日告示、２月２日投票】

◆茨城県守谷市２０

　佐藤ひろ子７５現

　山田みえ子７４現

（前回当選２）

◆茨城県神栖（かみす）市２３

　関口まさじ７６現

（前回当選１）

◆静岡県御殿場（ごてんば）市２１

　高木まさふみ６３現

（前回当選１）

【２８日告示、２月２日投票】

◆三重県東員町１４

　大崎　昭一７７新

（前回当選１）


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